На защиту права

Он сообщил, что по результатам опроса среди предпринимателей, складывается не очень радужная картина. Больше 80 процентов заявили, что не считают ведение бизнеса у нас в стране делом безопасным. Есть и позитивная новость – снизилось число проверок, причем на 41 процент. Но есть и другая сторона медали: выросло количество штрафов.Президент поручил подготовить конкретные предложения по наиболее ключевым вопросам.