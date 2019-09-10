В три раза больше

Начиная со следующего года, на выплату пособий на первого ребенка правительство выделит втрое больше средств, чем в 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза. С января они будут положены тем семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. Об этом президент России Владимир Путин говорил во время «прямой линии» в июне.

Больше всего родителей, которым положены выплаты, живут в Краснодарском крае (прогнозируется выплата 48 тысяч пособий ежемесячно), Башкортостане (38 тысяч) и Москве (37 тысяч).