Путин потребовал контролировать строительство заводов по утилизации ТКО

«Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения решений о строительстве таких заводов — и на государственном уровне, и на общественном с вашей помощью», — подчеркнул глава государства.«Здесь опасения и тревоги у людей не лишены оснований», — сказал президент, пояснив, что люди опасаются за качество строительства инфраструктуры для переработки отходов. Он признал, что это очень чувствительный вопрос для миллионов людей.Путин констатировал, что в России десятилетиями формировались полигоны, на которые никто и никогда не обращал внимания, просто сваливая на них мусор. «Все уже перешло всякие границы, мы должны этим заняться», — добавил он.Напомним, с 1 января в России реализуется так называемая «мусорная» реформа». Она заключается в установлении подушевой платы за сбор и вывоз мусора, в Башкортостане она составляет 70 рублей с человека. На эти деньги региональные операторы обязаны вывозить мусор из населенных пунктов на утилизацию, вне зависимости от их труднодоступности и отдалённости. За прошедшие четыре месяца в республике установлено 8440 новых контейнеров, организовано 1486 новых площадок для сбора ТКО.Также в ближайшее время в регионе будет создан экотехнопарк для переработки и утилизации мусора. Он появится на базе самого большого мусоросортировочного комплекса в республике — в Ишимбайском районе. Предполагается, что в нем будет создана современная система обращения с отходами, предусматривающая полный технологический цикл – от сортировки до вторичной переработки. Согласно концепции экотехнопарка, перечень вторичных материальных ресурсов, извлеченных на местных линиях сортировки, значительно расширится. 15% от общего объёма привозимых в экотехнопарк отходов будут направляться на вторичную переработку. К таким вторресурсам относятся различные виды пластика, бумага, картон, стекло, чёрные и цветные металлы.Органические отходы, занимающие 35% в общей массе ТКО, будут поступать в цех по компостированию. В результате получится экологически безопасный техногенный грунт, который можно использовать для рекультивации полигонов, сообщает пресс-служба регоператора.Оставшиеся после сортировки отходы смогут служить топливом для цементных заводов, производства электрической и тепловой энергии.В апреле представители регионального оператора «Эко-сити» договорились о сотрудничестве с Минпромом РБ и компанией «ХайдельбергЦемент Рус» в области разработки и внедрения RDF топлива. Его сжигание в цементных печах при температуре до 1700°С минимизирует содержание вредных веществ в отходящих газах и позволяет существенно уменьшить потребление таких природных ресурсов, как газ, уголь или мазут. Предполагается, что экотехнопарк позволит уменьшить долю ТКО, размещаемых на полигоне, до 10%. Кроме того, будущий экотехнопарк объединит науку и производство. На базе специальной кафедры УГНТУ, созданной на промышленной площадке, будут готовить кадры для этой сферы деятельности, молодые ученые смогут разрабатывать новые технологии, методы утилизации мусора и сразу же применять их на практике.ИА "Башинформ"