Во имя науки

Их обладателями стали 6 молодых ученых – четыре кандидата наук и два доктора. Области их исследований – сельскохозяйственные, технические и инженерные науки, физика и астрономия, биология, математика и механика. В торжественной обстановке Михаил Закомалдин вручит им свидетельства, подтверждающие их победу.Размер грантов колеблется от 600 тысяч (для кандидатов наук) до миллиона рублей (для докторов наук). Эти суммы выделяются для дальнейших исследований.