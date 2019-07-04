Во имя науки

Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин сегодня встретится с победителями конкурса грантов президента РФ.
Их обладателями стали 6 молодых ученых – четыре кандидата наук и два доктора. Области их исследований – сельскохозяйственные, технические и инженерные науки, физика и астрономия, биология, математика и механика. В торжественной обстановке Михаил Закомалдин вручит им свидетельства, подтверждающие их победу.
Размер грантов колеблется от 600 тысяч (для кандидатов наук) до миллиона рублей (для докторов наук). Эти суммы выделяются для дальнейших исследований.