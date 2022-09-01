Тепло ль тебе, город?

На пресс-конференции, посвященной началу отопительного сезона, которую провел первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, сообщили – отопление могут дать хоть завтра.

- Все гидравлические испытания успешно пройдены, подписан паспорт готовности к зиме. Теперь ждем погоды – тепло сохранится до конца недели, а потом столбик термометра постепенно будет падать. Но отопление не включат, пока среднесуточная температура течение пяти дней не опустится ниже плюс восьми градусов, - отметил Кожевников, уточнив, что в детсадах, школах и социальных учреждениях дадут тепло уже на следующей неделе.

Более 5,6 тысячи МКД подготовили к зиме: системы центрального отопления прошли гидравлические испытания и заполнены химически очищенной водой, элеваторные узлы отрегулированы. Установлено около 5 тысяч приборов учета тепловой энергии.

Директор БашРТС Тимофей Дубровский сообщил, что в этом году отремонтировано и заменено около 13,8 тысячи погонных метров тепловых сетей. В настоящее время завершена вся технологическая часть, влияющая на подачу тепла потребителям. При этом состояние общедомовых сетей он оценил как «критическое», отметив, что возможности управляющих компаний хватает только для того, чтобы поддерживать рабочее состояние, а о серьезной регулировке речи не идет.

Руководитель МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров отметил, что в 2022 году планируется капитально отремонтировать более 7200 п. м сетей (выполнено более 67%), построить и реконструировать более 2100 п. м тепловых сетей (выполнено 81%). Работа будет продолжаться и в осенне-зимний период, но горожане не останутся без тепла: работы будут проводиться на резервном оборудовании по вспомогательным схемам. В рамках программ «Безопасные качественные дороги» и «Башкирские дворики» капитально отремонтированы сети в объеме 419 п. м.

Лечебные и учебные учреждения готовы к подаче тепла на 100%, остальные предприятия – на 87%.

Заместитель председателя Государственного комитета по жилищному и строительному надзору РБ Владимир Леонтьев рассказал о результатах проверки домов в регионе. Нарушения, связанные с подготовкой домов к отопительному сезону, выявлены в 93% домов – более 14 тысяч случаев. Тепловые пункты нередко оказывались захламлены, без света и доступа, отсутствовал температурный график, инструкции и обслуживающий персонал. Манометры, термометры, запорная арматура и контрольно-измерительные приборы оказывались нерабочими, без поверки и пломбировки, трубопроводы - некрашеными и без теплоизоляции. Это лишь малая часть нарушений, которые выявили сотрудники госкомитета. Руководителям организаций выдано 1726 предостережений.

Леонтьев отметил, что заинтересованность и ответственность жителей – одна из ключевых составляющих бесперебойной работы систем. Члены советов многоквартирных домов задают грамотные вопросы, предлагают решения, направленные на надлежащее содержание домов и придомовых территорий, и это очень ценно. Именно в домах, где жители и руководители управляющих организаций пришли к конструктивному диалогу, проблемы решаются быстро.

- На системах теплоснабжения за минувшую зиму произошло 601 техническое повреждение, что на 9% меньше, чем сезоном ранее, - рассказала депутат Курултая Елена Родина. – Оперативность реагирования составляет в среднем 3 часа – по этому параметру регион первый в ПФО.

Между тем в республике подняли новую тему: начались проверки работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов. Это непосредственно относится к проблеме теплоснабжения, так как при аварийном состоянии вентканалов и дымоходов МКД отключают от газоснабжения. Рабочую группу по этому вопросу возглавила сама Елена Родина, и результаты уже есть: в 112 домах региона выявлены критические нарушения, полностью отключены 54 дома. Елена Родина пообещала, что к началу отопительного сезона проблемы будут решены и газоснабжение подключат.

Руководитель МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров прокомментировал ситуацию с банкротством предприятия, отвечая на вопросы журналистов. Какие последствия эта процедура может иметь для потребителей? Выяснилось, что закон о банкротстве предусматривает сохранение деятельности предприятия. Кредиторы выступили именно за этот вариант. Поэтому МУП УИС как предприятие не ликвидируется.

- Никаких изменений в деятельности нет, и не предвидится. Как обеспечивали теплом и горячей водой потребителей, так и будем продолжать. По крайней мере, пока суд не примет другое решение, - сказал он, отметив, что подготовка к отопительному сезону завершена, тепло в квартиры уфимцев придет вовремя.

Тимофей Дубровский, руководитель БашРТС, являющегося одним из кредиторов МУП УИС, уточнил, что причинами банкротства стали задержки платежей за тепло, электроэнергию и газ. До 2013 года все городские теплосети были в ведении БашРТС, пока администрация Уфы не инициировала передачу части из них Уфимским инженерным сетям.

В связи с банкротством предприятия, у владельца портала «Уфаситими» Вадима Белякова возник вопрос – что будет с центральными тепловыми пунктами, которые планируют передать на баланс УИС. Не отойдут ли они третьим лицам?

- ИТП и ЦТП являются частью системы теплоснабжения, они не могут быть отделены, их нельзя продать по отдельности – только в комплексе всей системы, - заверил Петров.

Юлия ПАХОМОВА.

КОРЗИНКА

Пуск отопления всегда связан с множеством обращений жителей по вопросам качества подачи коммунального ресурса. Технологически это достаточно трудоемкий процесс, и одномоментно все батареи в квартирах греть не станут. Со времени подачи тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до 10-12 суток. Поэтому нужно отнестись с пониманием и быть терпеливыми, а в случае существенной задержки сообщить об этом в Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы, который работает круглосуточно и без выходных. Звонки принимаются по номеру: 8 (347) 277-09-11. Кроме того, можно позвонить на горячую линию ресурсоснабжающих организаций: ООО «БашРТС» 8-800-511-30-15 (график работы многоканального телефона пн.-пт.: 08:30 – 17:30, сб.: 09:00 – 18:00); МУП УИС 8-800-250-52-80 (график работы многоканального телефона пн.-пт.: 08:00 – 19:00, сб.: 09:00 – 18:00).