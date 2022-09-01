«Рак четвертой стадии. Обследуйтесь вовремя»

«Рак пищевода с метастазами в желудок и забрюшинное пространство. Операция не поможет. Возможно, химиотерапия сможет замедлить процесс». Услышав о таком диагнозе, тем более у знакомого человека, не можешь не задаваться вопросом: неужели нельзя было обнаружить заболевание раньше – пока не расползлись метастазы, пока операция была возможна?

Этот вопрос «УВ» решили задать заведующему межмуниципальным онкологическим центром Октябрьского района, функционирующим при поликлинике №50, онкологу высшей категории, хирургу, маммологу, проктологу, отличнику здравоохранения РБ Михаилу Александрову.

- Михаил Анатольевич, так как же «поймать» рак на ранней стадии?

- В принципе любое заболевание - если внимательно относиться к своему организму - проявляет себя и на ранних стадиях: основные симптомы – немотивированная слабость, утомляемость, возможно, головокружения.

В анализе крови может снизиться гемоглобин… Хотя специфических признаков, однозначно указывающих на рак, в обычных анализах крови и биохимии нет. И онкомаркеры тоже не 100%-но надежны.

Что касается рака пищевода, это одна из самых скрытно текущих опухолей, поскольку пищеводная трубка достаточно растяжима и даёт знать о неблагополучии при сужении просвета более чем на две трети. Пациенты обращаются к врачу, когда может просочиться только вода. Но все-таки первые признаки есть и тут: ощущение прилипания пищи к одному и тому же месту или царапание слизистой кусочком еды, затем - затрудненное прохождение пищи.

Вероятность его возникновения во много раз повышает ахалазия, ненормальное регулирование нервной системой сокращений пищевода при передвижении по нему пищи и правильного открытия сфинктера у входа в желудок. Особенность этого состояния в том, что твёрдая пища проходит легко, а вот жидкая – плохо; она застаивается в расширенных участках пищевода, формируя хроническое воспаление слизистой оболочки. Одним из признаков ахалазии может быть долго не проходящая икота.

Другие состояния, повышающие риск развития рака пищевода, - гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), когда из-за грыжи пищеводного отверстия диафрагмы происходит заброс желудочного содержимого в не приспособленный для такой агрессивной среды пищевод, и так называемый «пищевод Баррета». Пациенты с такими состояниями должны регулярно обследоваться, чтобы избежать риска развития рака.

Еще один, бытовой фактор риска - употребление очень горячего чая и спиртных напитков.

Главным способом обнаружения рака пищевода и желудка является фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Опытный специалист не будет смотреть желудок, не осмотрев пищевод - как при вхождении зонда, так и на «обратной дороге».

- Известны случаи, когда при ФГДС с биопсией рака не нашли, а потом он все равно обнаружился – на более продвинутой стадии.

- Да, такое возможно. Однако симптомы рефлюкса, ахалазии - то есть нарушение глотания, длительная икота могут беспокоить человека долгое время – так что надо вовремя обратить на это внимание и обследоваться регулярно. Как и в случае изжоги и других проблем с ЖКТ. Необъяснимая слабость и повышенная утомляемость, плохой аппетит, потеря веса без видимых причин, изжога, несварение, отвращение к пище, которая раньше нравилась, боли в верхней части живота после еды, чувство переполненности, распирания, диарея или запор, тошнота и рвота только что съеденной пищей – все это «малые признаки» рака желудка. Обычно человек ограничивается диетой и препаратами для улучшения пищеварения, а если уже имеется хроническое заболевание желудка, то он воспринимает симптомы рака как признаки обострения.

Запомните: даже если вам назначены таблетки от изжоги, гастрита и т.д., при любом желудочном дискомфорте следует регулярно делать ФГДС!

- Делать ли при этом биопсию?

- Это решает эндоскопист. Кусочки от совершенно здоровых тканей никто отрезать не будет, а вот если там есть, например, полипы… или другие показания (все знает только специалист) – биопсию положено делать по протоколу.

- В Японии, где исторически рак желудка был самым смертоносным онкологическим заболеванием (это связывают с питанием, насыщенным солью), его научились обнаруживать на ранних стадиях. Как они это делают?

- Секрет успеха - в оборудовании, методах исследования. Ну и, конечно, в том, что у них развита онконастороженность: при появлении симптомов они не тянут с обследованием.

А при обследовании главное – это оптика и возможности, которые она предоставляет: эндоскопы первого поколения могут только осветить поверхность желудка и 12-перстной кишки. Аппарат высокого класса дает возможность осмотра в ультрафиолетовом диапазоне, В режиме микроскопического осмотра – увеличение в несколько раз, флуоресцентное освещение, при котором видны определенные клетки – словом, несколько режимов, которые позволяют разглядеть мельчайшие отклонения от нормы. Такие аппараты сегодня есть и в Уфе – например, в Республиканской клинической больнице, в Республиканском онкодиспансере, возможно, в других клиниках.

- Какие виды рака самые распространенные? И какие сегодня чаще удается выявить достаточно рано?

- Самый распространенный - рак молочной железы (ежегодно в мире регистрируется около 1,5 миллиона новых случаев), рак яичников и кожи.

При этом выявляемость первого на достаточно ранних стадиях сегодня повысилась: сказался поток информации в прессе - многих женщин убедили в необходимости регулярных самоосмотров и осмотров у врача. В итоге у более половины пациенток РМЖ сейчас обнаруживают на I-II стадии.

- И как это лечится?

- Чаще всего удаляют часть груди, также применяется химиотерапия, лучевая терапия. При этом по большому счету не требуется дополнительных операций по восстановлению объема груди. Да, останется рубец, зато человек продолжает жить.

Но и сегодня встречаются женщины, которые обнаруживают у себя уплотнение в груди - и так и живут с ним год, два… и думают, что «само пройдет». Разумных объяснений этому я не вижу.

- Причины могут быть психологическими. Пока человеку не поставили диагноз «рак» - у него как бы нет рака. А если поставили, пусть даже это ранняя стадия – это уже совсем другая жизнь: жизнь с раком. Требующая огромного мужества, чтобы бороться. Хотя можно не сомневаться: те, у кого болезнь обнаруживается на поздней стадии, потом жалеют, что не обратились раньше…

- Да. Также нередко удается рано выявить рак кожи: это медленно прогрессирующее заболевание (исключая меланому, которая очень агрессивна, но встречается намного реже). Происходит это обычно благодаря визитам к терапевту, дерматологу по поводу новообразований на коже. Да, в принципе, практически все можно выявить рано – если человек сам беспокоится о себе. Либо если вовремя пройдет диспансеризацию, где назначаются все необходимые обследования. (А граждане часто не приходят на нее: мол, «нет времени».)

- Есть мнения, что, если удалить родинку, это может подхлестнуть процесс..

- Может ускорить. Но, если новообразование злокачественное, оно все равно проявит себя.

- Итак, главное средство обнаружения любого рака на ранней и более поддающейся лечению стадии – своевременные обследования и осмотры.

- Да. Для женщин – осмотры гинеколога, анализы, УЗИ органов малого таза, осмотр маммолога. Раз в год как минимум, даже если ничего не беспокоит, а лучше - раз в полгода, особенно для молодых женщин: с возрастом процессы идут менее активно. Хотя думать о своем здоровье нужно всегда: самое главное ответственное за него лицо - это вы сами.

Рак легких на ранней стадии позволяет выявить флюорография, которую нужно делать раз в год, если что-то беспокоит или уже есть проблемы, заболевания, изменения - компьютерная томограмма.

- А как со всем этим пациентам помогаете вы?

- Сначала пациент попадет на прием к первичному онкологу - они есть в каждой поликлинике. Если возникают какие-то подозрения, они отправляют человека обследоваться к нам. Естественно, врачи могут назначить то или иное обследование сами и делают это, однако сейчас у всех специалистов – на УЗИ, эндоскопии, и т.д. – большая загруженность… Мы берем анализы, даем бесплатные направления на исследования (и достаточно быстро). Сами берем мазки, пункции, у нас хорошее оборудование для эндоскопии, маммограф. Если то-то находим - даем направление в онкодиспансер. В результате, если раньше процесс проверки подозрения на онкологию мог растянуться на несколько месяцев, сейчас мы с этим справляемся практически в течение двух недель.

- Отдельно стоит сказать о вашей программе скрининга колоректального рака…

- Всем пациентам определенного возраста (начиная с 1947 и закончивая 1982 г.р.) И рекомендуем сдать анализ кала на скрытую кровь. Если она выявляется - это тревожный сигнал, и необходимо пройти колоноскопию. Пойти на эту процедуру людей приходится буквально уговаривать. А ведь это прекрасный способ выявления предраковых заболеваний и рака в кишечнике - опять-таки достаточно рано, когда он еще почти никак себя не проявляет (для слабости и утомляемости можно найти множество причин, обращаются к врачу с этим заболеванием обычно на третьей стадии).

Благодаря колоноскопии удается избежать многих проблем. Предраковых заболеваний находим очень много. Обычно тоже опухоль, только пока еще доброкачественная, она может переродиться, ее удаляют - и вот у человека нет рака (правда, периодически наблюдаться, повторять процедуру необходимо). При раннем обнаружении собственно рака высоки шансы на излечение, длительную ремиссию.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

Корзинка:

Ежегодно в России регистрируется 40 тысяч новых случаев рака желудка. Лидером по этому заболеванию является Япония, но при этом выявляемость и выживаемость при нем в стране тоже одна из самых высоких – более 53%.

Рак пищевода встречается нечасто: ежегодно поражает чуть более 7,5 тысяч россиян, причем чаще (2,5% на 0,5%) им болеют мужчины.