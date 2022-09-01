Сильные духом

В столице республики начались торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и приуроченные 40-летию служения Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина на посту Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России. Знаковым событием стала закладка камня в основание будущей мечети в селе Зубово Уфимского района, куда собрались почетные гости из Индии, Турции, Закавказья, Казахстана, Узбекистана и регионов России.

«Раббани» станет первой и единственной мечетью в Зубово. Разместится она на окраине села у Чесноковского переезда, на возвышенности, окруженной рощицей и стоящими поодаль коттеджами. Теплое солнце и щебет птиц создали радостное умиротворенное настроение, к месту праздника все прибывали местные жители и приезжие. Встреча Верховного муфтия Талгата Сафа Таджуддина получилась особенно теплой. Его встречали с чак-чаком, и каждый из присутствующих старался получить кусочек угощения как знак благословения. Он приветствовал участников церемонии и жителей села, подчеркнув, что духовное единение сплотило исламский мир перед силой зла. Сегодня именно страны ШОС стали надежными друзьями и партнерами России в противостоянии с Западом. В своем наставлении глава российской уммы говорил о том, что каждый правоверный обязан поддерживать порядок в своей семье, в том месте, где живет и трудится, и должен всеми силами содействовать тому, чтобы установились мир и согласие между народами Земли, ведь все мы произошли от праматери Евы и праотца Адама. Верховный муфтий в очередной раз заявил о полной поддержке курса президента России Владимира Путина и рассказал о том, как мусульмане страны помогают воинам, участвующим в специальной военной операции, и беженцам из Донбасса и Украины.

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил собравшихся гостей и жителей села с этим знаменательным днем от имени главы РТ Рустама Минниханова и вручил памятный подарок председателю ЦДУМ Талгату Таджуддину, а также прочитал его слова благодарности за более чем 40-летнюю плодотворную работу во имя утверждения духовных и нравственных ценностей традиционного ислама и подвижнического содействия в укреплении мира, взаимопонимания и согласия между всеми народами и последователями традиционных религий.

Со сцены прозвучал куплет народной песни в исполнении народного артиста РБ и РТ Айдара Галимова. Он подчеркнул, что для зубовчан закладка камня – долгожданное событие, сегодня он испытывает такую же радость, как при открытии мечети в его родном селе. Ее образ будет сопровождать его при отьезде на работу и возвращении домой.

- В Зубовском поселении, которое насчитывает более 20 тысяч жителей, давно назрела необходимость открытия мечети, - сказал заместитель главы администрации Уфимского района Рафаэль Манкеев. – Большое спасибо за поддержку, мы в свою очередь постараемся решать вопросы, если они возникнут.

Ректор Исламского университета Индии прочитал азан, после которого собравшиеся мусульмане совершили намаз. Таинство открытия камня, с которого убрали покровы будущие юные прихожане – мальчики 9-10 лет, стало кульминацией праздника. На памятной доске высечены слова, указывающие связь будущего здания с юбилеем принятия ислама народами Поволжья и Урала.

Праздник к 1100-летию принятия ислама продолжится открывшейся XIV Международной научно-практической конференцией «Идеалы и ценности Авраамических традиций: Единство посланий – диалог и сотрудничество». Также в этот день в столице Башкортостана открылись новые корпуса Российского исламского университета ЦДУМ.

Зиля БАДРИЕВА.