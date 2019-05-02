На защиту права

Владимир Путин провел рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад.
Он сообщил, что по результатам опроса среди предпринимателей, складывается не очень радужная картина. Больше 80 процентов заявили, что не считают ведение бизнеса у нас в стране делом безопасным. Есть и позитивная новость – снизилось число проверок, причем на 41 процент. Но есть и другая сторона медали: выросло количество штрафов.
Президент поручил подготовить конкретные предложения по наиболее ключевым вопросам.