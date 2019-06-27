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Владимир Путин: дисциплинировать, а не подгонять под штрафы

Автор: cmanager от 27-06-2019, 09:29
Владимир Путин: дисциплинировать, а не подгонять под штрафы26 июня в Кремле на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения президент России Владимир Путин озвучил несколько поручений.

В частности, глава государства поручил разработать в каждом субъекте страны программы по приведению в нормативное состояние региональных дорог, обеспечить освещения дорог за пределами агломераций, усилить контроль правил передвижения грузового транспорта, разобраться с нелегальными пассажирскими перевозками.

Особое внимание Владимир Путин уделил установке видеокамер на дорогах. По словам президента, эта мера призвана, в первую очередь, дисциплинировать.

«Не нужно специально прятать видеокамеры. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, вы их подгоняете под штрафы», — сказал Владимир Путин.

В России с 2019 года действует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ рассчитан на шесть лет — до 2024 года. В нем прописаны основные показатели, которых регионы должны достигнуть к назначенному времени.

ИА "Башинформ"
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Категория: Официально

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