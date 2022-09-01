Где растут «пятачки»?

Вы, наверное, наблюдали такую сцену в магазине, когда ребенок истерично плачет и требует от родителей немедленно что-то купить? Да, картина не редкая. У нас тоже в семье растет ребенок, и мы сразу решили избегать таких ситуаций. А как? Все просто – превратили процесс покупок в игру. Вот я, бабушка, иду с внучкой, шестилетней Машей, в магазин и сразу объясняю, что делаю – смотрю ценники, выбирая продукты, складываю в корзину и взвешиваю фрукты. Внучка с удовольствием участвует в этом. Когда подходим к кассе, Маша теребит меня – «Дай карточку, я сама заплачу!» Быть самостоятельной, все знать и уметь – это же радость! Зачем лишать ее ребенка? А недавно ей подарили копилку. Тоже прыгала до потолка. «Здесь будут денежки расти?» - спрашивает. Отвечаю – «Да».

Но все ли правильно мы делаем? Я решила проштудировать научные труды педагогов на тему «Как научить ребенка финансовой грамотности». Вот что они рекомендуют.

Учить надо как можно раньше иначе уроки дадут друзья и гаджеты, с которыми многие дети не расстаются. В общем, не тот случай, когда можно оставить все на самотек, сказать себе – вырастет, поймет. (Вот мой пример: именно так воспитывали меня мои советские родители, в итоге я научилась платить по коммунальным счетам только в тридцать лет).

Интересная рекомендация по копилке. Если вы дарите ее ребенку, она должна быть прозрачная. В такой видно, как «растет» кучка монет – вчера там были только 50-копеечные и пара рублей. А пришли из магазина, и сдачу «скормили» копилке, и там уже есть 5-рублевые и даже одна десятирублевая монета!

Будьте сами примером финансовой рациональности, не забывайте - маленькие глазки следят за вами. Уже к семилетнему возрасту у ребенка формируется привычка обращения с деньгами. Покажите ребенку, что все вещи в мире имеют свою ценность. Здесь недостаточно будет просто сказать: «Эта кукла стоит 1350 рублей». Позвольте ребенку взять деньги из его копилки (желательно, чтобы там было хотя бы 100 рублей), сходите вместе в магазин, найдите игрушку и позвольте ребенку самостоятельно расплатиться за нее на кассе. Не важно, что вы, естественно, заплатите большую часть. Восторга от процесса у ребенка будет не меньше. Такое упражнение будет куда эффективнее пятиминутной лекции. Покажите цену выбора. Необходим разговор, вроде такого: «Если ты купишь эту видеоигру, у тебя не будет денег на новую обувь». Семи-, восьмилетний ребенок уже должен уметь взвешивать свое решение и отмечать возможные последствия. И заодно поймет, как важно беречь вещи. Давайте детям деньги в поощрение, а не просто так. Платите им «зарплату» за работу по дому: вынос мусора, уборку в комнате или мытье посуды. Так дети поймут, что деньги необходимо заработать, а не просто сидеть и ждать, когда их дадут тебе просто так. Избегайте импульсивных покупок.

«Мама, я увидела такое красивое платье. Оно идеально! Давай купим его?». Звучит знакомо? Особенно подвержены импульсивным покупкам подростки. Однако, скажем честно, к примеру, я тоже могу сделать такую покупку. Мы все не идеальны. Так что воспитание идет обоюдное. Мы воспитываем ребенка и… себя тоже.

Научите детей делиться. Как только ребенок научится откладывать деньги, расскажите ему, что делиться ими тоже важно. Делать подарки родителям или друзьям, сестрам и братьям. И это тоже - удовольствие! Мы с Машей всегда делаем открытки для мамы и папы. А недавно освоили новинку – клеим из бумаги конверты и складываем туда… монетки! Вот радость-то родителям.

Ну и как итог мой совет, так сказать, от финансового дилетанта, но родителя (вернее, бабушки) с опытом практика. Давайте не будем занудами! Не стоит на каждом шагу говорить о деньгах и с ребенком, и между собой. Главное, прививать ребенку такие качества, как трудолюбие, доброта, любознательность. Как сказал один известный предприниматель, финансист и блогер Дмитрий Потапенко - деньги только инструмент. Нужно уметь правильно им пользоваться, но он не заменяет нам счастье. Учите себя и ребенка на своем примере радоваться солнцу, хорошей погоде, друзьям, новым впечатлениям, самой жизни.

Лилия ЗИМИНА.