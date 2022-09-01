Не ниже седьмого

Волейбольный клуб «Урал» вступает в свой 27-й сезон в рамках российской Суперлиги. На традиционной встрече игроков и тренерский штаб напутствовали глава городской администрации Ратмир Мавлиев и министр спорта республики Руслан Хабибов.

Увидеть столичную команду в деле можно будет 30 сентября – в рамках первого тура она сыграет на выезде с динамовцами из Ленинградской области. Первый же домашний матч состоится 9 октября, когда в Уфу пожалует грозный соперник – «Белогорье» из Белгорода. «Предисловием» к ответственным состязаниям, в ходе которого наигрываются необходимые связи, выступают турниры вроде «Мемориала Ульфата Мустафина» и предварительного этапа Кубка страны.

- Борьба предстоит сложная, все команды чемпионата можно назвать лидерами, - сказал президент клуба Валерий Багметов. – В последние 3,5 года мы активно вводим в состав собственных воспитанников. Есть 8-9 ребят, которые уже через год будут готовы играть на самом высоком уровне, в том числе и за национальную сборную. Пожалуй, кроме нас, Новосибирска и Казани никто этим не занимается, другие клубы же просто перекупают чужие таланты.

Несмотря на то, что команда составлена преимущественно из российских игроков, в ней все же нашлось место и двум легионерам. Первый – аргентинский связующий Максимилиано Каванна перешел из польского «Заверце» и уже освоился на новом месте. В ближайшее время ожидается прибытие 23-летнего иранца Амир Хоссейна Эсфандиара – участника недавно завершившегося мирового первенства. Подход к подбору иностранных игроков, отмечает Багметов, стал более осмотрительным – «уроком» послужило неудачное приглашение польского диагонального Мацея Музая, который не смог оправдать щедрых авансов.

В каком состоянии сейчас находится команда? Говорить пока рано. Нужно дождаться игр регулярного сезона. К ним волейболисты подходят, вооружившись амбициозными, но вполне реалистичными задачами.

- На сегодняшний день вопрос бюджетного и внебюджетного финансирования решен. Мы проанализировали выступления последних трех лет, наиболее успешным за этот период стал сезон 2020-2021 годов. Ставим цель – просто повторить тот результат, тем более все условия для ее выполнения имеются, - обратился к команде Руслан Хабибов.

Отметим, что тогда «Урал» занял седьмое место по итогам «гладкого» чемпионата, а в плей-офф уступил одному из фаворитов - новосибирскому «Локомотиву».

Самое пристальное внимание уделяется и другим коллективам, составляющим вертикаль башкирского волейбола – стерлитамакскому «Тархану» (играет в Высшей лиге «А»), «Беркутам Урала» из молодежного первенства, женской команде «Уфимочка-УГНТУ», а также «пляжникам».

В свою очередь, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев озвучил еще одну немаловажную цель, без которой успех на игровой площадке попросту невозможен.

- Безусловно, задача состоит в том, чтобы вместе с жителями поддерживать наших спортсменов, - отметил он. – Хочется, чтобы на домашних играх трибуны заполнялись до отказа, а эти события широко освещались, чтобы болельщики шли переживать за команду непосредственно на стадион.

Кроме того, мэр подчеркнул, что волейбол является одним из самых массовых и доступных видов спорта – возможность заниматься им есть почти в каждом городе и райцентре. А потому в задачи по благоустройству входит и строительство новых площадок. Это нужно в том числе и для того, чтобы стимулировать появление новых мастеров.

Специалисты считают, что команде не только по силам повторить успех двухлетней давности, но и замахнуться на большее. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Тем более что команда собралась гармоничная – в ней грамотно сочетаются перспектива и опыт.

- Мы не живем прошлым и ставим задачи, отталкиваясь от конкретной игры, - сказал главный тренер «Урала». – Каждый матч состоит из маленьких противостояний – партий, которые в свою очередь включают в себя множество микродуэлей. Если мы выиграем каждую такую дуэль, то нужный результат, как говорят в таких случаях, будет виден на табло.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.