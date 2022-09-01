Когда под окном – ожившая сказка

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил масштабный «Праздник двора», прошедший перед домом № 45 по улице Пушкина. Он принял участие в открытии новой спортивной площадки и нескольких скульптур. Что неудивительно: так работает программа «Башкирские дворики»!

Еще недавно пространство под окнами девятиэтажки было самым обыкновенным: тесная неудобная парковка, ветхий газончик, а кое-где – заросли кустарника. Теперь все изменилось: во дворе стало просторно и комфортно. Настолько, что десятки гостей праздника чувствовали себя очень уютно!

Вместе с депутатом Госдумы РФ Павлом Качкаевым они подарили ребятишкам спортивные мячи. Теперь им есть чем играть. Но главное, есть где! Новый комплекс удобен для футбола, баскетбола и не только. А еще он безопасен: уложено многослойное мягкое покрытие.

- В этом году созданию комфортных условий во дворах мы уделили особое внимание. Только в рамках программы «Башкирские дворики» обновление прошло в 54 точках! – отметил мэр столицы в приветственной речи.

Символично, что пространство на улице Пушкина оформили в стиле «Лукоморья». Убедиться в этом можно, гуляя по его «неведомым тропинкам». И сидящая на ветвях русалка, и старичок-леший выполнены с филигранным мастерством. Интересно, что фигуры сделаны из дерева. В дело пошли росшие здесь старые липы, которые нужно было сносить: они могли рухнуть от ветра.

А некоторые малые архитектурные формы мастера выполнили из камня. Об этом и не только рассказала председатель домового комитета Лилия Голосова.

- Идея дать деревьям вторую жизнь появилась во время обсуждения с реконструкторами. Тогда нам предложили реализовать реализуется концепция пушкинской сказки. А установить каменную конструкцию помогли застройщики, предоставившие верткий манипулятор! Моя большая благодарность всем рабочим. Но прежде всего – сотрудникам нашего ЖЭУ. Они здесь буквально дневали и ночевали, сделали все на отлично! – отметила председатель домкома.

Расима Мавлияровна проживает в 8-м подъезде. До пенсии 30 лет преподавала в БГУ. А теперь с удовольствием выбирается посидеть на скамье возле дома и понаблюдать за малышами.

- В этом доме №45 я прожила ровно полвека, и за это время ни разу не было ремонта. Но сейчас привели двор в порядок, заасфальтировали дорогу и проложили пешеходную дорожку, - рассказала она.

Ее сосед Ринат Галеевич Мустаев много лет проработал кровельщиком в ЖКХ Кировского района, сейчас на пенсии.

- Вместе с супругой проживаем здесь с 1973 года. Не могу не похвалить коллег, поскольку они на самом деле молодцы. Женщины красили, белили, сажали цветы. Ранис Рахматуллин и Рамиль Лутфуллин сварили металлическую ограду, сделали козырек над подъездом. Спортплощадка тоже радует: теперь мои внуки 4-летний Амаль и Эмиль 12 лет смогут играть и заниматься спортом.

Словом, перемены пришлись уфимцам по душе. Нет сомнений, что столь успешный опыт будет учтен на будущее. После праздника Ратмир Мавлиев продолжил общаться с горожанами.

- Заявок на реконструкцию дворов становится все больше, потому что люди видят реальный результат. Кроме того, мы успешно завершаем ремонт подъездов: он сделан по 120 адресам, в 27 точках – на финишной прямой. Еще одно важное направление – благоустройство наших парков. Процессы идут в 10 из них, сроки сдачи - в ближайшее время. В этом году большие средства были вложены в обновление дорог, на 46% больше, чем раньше, - резюмировал он.

Почетными гостями «Праздника двора» также стали глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, депутат Госдумы РФ Павел Качкаев, и.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова, депутат Курултая РБ Рустам Ахметшин, депутаты Горсовета Валериан Гагин и Алексей Силин. А также бизнесмены Булат Адигамов и Алексей Екимов.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.