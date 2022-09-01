Где растут «пятачки»?

Вы, наверное, наблюдали такую сцену в магазине, когда ребенок истерично плачет и требует от родителей немедленно что-то купить? Да, картина не редкая. У нас тоже в семье растет ребенок, и мы сразу решили избегать таких ситуаций. А как? Все просто – превратили процесс покупок в игру. Вот я, бабушка, иду с внучкой, шестилетней Машей, в магазин и сразу объясняю, что делаю – смотрю ценники, выбирая продукты, складываю в корзину и взвешиваю фрукты. Внучка с удовольствием участвует в этом. Когда подходим к кассе, Маша теребит меня – «Дай карточку, я сама заплачу!» Быть самостоятельной, все знать и уметь – это же радость! Зачем лишать ее ребенка? А недавно ей подарили копилку. Тоже прыгала до потолка. «Здесь будут денежки расти?» - спрашивает. Отвечаю – «Да».
Но все ли правильно мы делаем? Я решила проштудировать научные труды педагогов на тему «Как научить ребенка финансовой грамотности». Вот что они рекомендуют.
- Учить надо как можно раньше иначе уроки дадут друзья и гаджеты, с которыми многие дети не расстаются. В общем, не тот случай, когда можно оставить все на самотек, сказать себе – вырастет, поймет. (Вот мой пример: именно так воспитывали меня мои советские родители, в итоге я научилась платить по коммунальным счетам только в тридцать лет).
Интересная рекомендация по копилке. Если вы дарите ее ребенку, она должна быть прозрачная. В такой видно, как «растет» кучка монет – вчера там были только 50-копеечные и пара рублей. А пришли из магазина, и сдачу «скормили» копилке, и там уже есть 5-рублевые и даже одна десятирублевая монета!
- Будьте сами примером финансовой рациональности, не забывайте - маленькие глазки следят за вами. Уже к семилетнему возрасту у ребенка формируется привычка обращения с деньгами.
- Покажите ребенку, что все вещи в мире имеют свою ценность. Здесь недостаточно будет просто сказать: «Эта кукла стоит 1350 рублей». Позвольте ребенку взять деньги из его копилки (желательно, чтобы там было хотя бы 100 рублей), сходите вместе в магазин, найдите игрушку и позвольте ребенку самостоятельно расплатиться за нее на кассе. Не важно, что вы, естественно, заплатите большую часть. Восторга от процесса у ребенка будет не меньше. Такое упражнение будет куда эффективнее пятиминутной лекции.
- Покажите цену выбора. Необходим разговор, вроде такого: «Если ты купишь эту видеоигру, у тебя не будет денег на новую обувь». Семи-, восьмилетний ребенок уже должен уметь взвешивать свое решение и отмечать возможные последствия. И заодно поймет, как важно беречь вещи.
- Давайте детям деньги в поощрение, а не просто так. Платите им «зарплату» за работу по дому: вынос мусора, уборку в комнате или мытье посуды. Так дети поймут, что деньги необходимо заработать, а не просто сидеть и ждать, когда их дадут тебе просто так.
- Избегайте импульсивных покупок.
«Мама, я увидела такое красивое платье. Оно идеально! Давай купим его?». Звучит знакомо? Особенно подвержены импульсивным покупкам подростки. Однако, скажем честно, к примеру, я тоже могу сделать такую покупку. Мы все не идеальны. Так что воспитание идет обоюдное. Мы воспитываем ребенка и… себя тоже.
- Научите детей делиться. Как только ребенок научится откладывать деньги, расскажите ему, что делиться ими тоже важно. Делать подарки родителям или друзьям, сестрам и братьям. И это тоже - удовольствие! Мы с Машей всегда делаем открытки для мамы и папы. А недавно освоили новинку – клеим из бумаги конверты и складываем туда… монетки! Вот радость-то родителям.
Ну и как итог мой совет, так сказать, от финансового дилетанта, но родителя (вернее, бабушки) с опытом практика. Давайте не будем занудами! Не стоит на каждом шагу говорить о деньгах и с ребенком, и между собой. Главное, прививать ребенку такие качества, как трудолюбие, доброта, любознательность. Как сказал один известный предприниматель, финансист и блогер Дмитрий Потапенко - деньги только инструмент. Нужно уметь правильно им пользоваться, но он не заменяет нам счастье. Учите себя и ребенка на своем примере радоваться солнцу, хорошей погоде, друзьям, новым впечатлениям, самой жизни.
Лилия ЗИМИНА.