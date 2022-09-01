Готовы ко всему  

В приемном покое больницы № 21 - многолюдно. Кто-то сидит на скамейке, закрыв глаза, кто-то стонет, другие терпеливо ждут своей очереди. Спокоен лишь медработник в защитном костюме и маске, который потихоньку распределяет пациентов по разным специалистам.

Такая обстановка здесь обычная: именно сюда скорая привозит людей с чуть ли не половины Уфы. Однако наш визит к врачам не связан с травмой или ЧП: во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. О том, как организована эта работа, нам рассказала заведующая приемным отделением, кандидат медицинских наук Гульнара Баишева.

- Всего в нашем отделении работает 11 специалистов. Это травматологи, нейрохирурги, терапевты, ЛОР-врачи и не только. Наш профиль – экстренные и неотложные вызовы. В том числе с угрозой для жизни человека, - говорит доктор.

Пока идем по длинным коридорам, - замечаем, что пациентов с легкими травмами почти нет. Что неудивительно. Например, человек с простым порезом руки, скорее всего, попадет в травмпункт. Другое дело, если задеты артерии и сухожилия. Тогда пострадавшего осмотрят в 21-й, как и других пациентов в состоянии средней и большой тяжести.

Что и произошло на наших глазах. Из подъехавшей скорой фельдшер под руку вывел пожилого мужчину, который не мог разогнуть спину. При осмотре выяснилось: все дело – в переломе ребра. На рентген уфимца отправил травматолог Иван Васильев.

- Интервью давать некогда, сами видите, какой поток людей. Но кое-что о работе расскажу. В профессии около 20 лет, видел многое. Этот случай относительно прост, перелом мог быть открытым. Тогда мы с коллегами провели бы экстренную операцию. Самые тяжелые пациенты поступают после автоаварий, - поделился травматолог.

На случай ЧП у врачей разработан специальный регламент. Сразу по прибытии на место происшествия экипаж связывается с коллегами в больнице. Пока пострадавшего везут, здесь спешно готовится реанимационный зал. К борьбе за жизнь пациента сразу приступают нужные специалисты.

Впрочем, таких случаев бывает относительно немного, всего четыре – пять процентов от общего числа. Криминальных происшествий обычно много в праздники, когда народ активно «отмечает». Летом нередки обращения из-за укусов диких животных. Разумеется, свой отпечаток на работу наложила пандемия коронавируса.

- Те больницы, которые раньше принимали скорые вызовы, были переориентированы под ковид-госпитали. Их нагрузка легла на нас, сами понимаете. Сейчас в обычные дни принимаем по 250-300 человек в смену. Из них 80% - с неотложными состояниями, - говорят доктора.

Так они называют симптомы, требующие немедленного вмешательства. Не важно, что это: последствие ДТП, удар при падении или обострение отита. На подходе к кабинету ЛОР-врача мы познакомились с уфимкой Надией Идрисовой (имя изменено). Обессилевшая женщина жаловалась на сильную боль в ушах и голове, из-за которой не могла спать. Да и слышать нас получалось с трудом.

Уже отоларингологу Тимуру Абдрашитову она рассказала, что позавчера работала на улице, был сильный ветер. Недомогание почувствовала сразу. Но по привычке думала, что «пройдет само». Осмотрев женщину, врач вынес вердикт: отит среднего уха.

- Лечиться вам нужно будет в поликлинике по месту жительства. Мы будем курировать процесс. Вот направление, в нем я все расписал. Там, на месте необходимо также оформить больничный. И старайтесь не ходить без шапки: лето закончилось! – напутствовал он уфимку.

А нам рассказал, что сегодня - день спокойный. Обостренных патологий с утра не было, несчастных случаев - тоже. Оказывается, в работе «ухо-горло-носов» бывает и такое. Носовые кровотечения, травмы лица, головы и шеи – готовым нужно быть ко всему. Например, затрудненное дыхание может быть из-за вируса. Поэтому, собирая анамнез, необходимо подробно расспросить пациента. Иногда после этого больной отправляется на компьютерную томографию или МРТ.

- Порой приходится даже делать экстренные операции. К примеру, если заблокирована трахея и пострадавший задыхается. Кстати, причины могут быть разными: опухоль, аллергия, ушиб. Делать трахеотомию должен уметь любой отоларинголог, такова специфика, - говорит он.

От умения принимать быстрые и четкие решения зависит жизнь и здоровье. Между тем во время дежурств врачи подолгу работают без отдыха. Таков хирург-травматолог Марс Башаров, только что отработавший суточную смену. Впереди у него еще восьмичасовой рабочий день. По словам мужчины, обстановка здесь порой напоминает передовые рубежи на войне.

- Вечером обычно происходит наплыв. Что самое трудное? Большой объем работы при разнообразии болезней. Но мы готовы ко всему, от ножевого ранения до сердечного приступа, - подчеркнул он.

Другое дело, что иногда доктора сталкиваются с последствиями «первой помощи» от некомпетентных людей. Так, недавний случай рассказала заведующая приемным отделением Гульнара Баишева. Тогда в 21-ю больницу привезли девушку и парня. Они выпивали вместе, а затем дама оступилась и упала, получив сильный ушиб. Решив с перепугу, что подруга не дышит, парень с силой начал массировать грудную клетку. В результате медики зафиксировали перелом ребра.

- Неумелая помощь подчас может только навредить. Другое дело, что с вызовом скорой тянуть нельзя. Чем раньше поступило обращение, тем выше шансы на благоприятный исход. И еще очень важно уже по телефону внятно и толково обрисовать ситуацию, детально описать симптомы, - посоветовала Гульнара Баишева.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.