Владимир Путин: дисциплинировать, а не подгонять под штрафы

В частности, глава государства поручил разработать в каждом субъекте страны программы по приведению в нормативное состояние региональных дорог, обеспечить освещения дорог за пределами агломераций, усилить контроль правил передвижения грузового транспорта, разобраться с нелегальными пассажирскими перевозками.Особое внимание Владимир Путин уделил установке видеокамер на дорогах. По словам президента, эта мера призвана, в первую очередь, дисциплинировать.«Не нужно специально прятать видеокамеры. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, вы их подгоняете под штрафы», — сказал Владимир Путин.В России с 2019 года действует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ рассчитан на шесть лет — до 2024 года. В нем прописаны основные показатели, которых регионы должны достигнуть к назначенному времени.ИА "Башинформ"