Водогрейная для горожан

«Если будет интересно, приходите на экскурсию в котельную, там котлы высотой с четырехэтажные дома», – звала как-то в «Уфимские инженерные сети» пресс-секретарь Анна Горюхина. В преддверии нового отопительного сезона решила воспользоваться приглашением и, вместе с фотокорреспондентом, отправилась в котельную № 39, что расположена за Телецентром.

Проехав по Степана Разина, заезжаем во двор. Дороги, конечно, оставляют желать лучшего, создалось впечатление, что они не ремонтировались с момента строительства котельной, и нашему редакционному седану пришлось несколько раз почувствовать на себе удары от выбоин… На входе ожидало очередное препятствие. Даже подоспевшая Анна не смогла нас выручить: охранник Фарит-агай был непоколебим. Сверив фотографии на документах с нашими лицами, он не спешил открывать дверь и посоветовал обратиться к начальству.

– Здесь вход строго по пропускам и абы кто не пройдет: не дай бог что случится, весь исторический центр города останется без тепла и горячей воды, – встретил нас начальник котельной Дамир Халиков.

Чуть больше, чем АГВ

Здание было построено в 1978 году как котельная Агрегатного завода, но позже ее передали городу. Сегодня она вторая по установленной мощности в Уфе – 300 Гкал/ч (больше только № 27 на Менделеева с мощностью 303,7 Гкал/ч). Всего же у МУП УИС их 49 своих и 16 находятся на обслуживании.

– В городе работают два ресурсоснабжающих предприятия: Баш РТС и мы. У нас котельных больше, несмотря на то, что обслуживаемых объектов меньше,– признается Горюхина.

Самый первый котел 1978 года сборки уже давно не функционирует, греют воду и дают тепло новые. Всего их четыре. Вместе с начальником мы проходим в водогрейный зал.

– У вас есть частный дом с АГВ? Принцип работы тот же – насосы берут воду, прокачивают через котел, где она греется, и отправляют потребителям. Только объемы и мощности в сто раз больше, чем у стационарного котла, – говорит Дамир Вазитович.

В эксплуатации два котла мощностью 100 Гкал/ч и два по 50. В «сотке» греют 16 горелок по 6 Гкал/ч, в «пятидесятке» 12 по 4 гигакалорий. Конечно же, котлы не используются на полную мощность: в зимнее время в самые холодные дни максимум достигает до 150 Гкал/ч. В такие дни насосы прокачивают воду 3200 кубов в час. Сейчас для подачи горячей воды достаточно и половины мощности одного. Общая площадь обслуживаемой территории – весь квадрат от Чернышевского до Цюрупы, захватывает и прибрежный участок Новомостовой, всего она обслуживает 178 объектов.

– Если вдруг выйдет постановление о подаче тепла, подключим еще один котел – все они уже готовы к работе, – говорит Халиков. – Сегодня-завтра (мы ходили на экскурсию 12 сентября) заканчиваем ремонт четвертого, который сейчас находится в резерве.

На Бакунина все котлы старого образца – громоздкие, объемные, высокие. Во многих котельных уже начали устанавливать новые, современные: по габаритам в 1,5-2 раза меньше, а по КПД и энергоэффективности выигрывают в разы. Здесь пока не планируется замена, так как действующие не отслужили срок, их регулярно ремонтируют и делают профилактику. Например, пару лет назад вручную очистили коллектор экранной системы одного из котлов высотой 13 метров (выше стандартного 4-этажного дома) и шириной 7*7 метров. Рабочие трудились не покладая рук три с половиной месяца. За 800 часов сварочных работ срезали более 400 старых экранных труб весом 21 т и поставили новые, изготовленные на своем же предприятии.

В этом году капитального ремонта нет, зато модернизируются горелки, чтобы минимизировать расход топлива на обогрев воды. Благодаря установке обновленного сопла на амбразуре удастся добиться до десяти процентов экономии топлива.

Вместе с начальником котельной поднимаемся на второй этаж, где идут работы. Слесарь-ремонтник Ильнар Фахретдинов учится в топливно-энергетическом колледже на четвертом курсе по специальности «Тепловые электростанции». Пришел сюда в начале лета, работа зачтется ему как практика, но помимо этого дает право на свободное посещение занятий.

– Здесь лучше, чем сидеть на парах, к тому же к получению диплома у меня будет определенный опыт работы, – говорит молодой человек.

Родом из деревни Арсланово, живет в Уфе, но в будущем не планирует работать по специальности, а пойдет по стопам отца – в нефтянку.

Верные профессии

– Зимой температура теплоносителя 100 градусов. Если вдруг произойдет разгерметизация, вода превратится в пар за счет давления – 7-10 кг на см² (или 0,7-1 Мпа). Но на батареях в домах температура воды не должна превышать 90º, – рассказывает Халиков.

Он в профессии уже 30 лет. В 1991 году устроился начальником смены в котельную по ул. Летчиков, 1/1. Через несколько лет назначен мастером котельной. В 2000-м, став начальником участка, куда входили все котельные и тепловые сети Затона, он понимает, что ему не хватает знаний и поступает в Казанский энергетический университет. В МУП УИС Халиков практически с первых же дней. Его как профессионала ценит не только руководство, но уважают и подчиненные.

– В коллективе 15 человек, за годы работы один ушел на пенсию и еще двое сменили работу. Стабильная зарплата, уверенность в завтрашнем дне в наше непростое время дорогого стоит, – говорит он.

Далее проходим в диспетчерскую. Большой зал напоминает центр управления космическим кораблем из американских блокбастеров, но работают здесь обычные операторы: разжигают и тушат котлы, следят за давлением, температурой воды, расходом подпитки. Дежурят круглосуточно начальник смены и два оператора.

Наталья Егорова в этой котельной работает четверть века, пришла в тяжелые 90-е, когда не было работы – после окончания автотранспортного техникума. Потом уже втянулась в профессию так и осталась. Непросто было, конечно, когда дети малы, но супруг все понимал и, когда Наталья уходила на дежурство, оставался и за маму, и за папу. Сейчас она работает по графику два в день, два в ночь, три выходных. Дети уже взрослые и сложности из-за этого не возникают.

Контролируют в диспетчерской не только работу котлов, но и вспомогательного оборудования. Например, вакуумной деаэрационной установки подпитки теплосети, которая предназначена для удаления из подпиточной воды коррозионных активных газов – кислорода и свободной углекислоты. Приобрели ее, кстати, не так давно – она позволяет увеличивать мощность, чтобы обслуживать город, который растет не по дням, а по часам.

– От обычной сырой воды в котлах и батареях, как и в чайнике, образовывалась бы накипь, поэтому ее необходимо обескислородить. Также это спасает и от появления ржавчины, – говорит Наталья.

Если гонять привычную нам воду, пришлось бы менять трубы в котлах каждый год. Сейчас в несезон делают текущий плановый ремонт, а капитальный с заменой каких-то деталей раз в 15-20 лет. Даже для того чтобы сделать текущий, приходится останавливать котлы, чтобы инженеры и слесари могли разобрать, почистить и починить насосы, задвижки. Но ремонт котлов не влияет на отключение ГВС – можно переключиться на резервный. Горожане без воды остаются именно когда ремонтируют трассу – ее-то нет запасной!

Специалисты признаются, что сети сильно изношены, из-за этого приходится постоянно латать. Например, в этом году поменяли и построили более 9000 погонных метров сетей на 31 участке города. Например, более 600 п.м. на участке по улице Гоголя – от Свердловского рынка до улицы Чернышевского, на Зенцова – около двухсот метров.

А в лаборатории анализа химочищенной воды, куда мы далее направились, определяют качество воды, поступающий в сети. На жесткость вода проверяется каждые два часа, а на наличие/отсутствие кислорода – каждые шесть. В обязанности лаборантов также входит и поддерживание чистоты фильтров – при необходимости проводят регенерацию, промывая их соляным раствором. У Екатерины Гилевой стаж тоже внушительный – в котельной с 1993 года, пришла после окончания авиационного техникума на временную подработку, да так и осталась.

P.S.: Пока готовился номер, в пресс-службе Уфимских инженерных сетей сообщили, что накануне поздно вечером завершили ремонт резервного котла, а значит, крупнейший поставщик тепла столицы на 100% готов к новому отопительному сезону. Будем надеяться, что он пройдет в штатном режиме без чрезвычайных ситуаций и аварий.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка

Все под контролем!

Раз в четыре года проводят экспертизу на работоспособность котлов;

Температура дымовой трубы должна соответствовать режимной карте, чтобы тепло не «улетела в трубу»;

Объем кислорода в выбрасываемом в атмосферу дыму также должен соответствовать СанПиНу;

Службой «Уфаводоканала» регулярно проверяется качество сточных вод в процессе регенерации;





