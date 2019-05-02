Путину доложили о зарплатах учителей

«Когда мы с вами встречались в последний раз, вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное. Мы работаем с каждым регионом точечно, чтобы строго выполнялись указы 2012 года, мы стараемся делать по всем уровням образования», — подчеркнула Васильева.Министр также отметила, что за последний год значительно удалось сократить чрезмерную отчетность в школах. «Учителя и администрация школ страшно расстраивались из-за этого, поэтому мы сократили отчеты до минимума, чтобы не было дублирования», — отметила она.ИА «Башинформ»