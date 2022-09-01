Браво, маэстро!

Попасть на концерт всемирно известной оперной дивы долгое время оставалось мечтой меломанов. Башкирский соловей Ильдар Абдразаков придумал, как сделать высокое искусство доступнее. Вот уже пятый год подряд в сентябре его музыкальный фестиваль стартует в Москве, чтобы продолжить гастроли по городам России. А заключительный концерт состоится в родной Уфе.

- Сегодня пришло то время, когда нужно узнавать, нужно осваивать, нужно чаще быть в своей стране, и мне бы хотелось приехать в глубинку, в какие-то дальние города, где может быть, не так еще знакомы с великим искусством, оперным жанром, с академическим вокалом, и я уверен, что там есть молодые ребята, которые хотели бы заняться пением, - считает руководитель Международного музыкального фестиваля, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков.

В Большом зале консерватории послушать шедевры классической музыки собрались известные москвичи, в их числе такие звезды сцены, как Лариса Долина. Фестиваль уже обрел популярность в столице и неизменно привлекает слушателей из разных сфер общества.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов фестиваля, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что замечательный проект одного из ведущих оперных певцов России и мира ‒ Ильдара Абдразакова ‒ завоевал солидный авторитет, обрёл преданных поклонников и с каждым годом укрепляет творческий потенциал, раздвигает свои границы. Насыщенная концертная программа и география нынешнего юбилейного сезона – от Москвы до Владивостока – позволит большому числу зрителей приобщиться к лучшим образцам оперной классики и вокального искусства», - говорится в сообщении.

Звучали голоса прославленных артистов, в том числе иностранных, а также молодых талантов. Вместе с художественным руководителем фестиваля на сцену вышли Владислав Сулимский (баритон), Лилит Давтян (сопрано), Ольга Привалова (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Алексей Кулагин (бас) и Национальный симфонический оркестр Башкортостана под управлением Константина Чудовского.

- Безусловно, нас переполняет как чувство гордости за наших земляков и республику, так и потрясающая атмосфера и ожидание чуда, которое происходит всегда в этой удивительной акустике! — рассказал генеральный директор оркестра, народный артист РБ Артур Назиуллин.

После открытия в столице фестиваль поедет через всю страну. Концерты и мастер-классы состоятся во Владивостоке, Ханты-Мансийске, в Красноярске и Норильске. Для жителей в регионах это возможность познакомиться с величайшими образцами мирового искусства, а для начинающих оперных певцов - перенять ценный опыт у профессионалов. В программе: спектакли и благотворительные программы, открытые репетиции звезд мировой оперной сцены, творческие встречи с музыкальными деятелями. За время фестиваля примут участие 34 молодых вокалиста из разных регионов России, а также из Италии и Республики Эквадор.

19 октября уфимцы услышат знаменитый бас Ильдара Абдразакова, насладятся вокалом ведущих прим мировой оперной сцены. Вишенкой на торте станет опера Мусоргского «Борис Годунов» под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова.

Зиля БАДРИЕВА.