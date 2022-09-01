Согреться и сэкономить

Готовясь к началу отопительного сезона, жители уфимских многоэтажек задаются вопросом: можно ли уменьшить платежи за тепло, на которые в зимние месяцы приходится половина всей суммы в коммунальных платежках? И хотя на практике добиться экономии бывает весьма непросто, это вполне решаемая задача...

Большинство проблем с правильным начислением платы за центральное отопление может решить система автоматизированного учета потребления тепла в многоквартирных домах.

Очень важную роль здесь сыграла недавняя установка оборудования удаленного онлай-контроля на более чем 3 тысячах общедомовых теплосчетчиках многоквартирных домов Уфы. Доступ к их показаниям в режиме реального времени получили не только управляющие компании, но и старшие по домам, что резко повысило точность и прозрачность расчетов.

Удаленное снятие показаний дает сразу несколько важных плюсов. Во-первых, полностью исключается так называемый человеческий фактор - ошибки или задержки в снятии и передаче данных общедомовых теплосчетчиков. Во-вторых, управляющие компании и жильцы могут контролировать подачу тепла в дома в режиме реального времени. И если уровень потребления неожиданно пойдет вверх без сильных морозов, значит, произошла либо поломка счетчика, либо проблема возникла в работе каких-то внутридомовых систем. Быстрый поиск и устранение неисправностей позволит избежать ненужных переплат за тепло.

Важную роль в уменьшении сумм в коммунальных платежках играет и работающий в Уфе с 22 сентября 2021 года круглосуточный колл-центр оперативного штаба по отоплению.

Колл-центр позволяет значительно быстрее, чем раньше реагировать на сложные ситуации с отоплением: операторы оперативно направляют запросы в нужные инстанции и контролируют их исполнение. Как сообщают в администрации города, в среднем проблемы жителей решаются за 6-12 часов. Для эффективной работы колл-центра было создано специальное программное обеспечение и разработан алгоритм приема звонков.

- На каждый поступивший звонок оператор заводит свою электронную карточку и в зависимости от тематики передает ее управляющей или ресурсоснабжающей организации, либо закрывает сам, разъясняя те или иные нормы и правила законодательства, - пояснил заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Антон Тристан.

Проблемные соседи

Как показал практика, частой причиной завышения платежей за тепло становится наличие в доме нежилых помещений, владельцы которых перекладывают свои расходы на жильцов, вынуждая собственников квартир платить за коммерческие квадратные метры из своего кармана. В основном так получается при переходе на прямые договора собственников с ресурсоснабжающими организациями. И если хозяин коммерческих помещений не заключил договор, его квадратные метры автоматически относятся к общедомовому имуществу, а плата за их отопление перекладывается на всех жильцов.

Вот лишь несколько конкретных примеров. Жильцам дома по проспекту Октября, 65 после проверки вернули почти 7 миллионов рублей переплаты за отопление коммерческих помещений. На каждую квартиру пришлось в среднем 24 тысячи рублей возврата. Жильцы дома по улице Зорге, 44 заплатили за чужие помещения почти 2,5 миллиона рублей, дома №24 по бульвару Хадии Давлетшиной – 2,29 миллиона.

Для исключения таких ситуаций в будущем все управляющие компании получили методические указания по сверке площадей. Но для эффективности данных мероприятий необходима и активная позиция собственников квартир. Для каждого дома с нежилыми помещениями важно организовать эту работу системно и повсеместно, чтобы жители не платили за то, что им не принадлежит и чем они не пользуются.

Средство от «перетопов»

Переход на оплату отопления только в холодный сезон обострил проблему так называемых «перетопов» - сильного нагрева батарей центрального отопления, вынуждающих жильцов открывать окна даже зимой. Основатель сайта Уфасити.ми, юрист, специализирующийся на проблемах ЖКХ, Вадим Беляков, комментируя ситуацию, заявил, что по его опыту в 70% случаев ответственность за «перетопы» несут компании, занимающиеся управлением домом, а в 30% виноваты поставщики тепла, задающие системе неоправданно высокий нагрев.

Нормативная температура в жилых помещениях установлена в пределах плюс 20-22 градусов Цельсия. Допустимые отклонения возможны только в большую сторону на 4 градуса тепла. Как уточняют в Жилстройнадзре РБ, если в жилых помещениях становится холоднее или теплее 24-26 градусов Цельсия, жильцы должны обратиться в свою управляющую компанию, чтобы зафиксировать эти факты. Если из управляющей компании никто не приходит, жители вправе самостоятельно, пригласив своих соседей и старшего по дому, зафиксировать в специальном акте факт оказания некачественной услуги по теплоснабжению. В случае «перетопов» составленный акт будет являться основанием для перерасчетов платы за отопление. По словам директора по стратегии и энергорынкам ООО «БашРТС» Тимофея Дубровского, такой акт от жителей будет принят.

Периодические «перетопы» жилых домов объясняются сбоями в работе внутридомовых систем и особенностями распространенной в нашей стране централизованной подачи тепла, где отсутствует возможность оперативного регулирования в зависимости от погоды. Любые изменения растянуты по времени – от нескольких часов до суток.

Нередко жители одного дома и даже подъезда могут одновременно жаловаться и на жару и на холод в своих квартирах. Теплоснабжающие организации заявляют о неспособности влиять на ситуацию с такими жалобами жильцов, поскольку поставляют коммунальный ресурс в целом на дом, а не отдельно к каждой квартире. Внутридомовые системы - собственность жителей, для обслуживания которой они нанимают управляющую организацию.

Технический момент

Наряду с борьбой с «перетопами», контролем и учетом потребляемого тепла, на снижение сумм в платежках работают и меры по собственно энергосбережению. Исследования, проведенные уфимскими коммунальщиками показали, что теплоизоляция труб и ремонт подъездов с заменой окон и установкой тамбурных дверей обеспечивают экономию тепла на уровне 5%, а внедрение «верхнего уровня» показаний приборов учета, превышение которого свидетельствует о технических проблемах в системе отопления, и своевременное устранение выявленных неисправностей экономит еще 7%. Ревизия дроссельных устройств снижает платежи на 10%, но наибольшую экономию в 37% дает ремонт и правильная настройка работы индивидуальных тепловых пунктов.

На основе статистики прошлого отопительного сезона 2021/2022 годов также можно сделать вывод, какие проблемы системы теплоснабжения наиболее часто приводят к переплатам. Мониторинг ситуации показал, что в 7,1% или 203 многоквартирных домах причиной повышенного расхода тепла стали нарушения режимов подачи теплоносителя со стороны ресурсоснабжающих организаций. В 5,1% (157 МКД) виновником переплат оказался разный период снятия показаний счетчиков, в 4,7% (144 МКД) имели место сбои в работе приборов учета, а в 4% или 124 домах – неисправности автоматики индивидуальных тепловых пунктов.

С учетом сложности устранения вышеназванных проблем и их эффекта для энергосбережения, наиболее важным вопросом можно назвать ремонт и правильную эксплуатацию индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним, данное оборудование представляет собой монтируемые в подвале специальные пластинчатые теплообменники, где теплоноситель от большой бойлерной или ТЭЦ прогревает горячую воду, подаваемую в краны квартир, а также химически очищенную воду, циркулирующую в батареях. Это позволяет отказаться от подведения к дому труб горячей воды, оставив только с холодной. Тем самым существенно снижаются теплопотери, а значит - и расходы жильцов.

Качественное обслуживание дает быстрый и ясно видимый результат. Так, мониторинг платежей жителей разного типа домов в октябре 2020 и 2021 годов показал, что экономия от исправно работающих ИТП была на уровне от 13% до 37%. В цифрах снижение платежей для квартиры площадью 50 квадратных метров составило от 300 до 1700 рублей в месяц, при том что ежемесячная плата за обслуживание теплового пункта не превышает 100 рублей. С другой стороны, в домах, где оборудование не обслуживается и работает некорректно, рост начислений за тот же период достиг 20-25%.

Алексей Фатыхов