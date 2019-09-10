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В три раза больше

Автор: cmanager от 10-09-2019, 17:09

В три раза большеНачиная со следующего года, на выплату пособий на первого ребенка правительство выделит втрое больше средств, чем в 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.
Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза. С января они будут положены тем семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. Об этом президент России Владимир Путин говорил во время «прямой линии» в июне.
Больше всего родителей, которым положены выплаты, живут в Краснодарском крае (прогнозируется выплата 48 тысяч пособий ежемесячно), Башкортостане (38 тысяч) и Москве (37 тысяч).

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Категория: Официально

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