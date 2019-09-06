Владимир Путин будет голосовать

Президент России Владимир Путин намерен проголосовать на выборах 8 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Голосовать планирует», — сообщил он корреспонденту информагентства.

Также отмечается, что в предыдущие годы глава государства традиционно голосовал на избирательном участке в Российской академии наук в Москве.

В это воскресенье выборы разного уровня пройдут во всех регионах России. Россиянам предстоит избрать 16 губернаторов, четырех депутатов Госдумы, депутатов 13 региональных заксобраний, а также пять тысяч глав и депутатов органов местного самоуправления.

В Башкирии 8 сентября пройдет 818 избирательных кампаний: выборы Главы республики, в которых примут участие восемь кандидатов; дополнительные выборы депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу №9 (Октябрьский район Уфы) и Комсомольскому одномандатному избирательному округу №16 (Нефтекамск) — зарегистрировано восемь кандидатов, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, на которых замещается 7329 депутатских мандатов, зарегистрировано 14 978 кандидатов от различных партий.

Численность избирателей в Башкирии по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 3 млн 49 тысяч 501 человек, в Уфе — 790 тысяч 575 человек.

ИА «Башинформ»

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