Гранд Гала в честь Елены

Жизель и Мирта, Мидора, Никия, Одетта и Одилия, Джульетта… и еще множество образов, ставшие классикой нашего балета, созданы народной артисткой республики Еленой Фоминой.

Сейчас на сцене блистают ее ученики, чьи имена уже известны в мире искусства. Елена Фомина – воспитанница лучшей балетной школы мира - прославленного вагановского училища, с 1990 года она работает в труппе нашего театра, ценители и знатоки балета помнят ее завораживающий легкий прыжок, высочайшую технику исполнения, артистизм. С 2004 года Елена Юрьевна сценическую деятельность совмещает с преподавательской - она педагог-репетитор в БГТОиБ и педагог классического танца в БХУ имени Рудольфа Нуреева. И не случайно именно ее юбилейным творческим вечером был открыт новый 85-й сезон театра. Башкирский балет высоко держит свою марку, и этот грандиозный праздник - яркое тому подтверждение.

Перед началом вечера Елена Юрьевна, общаясь с журналистами, сказала:

- В Гранд Гала выступают мои коллеги, партнеры, которые еще танцуют, а я уже нет. Было непросто собрать их вместе, они танцуют в разных театрах и у каждого свой творческий график. Но как-то все легко откликнулись и с удовольствием приехали,

В числе учеников народной артистки – ведущие солисты Башоперы, артисты Мариинского театра - Алексей Атаманов и Наиль Хайрнасов, екатеринбургского Урал Балета Мики Нисигути и Фидан Даминев, солисты Астраханского театра оперы и балета Артур Альмухаметов и Краснодарского театра Алексей Шлыков.

Начался вечер с первого действия балета Адана «Корсар». Настоящая восточная сказка с бушующим морем, мужественными корсарами, шумным невольничьим рынком, надменными пашами в чалмах - ожила на сцене. В роли корсара Конрада блистал ведущий солист Башоперы Рустам Исхаков, его друга корсара Бирбанто воплотил Наиль Хайрнасов, женские образы представили Алиса Алексеева, Наталья Валеева, непокорную пленницу артистично сыграла и Разиля Мурзакова.

На языке танца были передана вся гамма чувств – страсть, любовь, отчаяние и едкая ирония над жадными и глупыми беями.

Одна из главных задач, которую ставит перед своими воспитанниками Елена Фомина - глубокое погружение в образ. Да, во главе угла у артиста балета - высочайшая техника, но на сцене должен быть живой герой - страдающий, любящий, страстный или наоборот – тонко чувствующий и нежный. И мы это увидели! Великолепны, поэтичны, точны в каждом жесте были в па-де-де из балета «Спящая красавица» Алиса Алексеева и Айрат Масегутов. А пластика хозяина ночных переулков из балета «Барышня и хулиган» восходящей звезды Мариинского театра Наиля Хайрнасова не могла не покорить! Елена Юрьевна, говоря о своем ученике, заметила на его примере, что артисту мало иметь природные данные, нужен еще характер и харизма, у Наиля это есть, и у него большое творческое будущее. Блистательная классика - так можно сказать о фрагменте из балета «Корсар», который представили Софья Саитова, Рустам Исхаков, Алексей Шлыков. Полеты над сценой, виртуозное фуэте, непередаваемая словами красота движений – все это искренне восхищало. А танго в исполнении Софьи и Алексея из балета «Золотой век» просто заворожило! Один балетный вечер подарил много прекрасных мгновений – зритель увидел фрагменты балетов Александра Крейна «Лауренсия» и «Гаянэ» Арама Хачатуряна (сверкание мечей (и очей!), воинственность и пыл, кипение страстей). Отдельно стоит отметить танец «Семь девушек» в хореографии Дениса Бородицкого под мелодию курая и народную песню «Уралым». Это, безусловно, смелое хореографическое решение образов, по новому рассказывающее нам легенду о башкирских сестрах, которые предпочли плену смерть. Великолепны были сольные выступления – Радмира Кадырова («Я - просто я») и Амины Халиковой («Ловец снов»). Трудно представить, но оказалось возможным, передать танцем глубину философской музыки Генделя: дуэту Мики Нисигути и Фидана Даминева удалось это сделать очень проникновенно.

Большим подарком зрителям стала и сама музыка. Дирижера концерта заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Германа Кима зрители встретили бурными аплодисментами. А режиссером вечера выступила – народная артистка России и РБ Леонора Куватова, которая поблагодарила Елену Фомину за прекрасных учеников и пожелала ей еще много лет успешной творческой работы. В завершение праздничного концерта генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов наградил Елену Фомину Почетной грамотой Министерства культуры РБ за многолетний труд в области культуры и искусства республики.

Великолепный вечер балета дал старт новому сезону. По словам директора театра, он обещает быть насыщенным, и уже осенью нас ожидает большая премьера «Садко».

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.