Владимир Путин: дисциплинировать, а не подгонять под штрафы

26 июня в Кремле на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения президент России Владимир Путин озвучил несколько поручений.
В частности, глава государства поручил разработать в каждом субъекте страны программы по приведению в нормативное состояние региональных дорог, обеспечить освещения дорог за пределами агломераций, усилить контроль правил передвижения грузового транспорта, разобраться с нелегальными пассажирскими перевозками.
Особое внимание Владимир Путин уделил установке видеокамер на дорогах. По словам президента, эта мера призвана, в первую очередь, дисциплинировать.
«Не нужно специально прятать видеокамеры. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, вы их подгоняете под штрафы», — сказал Владимир Путин.
В России с 2019 года действует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ рассчитан на шесть лет — до 2024 года. В нем прописаны основные показатели, которых регионы должны достигнуть к назначенному времени.
ИА "Башинформ"