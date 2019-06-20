В Кремле рассказали, как президент готовится к прямой линии

«Это будет мероприятие в уже устоявшемся формате, у президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами», — передает ТАСС слова Пескова. По его словам, «в целом это будет классический формат: акцент, естественно, на содержании, на том, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей — и тех, которые за 10 дней с момента объявления сбора вопросов поступили, и тех, которые будут поступать во время прямого эфира». Представитель Кремля отметил, что «президент в Москве, готовится к прямой линии». «Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, по необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив обращений граждан», — перечислил дела Путина перед прямой линией Песков. Он добавил, что глава государства планирует полностью посвятить подготовке к прямой линии и среду, хотя в графике есть несколько рабочих мероприятий непубличного характера.ИА "Башинформ"