Плохой пример спешащих

«Речка Камышовка, что стекает по улице Кинельской – старица реки достигает школ № 132 и 113. Территория вокруг – запущенная, вода превратилась в болото. В сторону улицы Правды заросли, бетонные плиты, мусор – чего только нет. Почему бы не навести порядок на этом месте? Рядом школы, детсад, стадион «Локомотив», бассейн, дети ходят каждый день – не безопасно ведь», – пишет в социальных сетях жительница Демского района Светлана А.

Вопрос актуальный и для меня – по этой дороге сыновья ходят в школу искусств, поэтому решила пройти маршрут, проверив его на безопасность.

...Два упомянутых образовательных учреждения находятся в одном дворе и имеют ворота на улицы Новороссийскую (закреплены за школой № 113) и Левитана (принадлежат школе № 123). Выйдя со школьного двора, направляюсь по дороге, по которой возвращаются домой школьники со всей нагорной части Демы. Практически сразу за забором и находится то самое болото. Если идти вперед, можно перейти по мостику и продолжить путь по тротуару, но большинство детей чтобы срезать путь, сворачивают направо и идут вдоль забора по натоптанным тропинкам. Несколько лет назад здесь были заросли и запасной вход в школьный двор. После обращения жителей территорию очистили, а на ворота повесили замок. Пока стоят солнечные деньки, здесь сухо и чисто, но в дождливую осень можно провалиться в глубокую лужу по колено. Что нередко и случается.

С другой стороны, если дети (да и взрослые) продолжают пользоваться козьими тропами, почему бы их не благоустроить: расстояние-то небольшое. Но, как пояснили в отделе коммунального хозяйства, здесь не обойтись одним лишь тротуаром – его смоет первыми же талыми водами. Чтобы сделать комплексное благоустройство, нужно финансирование. Но жители близлежащих домов сами могут взять дело в свои руки и, объединившись со школой, создать инициативную группу и заявиться в программу поддержки местных инициатив.

– А зачем нам это? Пока тут дороги нет, и то весь день детский гул, а если облагородят, поставят скамейки и создадут зону отдыха, то и по ночам нам тишины не видать! Лучше уж пусть все будет как есть, – призналась пожилая жительница Людмила Михайловна.

– Сократить количество детского травматизма можно, лишь объединив усилия школьников и их родителей. Зачастую о правилах поведения на дороге приходится напоминать не только детям, но и взрослым. Часто родители подают плохой пример своим детям: переходят проезжую часть в местах, где это запрещено, или на красный сигнал светофора, ходят по небезопасным путям, «срезая путь» и говоря, что когда спешишь, разок можно, – говорит начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Ермоленко.

С точки зрения простого обывателя скажу, что этот путь не самый безопасный даже для взрослого человека. Например, от школ к стадиону «Локомотив» и близлежащим домам ведут две дороги: одна по вышепротестированному маршруту, другая – по улице Левитана с переходом на Торговый проспект. Если сначала еще есть тротуары и переходы, то по «проспекту» жители вынуждены шагать по проезжей части!

Безопасность дорожного движения является одной из достаточно важных городских проблем. Население города растет, и нередко целые кварталы создаются вперемешку с частным сектором (как в данном случае). При всем этом забывают о безопасном передвижении и, к сожалению, частенько при этом страдают дети школьного возраста. Хотелось бы, отправляя ребенка за новыми знаниями, не подвергать его опасности…

Алина ГАРИПОВА.

аllinki507@mail.ru