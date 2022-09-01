«Плохие здесь не держатся»

Работать на скорой – сплошной стресс, а что вы скажете про врача-спасателя? Их вызывают только в патовой ситуации, а таких в столице, к сожалению, хватает. И когда счет идет на минуты, важно действовать хладнокровно, быстро и профессионально. У врача-спасателя поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы Динара Садыкова в «копилке» десятки спасенных жизней, с ним сегодняшняя наша беседа.

- Как вы стали врачом-спасателем?

- Еще с 3 курса проходил практику в скорой помощи и остался там подрабатывать. Затем – интернатура, трудился анестезиологом в реанимации РКБ им. Куватова. Понял, что в жизни надо проявить себя по полной программе, поэтому ушел опять на скорую. Несколько раз пересекался со спасателями, позвали меня к себе, согласился. И теперь мы одна семья.

- На какие вызовы приходится выезжать?

- ДТП, суициды, пожары, происшествия на воде, падение из окон, ножевые ранения и так далее.

- Что самое главное в вашей работе?

- Не потерять время. Все, что зависит от меня, будет выполнено быстро и эффективно. Но бывает так, что к пострадавшим не подобраться: либо нужно разрезать автомобиль гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, либо спускаться в колодец и доставать пострадавших. Но мои товарищи, как и я, работают не первый год и дело свое знают.

- Наверное, и врачу требуются хорошие физические данные?

- Не без этого. В нашей бригаде и спасатели, и даже водитель крепкие парни. А вообще хотелось бы уже готовить смену, но молодежь к нам не идет: работаем в дождь, грязь, холод и зной, в стрессовой ситуации по нескольку часов, на износ.

- Говорят, спасатели – люди суеверные. Почему когда происходит трагедия, то это, как правило – целая цепь случайностей?

- Мне не приходилось вдаваться в подробности, но, безусловно, доля правды в этом есть. Более того, вспоминаю случай, произошедший в пятницу, 13-го, в Кировском районе на территории ресторана «Третья пристань». Дворник спустился в глубокий колодец и хотел открыть воду. Там он потерял сознание. Все происходило на глазах электрика, он спрыгнул в колодец, но стало плохо и ему. Заметив неладное, и тесть электрика полез следом. В это время мимо проходил сын хозяина ресторана, он хотел прийти на выручку и тоже остался в колодце. За ним спустились под землю еще двое. Все были родственниками, из армянской диаспоры. Тогда и я чуть было не пострадал. Когда мы приехали на место, уже были сотрудники скорой. Быстро надеваю баллон, спускаюсь, зацепляю одного, передаю, второго, и... кислород заканчивается. В общем, спасти удалось только последнего мужчину, он уже был без сознания, но после проведенных манипуляций задышал. Остальные отравились скопившемся на дне колодца сероводородом.

- Какую первую помощь вы оказали?

- Быстро расстегнул рубашку, произвел непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. Он быстро пришел в себя и отказался от госпитализации.

- Обучение навыкам оказания первой помощи - один из важнейших разделов школьной программы ОБЖ. Были ли случаи, когда до приезда спасателей кто-то (не медик) пытался оказать помощь пострадавшему?

- Это очень серьезная проблема. Чтобы прохожему, случайному человеку привести пострадавшего в чувство, нужно знать, как это делается. В школах следует более серьезно подходить к этому предмету, а не изучать по картинкам. Даже мы, спасатели, отработавшие больше 10 лет, постоянно проводим учения. Это очень важно, ведь оказавшийся в нужном месте человек, правильно сделавший искусственное дыхание, может спасти жизнь.

- Бывает стечение обстоятельств, но ведь много ЧП происходит и по глупости!

- Вот именно. Все прекрасно знают, что купаться в пьяном виде нельзя – и лезут в воду. Каждую весну спасаем рыбаков или просто безалаберных уфимцев. К примеру, один человек уже в середине весны решил по льду из Сипайлово дойти до ДОКа, Провалился под лед, пытался вылезти, но не смог, замерз. Мы его вытащили, доставили на берег и передали скорой. Несколько лет назад четверо парней как раз на Крещение, в 30-градусный мороз, чтобы быстрее добраться из Нижегородки в Затон, решили поехать по Белой. Не сообразили, что возле берега – полынья, лед не такой крепкий, и провалились. Машина ушла под лед на глубину два метра, ребята выбрались, но вместо того, чтобы скорее бежать «до дому», принялись нырять за водкой, оставленной в салоне. Нам потом долго пришлось возиться, чтобы доставать машину. Сначала от берега пилили лед, потом по этому 30-метровому коридор пропиливать. Однако не у всех случаев счастливый финал.

- Бывают, наверное, и курьезы?

- Да, бывает. Как-то летом – звонок от диспетчера: просят поднять кольцо со дна реки. Оказывается, молодожены (девушке - 19, парень на год старше) решили прокатиться по Белой. При заходе на трап у девушки с пальца слетело кольцо. Та – в рев: примета плохая. Делать нечего, полез искать. И ведь невредные оказались – тут же нашел кольцо и вручил невесте. Сколько же радости было!

- Что в работе самое трудное?

- Летом приходится часто дежурить в местах, не предназначенных для купания. Тяжело бывает, когда достаешь человека и, несмотря на колоссальные усилия, реанимировать его не представляется возможным. Психологически очень тяжело, когда не удается спасти детей.

- Расскажите о своих коллегах.

- Спасатели – настоящие, мужественные люди, плохие у нас не держатся. В отряде все на виду, все друг про друга знаем. Случайных людей нет: испытательный срок - 3 месяца, приходят после армии и если чувствуют, что не справятся - сразу уходят. Но больше половины составляет костяк, те, кто проработал по 15 лет и понимает, что значит мужская дружба. Мои самые преданные друзья, они же коллеги - командир Андрей Абраменко, Рамзес Мусаиров, Дмитрий Ермолин, Руслан Миннигалиев.

Ирина ШИПУНОВА.