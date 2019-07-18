Рядовым и сержантам ВС повысят зарплату

Этот вопрос рассматривался во время закрытой части селекторного совещания, которое состоялось в военном ведомстве накануне.Так, уже с 1 сентября планируется существенно увеличить денежное довольствие военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава. А с 1 октября повысят тарифные разряды водителей категории «D»: со второго до четвертого — для водителей и с третьего до пятого — для старших водителей. Кроме того, для водителей категорий «С» и «Е» установят 30-процентную ежемесячную надбавку к окладу за значимость выполняемых задач.Также с 1 октября планируется повысить компенсации рядовым и сержантам за наем жилья, приравняв их к офицерам и прапорщикам.Предусмотрены и меры по повышению привлекательности военной службы на должностях рядового и сержантского состава - в частности, предлагается расширить перечень категорий граждан, которые могут проходить службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву.Помимо этого, планируется сделать бесплатным проезд к месту отпуска и обратно для рядовых и сержантов, а также курсантов военных училищ.По информации РИА Новости.