Уйти, чтобы вернуться

В 2018 году выпускница 11 «Д» вместе с одноклассниками попрощалась с 16-й гимназией, а сегодня вернулась учителем математики. Стоит у доски и на нее смотрят 34 пары любознательных глаз.

– В моей семье нет учителей. Папа и мама – финансисты, а я очень люблю детей. Мне нравится познавать новое и делиться своими знаниями с другими. Поэтому решила стать учителем, – рассказывает Галина Супрун. Хотя путь выбора профессии был достаточно извилист. Училась в школе с английским уклоном, в филологическом классе, с первого взгляда, казалось бы, ни намека на точные науки.

– Окончив 9-й, я сдала ОГЭ по информатике и английскому, но при этом мне всегда нравилась математика, хотя о том, что это нужная и полезная наука, царица всех наук, я узнала только на университетских лекциях. Те, кто решает много математических задач, обладают структурированным мышлением и особой аналитической способностью. А это именно те качества, которые необходимы в учебе и без которых не обойтись в любой профессии. Врачам – при постановке диагноза по симптомам, юристам, чтобы найти необходимые лазейки в законодательстве, – делится Галина.

Фундамент логики заложили школьные учителя, а они в гимназии сильные. На уроках писали много сочинений, а учитель русского языка и литературы, она же наш классный руководитель Светлана Николаевна Сивакова – член городской комиссии по ЕГЭ, всегда обращала внимание на фактические ошибки. Эти знания пригодились мне при поступлении на матфак БГУ. Кстати, если в школьном классе Галины было 18 девочек и два мальчика, то в университете ее зачислили в группу с 11 юношами.

…Учиться на математическом факультете сложно, поэтому многие студенты отсеиваются, а те, кто доходит до конца – идут в смежные области. Галина же, получив диплом бакалавра, решила взять паузу и попробовать себя в школе.

– Это возможность проверить правильность выбора профессии, – продолжает девушка. – Если пойму, что это мое, то смогу поступить по данному направлению в магистратуру. Учителя математики сейчас в дефиците. Они требуются во многих общеобразовательных учреждениях.

Галина выбрала родную 16-ю гимназию, где работают любимые учителя, а стены напоминают о лучших моментах детства.

– Креативно и необычно проходил в нашей школе конкурс английской песни, к которому мы разучивали художественные номера на английском и немецком языках под руководством педагогов Гульсун Рафаиловны Шакировой, Елены Юрьевны Кириной, которая сейчас работает завучем. Коллектив меня встретил очень доброжелательно. Хотя пока у меня только 17 часов нагрузки, но мне доверили классное руководство и отдельный кабинет. Сильно поддерживают учителя математики, делятся советами, методическими материалами, – вспоминает девушка.

Небольшой опыт преподавания у молодого специалиста уже есть, летнюю производственную практику она проходила в школе Инорса, решала задачи с 9-классниками. А еще по вечерам Галина разучивает современные и народные танцы с группой старших школьников в Центре детского творчества «Исток». А в школе взяла пятиклассников.

– Первая встреча с моими пятиклассниками уже была. Я, переступая порог своей школы в качестве учителя, переживала, как дети меня воспримут, удастся ли найти общий язык. А ребята оказались очень открытыми и приветливыми. Привыкать друг к другу будем вместе, – говорит молодой педагог.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ