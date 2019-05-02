Шесть лет ускоренного развития

28 триллионов рублей за шесть лет выделяет государство на улучшение качества жизни россиян. Как мы уже рассказывали, Владимир Путин поставил задачу добиваться результатов там, где люди живут: в городах, в посёлках, деревнях. Нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах.Всего направлений работы 12. Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, международная кооперация и экспорт и другие.В Башкортостане на реализацию нацпроектов направят 175,1 миллиарда рублей. На что конкретно потратят эти деньги и что получат от национальных проектов жители республики?Один из самых важных проектов, учитывая, что с 2016 года в стране падает рождаемость. Сохранить численность населения – вопрос выживаемости, без этого не важны строительство дорог, новых школ и поликлиник.34,4 млрд рублей направят на повышение качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование рождаемости и рост числа людей, ведущих здоровый образ жизни. В эту сумму входят:- Ежемесячная выплата 10 тысяч рублей за первого ребёнка нуждающимся семьям (примерно для шести тысяч семей).- Льготная ипотека под 6% многодетным семьям;- Проведение более 2 тысяч процедур ЭКО за счет ОМС.- Строительство и реконструкция только в 2019 году 19 детских садов - в Уфе, в Стерлитамакском, Мечетлинском, Белорецком, Зианчуринском, Салаватском, Краснокамском, Бураевском, Чекмагушевском, Уфимском районах, а также в Белебее и Кумертау.- Средняя стоимость дошкольного учреждения составляет от 100 до 150 млн рублей. Мы ориентируемся на те показатели, которые поставлены главой государства: к 2024 году ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до трех лет. Поэтому, прежде всего, эти деньги пойдут на создание ясельных групп, – сообщил и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.Сейчас в очереди за путевкой в детский сад стоит 5 400 ребятишек от полутора до трех лет.Акценты - на восстановление первичной медпомощи (в том числе в сельской местности), привлечение новых квалифицированных кадров, масштабную профилактику населения, борьбу с онкологическими заболеваниями и модернизацию детских больниц и поликлиник.- В этом году проведут капитальный ремонт 18 детских поликлиник и детских поликлинических отделений. В городах Дюртюли и Туймазы будут введены в строй две новые детские поликлиники.- Отремонтируют или построят 22 фельдшерско-акушерских пункта, закупят 27 передвижных медицинских комплексов. На эти цели запланировано 625 млн рублей.- На решение кадрового вопроса потратят 216 миллионов. По состоянию на конец 2018 года в Башкирии не хватало 1150 врачей и 973 специалистов среднего медперсонала. За первый квартал 2019 года, благодаря принятым мерам общее количество врачей в Башкортостане увеличилось на 185 человек, а медицинских работников со средним профильным образованием — на 216 человек. Но вопрос надо, как говорится, дожимать.Всего на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями потратят более семи миллиардов рублей. Результатом проектов должно стать снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 400 случаев на 100 тыс. человек, от рака – до 170 случаев на 100 тысяч населения.- Региональные сосудистые центры переоснастят современным оборудованием, увеличится количество ангиографических установок. Эти центры ориентированы прежде всего на неотложную помощь пациентам, пережившим инфаркты и инсульты.Качественно новый уровень медицинской помощи в сосудистых центрах позволил в разы увеличить шансы больных на благополучный исход лечения. Если еще в начале 2000-х больничная летальность пациентов, перенесших инсульт, доходила до 90%, то теперь она сократилась до 10–20%. При этом две трети пациентов покидают клиники, что называется, «на своих ногах».- В Уфе достроят и введут в строй новый хирургический корпус онкодиспансера. В столице Башкирии, а также в Кумертау, Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, а также Белорецком, Бирском и Дуванском районах появятся центры амбулаторной онкологической помощи. На практике это означает, что жителям районов республики не придется ездить за 300 км в Уфу, чтобы получить необходимую медпомощь.- В центральные районные больницы поступит современное медицинское оборудование.- В ближайшие два года откроют 21 новую школу.- К 2024 году стоит задача ликвидировать вторую смену в школах. Эта проблема наиболее остро стоит в Уфе. Новая четырехэтажная школа на 1 225 мест появится в жилом комплексе «Миловский парк» Уфимского района. Средства на ее строительство выделяются из республиканского бюджета.- В микрорайоне Инорс появится общеобразовательный центр со школой на 1650 мест.- В Республиканскую адресную инвестпрограмму включены также проекты строительства школ на 825 мест в Булгаково, на 375 мест в Жуково, на 640 мест в Чесноковке и на 640 мест в Иглино.- 198 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, обновят свою материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.- В 2019 году откроются три новых детских технопарка, где дети смогут заниматься робототехникой, конструированием беспилотных летательных аппаратов и аэрокосмической инженерией.- Возрождение культурных учреждений в глубинке. До 2024 года в республике проведут капитальный ремонт одного и построят 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности. На эти цели заложено более 2,1 млрд рублей.- Приобретут 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для населенных пунктов, где нет своих коллективов.- Откроются новые модульные библиотеки с доступом в интернет.- Вырастет грантовая поддержка любительских творческих коллективов и НКО, работающих в сфере культуры.- В 1,5 раза увеличить объемы строительства жилья (с 2,3 до 3,7 млн кв. м в год). Руководитель республики Радий Хабиров считает, что задачи амбициозные, но вполне достижимые. При этом в республике должно строиться не менее 135 тысяч «квадратов» социального жилья.- Увеличение вдвое, с 4500 до 9000 количества участников программы жилищно-накопительных сбережений (Подробнее про них читайте тут). В этих целях власти Башкирии уже заключили соглашение с банком «Уралсиб» о снижении ипотечной ставки до 5,5% для участников программы.- Расселят людей из аварийного жилья общей площадью 22,9 тыс. квадратных метров.- Благоустроят 142 общественные территории – парки, скверы, места отдыха.На проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 9,4 млрд рублей поступят из федерального бюджета, 24 млрд рублей — из казны республики и муниципалитетов.- В этом году начнется строительство нового моста через Белую в районе Монумента Дружбы. Общая стоимость работ - 3,5 млрд рублей, мост должен быть достроен к 2021 году. 2,5 млрд рублей на строительство нового моста выделит федеральное дорожное агентство.- Реконструкция автомобильной дороги Р-240 «Уфа — Оренбург» с расширением до четырёх полос участка в обход Стерлитамака. В этом году на 17 наиболее аварийных участках устанавливают более 430 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений.- Смертность от ДТП должна снизиться в три раза по сравнению с 2017 годом.- К 2024 году в России должны быть ликвидированы все незаконные свалки и построены современные комплексы, которые будут перерабатывать мусорные отходы. В Башкирии в 2019 году ликвидируют 16 свалок, расположенных в черте городов Уфа (11 свалок) и Нефтекамск (5 свалок). Всего их – 25. К 2024 году рекультивируют наиболее опасные объекты: свалки промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, территория Семеновской золотоизвлекательной фабрики, шламонакопителей на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром».В региональном Министерстве экологии рассказали, что в республике ежегодно образуется около двух тонн отходов. Их нужно эффективно перерабатывать. В республике проектируют новые мусоросортировочные комплексы в Дуванском, Дюртюлинском, Янаульском, Благоварском районах.- Башкортостан впервые получит средства для улучшения качества воды, на реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения - 4,2 млрд рублей.- Построят и отремонтируют 29 объектов водоснабжения в Альшеевском, Баймакском, Бижбулякском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Давлекановском, Иглинском, Калтасинском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Стерлитамакском, Уфимском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах и в городе Стерлитамаке. Именно здесь качество воды из систем центрального водоснабжения не всегда соответствует нормативным требованиям.За шесть лет в Башкортостане нужно подготовить более 380 млн посадочного материала и минимизировать количество лесных пожаров. Власти Башкирии направят более 2 млрд рублей до 2024 года на закупку спецтехники для сохранения и восстановления лесов. В этом году будет приобретено 22 единицы техники.Нацпроект стимулирует предприятия повысить производительность труда, убрать лишние административные барьеры и развить экспортный потенциал, создать новые рабочие места, обучить людей новым специальностям, а также расширить участников программы по повышению производительности труда. В настоящее время предприятий-участников - 20, к концу года их должно стать 50.Для этого планируется провести обучение и стажировку управленческих кадров, модернизировать службы занятости, оптимизировать производственные процессы и многое другое.- Число граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, должно вырасти в России в 1,3 раза - с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. Малый бизнес будет заполнять те ниши, которые крупному бизнесу заполнять «не с руки».- Буквально на днях открылся центр для предпринимателей «Мой бизнес», где каждый сможет воспользоваться услугами многофункционального центра, получить консультационную и информационную поддержку для развития и реализации своего бизнеса.Его адрес: г. Уфа, ул. Мира, 14.Здесь же расположились центр молодежного инновационного творчества, бизнес-акселератор, бизнес-инкубатор, коворкинг, технопорт, центры народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, социального предпринимательства, инжиниринга и университетская «точка кипения».В планах на 2019 год запуск еще одного центра в Нефтекамске. Здесь в одном месте соберутся институты развития и поддержки бизнеса. Начнут работать первые технопорты – малые производственные площадки для мелкосерийного производства. Прорабатываются вопросы создания в Уфе «Дома предпринимателя». Здесь предполагается разместить центры молодежного инновационного творчества, инжиниринга, коллективного пользования и социального предпринимательства. В результате численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна будет достигнуть к концу текущего года 415 тысяч человек.- Количество людей, вовлеченных в фермерство и сельхозкооперацию, в республике в 2024 году достигнет 18 тысяч человек.- Объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году должен достигнуть 3,8 млрд долларов. Экспорт продукции АПК с нынешних 76,3 млн долларов должен вырасти более чем в три раза и составить 230 млн долларов.- В международном аэропорту «Уфа» планируют построить авиационный грузовой комплекс (480 млн рублей), который позволит увеличить перевозку грузов через воздушные ворота Уфы.- Башкортостан будет участвовать в конкурсе на создание научно-образовательного центра. При одобрении заявки в 2020 году в регионе появится единая цифровая платформа, обеспечивающая кооперацию университетов, научных организаций и корпоративного сектора экономики в рамках комплексных научно-технических проектов.- Молодые ученые республики могут получить в 2019 году по 1 млн рублей за научные проекты. Первые такие гранты были выданы в 2018 году, когда были поддержаны 30 молодых ученых за свои научные исследования.До 2024 года к широкополосному интернету будут подключены более 1200 школ, колледжей и лицеев, более 2060 ФАПов, почти 280 администраций поселений.- Особое внимание и поддержка будут уделяться реализации проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе так называемых сквозных цифровых технологий. Это очень перспективные направления, связанные с большими данными, нейротехнологиями, искусственным интеллектом, блокчейном, промышленным интернетом, – сказал и.о. заместителя премьер-министра-руководителя аппарата правительства Башкортостана Илшат Тажитдинов.Все национальные проекты стратегически согласованы между собой и цели некоторых из них, на первый взгляд, являются очень амбициозными. Но, как говорят, чтобы достичь реально значимых успехов, порой надо ставить нереальную планку. Но и главная цель - улучшение качества жизни россиян, которые через шесть лет могли бы сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу».ИА «Башинформ»http://www.bashinform.ru/longread/6-let_razvitiya/#ixzz5pNWhzMW6