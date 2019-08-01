Получить автономер будет проще

Согласно закону, специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории России, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.В феврале ФАС предложила установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.Согласно документу, автомобильные номера не должны стоить дороже двух тысяч рублей, номера для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта — полутора тысяч рублей.Регистрация транспортного средства с выдачей бумажного свидетельства обойдется в 500 рублей, пластикового — 1,5 тысячи рублей.