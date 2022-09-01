«Волшебство вокруг нас случается каждый день»

В Русском драматическом театре репетируют сказку «Волшебник Изумрудного города».

Супердраматические коллизии, костры амбиций, неразрешимые моральные дилеммы, крутые повороты истории, шпионская романтика… Но скажите, не хочется ли вам посреди всего этого великолепия, предлагаемого современной теле- и интернет-культурой, чего-то чуть более простого, зато доброго, вдохновляющего?

Потребность переместиться в другой мир, в сказку ощущают сегодня и взрослые… Дети же нередко тоже находят для себя завлекательную другую реальность - и это даже не кино и не книги, а интернет. И, может быть, именно поэтому так важно, чтобы сегодня они ходили в театр. Очень может быть, что Волшебная страна, созданная Фрэнком Л. Баумом и Александром Волковым, неизвестна сегодняшней ребятне - ее место прочно занял техничный «Гарри Поттер». А ведь фильм «Волшебник страны Оз» (1939) признан одним из самых влиятельных в истории кино, а сказочный мир, созданный Александром Волковым (независимо от Фрэнка Баума), был не менее густонаселенным, продуманным и… волшебным.

Кстати сказать, истории для семейного просмотра в Русском драмтеатре пользуются неизменным успехом, и новая ставится в том числе по просьбам родителей. А почему именно эта, мы решили спросить у режиссера Максима Астафьева, создавшего уже немало спектаклей на сцене Алтайского краевого театра драмы – как серьезных, так и сказочных, а также успевшего поработать в Димитровграде, Благовещенске, Донецке, Минске.

- Почему именно эта сказка? Да тут в двух словах иногда сложно бывает ответить. Материал «приходит» к тебе, вот и все. А вот по каким траекториям он к тебе «приходит» - тут целая процедура, никогда до конца не ясно - вроде бы и логика есть, но и загадка все равно остается тоже. Ясно, что при выборе материала для постановки мы обсуждаем с руководством театра разные названия и при этом выборе стараемся учитывать несколько факторов. Это и общая репертуарная ситуация театра, и какие-то стилистические пожелания, и мои личные симпатии к авторам, драматургам. Для меня важно, чтобы пьеса как-то «отозвалась» во мне. И на самом деле никогда не знаешь, что именно отзовется. Это может быть и что-то новое, свежее, совсем недавно прочитанное, и то, что ты давно уже знаешь, но вдруг вспомнил, и захотелось это попробовать поставить. Здесь же главным образом сработало, наверное, само обаяние этого материала. Захотелось пожить именно в этом мире, именно в этом пространстве.

- А вы сами увлекались сказками Волкова?

- В детстве не было такого увлечения. Прочитал и полюбил эту сказку уже позже, когда читали ее вместе с сыном. Моим любимым сказочником был Владислав Крапивин: мне нравилось очень, что у него наш привычный, обыденный мир сосуществует с волшебным - и всегда есть какие-то тайные ходы, какая-то, условно говоря, станция метро, откуда можно переместиться из одного в другой…

- Каких спектаклей сегодня не хватает театру?

- Я думаю, что сейчас в театре в общем-то хорошая ситуация. Сейчас у нас в стране очень много хороших, интересных спектаклей. Причем созданных разными способами: сочиняются и осваиваются новые жанры, и общая тенденция - позитивная, развивающаяся.

Если говорить о моих симпатиях, то тут тоже однозначно ответить не смогу. Мне нравятся разные спектакли. И «тихие», и «громкие»: сегодня тебя может увлечь шлягер, а в другой день ты смотришь и впечатляешься от изящной эстетики, от того, как чутко и тонко режиссер думает о чем-то в своей работе. Для меня всегда важно «услышать» человека - того, кто делал спектакль. Услышать его «открытие» об этом мире. Вот это кажется ценным.

Что касается спектаклей для детей, то всегда хорошо, когда они честные, когда они фантазийные и интересные. Еще хорошо, когда во время спектакля возникают теплота и доверие. И когда удается побывать на таком «теплом» спектакле, на котором тебя словно согрели немножко - через саму историю, через то, как это сделано, с какой любовью это сделано (а это мы обязательно чувствуем, находясь в зрительном зале), - то это дорогого стоит. Но это мое личное ощущение. Все же разные - у кого-то может быть и по-другому.

- А какие еще сказки можно назвать теплыми, какие вам хотелось бы поставить?

- «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Или, например, у известной французской писательницы Анны Гавальды есть маленький роман «35 кило надежды». Там слышатся очень человеческие, искренние интонации. Сама тональность рассказа какая-то исповедальная и светлая, и это, конечно же, находит отзыв. Да много разных хороших сказок. Сказки Сергея Козлова, например (по его рассказу и сценарию снят мультфильм «Ежик в тумане»). Истории про Муми-троллей, парадоксальные сказки Тоона Теллегена, которого иногда называют «амстердамским Хармсом». Это благодатная почва: уж как-то так мы устроены, и слава богу, что именно так - что мы любим своих детей и хотим им добра, а некоторые из нас пишут для них сказки. Да и сами где-то внутри себя мы в чем-то навсегда остаемся детьми. И в нас сохраняется, наверное, на всю жизнь детское ожидание чуда, вера в волшебство, которую не хочется разрушать. По большому счету мне кажется, что у всех спектаклей на самом деле сверхзадача одна: постараться сделать этот мир немножечко лучше. Вот задача, над которой работаем.

- Кстати, считается, что у сегодняшних детей «клиповое мышление» и они с удовольствием наблюдают за бесконечным мельтешением Маши из популярного мультсериала «Маша и Медведь» - а вот советские мультфильмы, которые кажутся нам шедеврами, им не нравятся. И сразу понятно, почему студия «Мельница» решала экранизировать не «Волшебника Изумрудного города», где сначала создаются отношения героев, а уже потом происходят невероятные приключения, а его продолжение - «Урфина Джюса»: сразу конфликт, война, экшн. Стоит ли следовать этой тенденции в театре?

- Да, мир меняется, и мы живем в ритмах своего времени, и скорость восприятия у детей уже другая, и да, мы стараемся это учитывать. Но в конечном итоге все равно ведь делаешь так, чтобы самому было интересно смотреть. И надеешься, что это будет интересно кому-то еще. А дальше уж как получится. Мне очень повезло с моим первым театральным педагогом. Мы учились у Анны Ивановны Вахрамеевой, и она нам как-то объяснила сразу, что театр - это не про «тётю», не про «дядю», театр - это про тебя. Должна произойти личная встреча, соприкосновение, пересечение с материалом, должно произойти твое личное открытие. Тогда твои работы чего-то стоят, тогда имеет смысл заниматься профессией.

- Чего вы ждете от актеров и от себя?

- Смыслов. Чтобы наш спектакль не был плоским. Мир волшебный, и хочется найти, сочинить такую форму, чтобы в ней не было тесно. Чтобы через нее реализовалось это ощущение. Чтобы в спектакле получилось оживить этот «воздух» волшебства.

- Который так хорошо чувствуется в мультфильмах Миядзаки… Что же это такое? А вы сами верите в волшебство?

- Да, верю. Волшебство со мной случалось и случается вокруг каждый день. Еще верю в то, что происходящее с нами в жизни каким-то образом зависит от нас самих. Причем никогда не понятна точная пропорция - сколько событий нам предначертано, а сколько мы провоцируем сами своими мыслями и поступками. Но то, что от нас тоже что-то зависит, мне кажется важной мыслью для детей. Впрочем, и для взрослых, наверное, тоже.

Читатель, а у тебя никогда не возникало этого ощущения? Что волшебство возможно и в жизни, что в него нужно верить?

Екатерина КЛИМОВИЧ.