Нагло и бездарно…

После резонансного сноса «А-кафе» в октябре прошлого года место пустовало недолго: на прошлой неделе стартовали продажи квартир в будущем 25-этажном жилом комплексе «The Prime».

Как выяснилось, квартиры здесь будут на все вкусы: от 18-метровой студии (такую можно приобрести ориентировочно за 3,5 млн руб до семейного гнезда в 46 м - такая квартира, скажем, на 10 этаже обойдется в 7,5 млн (чем выше, тем дороже). Имеются и шикарные 166-метровые апартаменты ценой этак в 26-27 млн руб. И желающих, судя по всему, немало.

При этом с учетом подземного паркинга максимальное количество предусмотренных машиномест – всего около 300? «Но ведь рядом нет других домов», - подбадривают специалисты по продажам. Зато есть парк Гафури, площадь перед Госцирком… Строители убеждены, что построят высотки в 2025 году. (Ну, если перестраховаться и оставить время на преодоление всяких неожиданностей - в 2026-м.)

И все это - несмотря на многочисленные протесты горожан. Активисты мечтали о возрождении здесь легендарного кафе «Снежинка». Тем не менее «добро» на строительство жилого комплекса на месте ресторана «Специализированный застройщик «Проспект» получил еще в 2019 году, то есть еще до сноса «А-кафе»…

Есть что сказать по этому поводу и местным жителям.

- Если посмотреть на карту, много ли школ в округе вы увидите? Нет. Наши школы и детсады перегружены. Нет сомнений в том, что машины новых жильцов займут парк Гафури! – говорит жительница пятиэтажки Марина Антипина.

- Если на этом месте собираются реализовать тот проект, который я видел в прессе – две высотки, слегка украшенные цветовыми акцентами, то это просто бездарно, - считает член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор России Леонид Дубинский. - Две «хрущевки», только чуть более современные. «А-кафе» на этом месте смотрелось гораздо уместнее - особенно поначалу, пока не обросло всякими крытыми верандами и лишними архитектурными формами, которые его испортили. Но снести «А-кафе», чтобы построить вот этот нулевой бездушный с точки зрения архитектуры объект…

Это место для изюминки города. Классическая архитектура, ультрасовременная - не важно. Но это должно быть нерядовое здание, уникальный, запоминающийся образ. И при этом в гармонии со зданием Госцирка: это тоже памятник архитектуры. Например, построенный ниже по проспекту Октября современный комплекс «Четыре сезона» занял свое достойное место в архитектуре проспекта и всего города. А на обсуждаемом нами месте должно быть нечто гораздо более впечатляющее.

Так что гордое название комплекса «The Prime» (с английского - «элитный, высококлассный, первосортный») как-то не очень соответствует действительности. Вернее, оно относится к месту, а не к предложенному проекту, считает архитектор.

Администрация Уфы принимает меры для того, чтобы остановить строительство: в Арбитражный суд РБ подано заявление о признании недействительным решения городского Управления земельных и имущественных отношений о выдаче разрешения на использование земельного участка, с ходатайством наложения обеспечительных мер в виде приостановления действия разрешения на строительство и запрета осуществления всех видов строительных работ на этом участке. Судебное заседание по рассмотрению иска мэрии назначено на 6 октября.

С заявлением о признании незаконным выданного разрешения на строительство объекта в Арбитражный суд республики обратился и Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Жилстройнадзор проводил проверку законности выдачи документов вместе с прокуратурой республики и обнаружил, что разрешения были выданы с нарушениями Градостроительного кодекса. Во-первых, земельный участок находится в зоне ОД-2, где размещение многоэтажного жилья разрешено лишь условно и только после общественных слушаний, а во-вторых, он попадает в двухсотметровую защитную зону памятника истории и культуры регионального значения - здания Госцирка. В целом, как сообщили «УВ» в Госкомитете, нарушены несколько пунктов статьи №51 Градостроительного кодекса «Разрешение на строительство», и согласно части 1 статьи №48 Федерального закона №131-ФЗ действие вышеупомянутых муниципальных актов (то есть разрешений на строительство) может быть отменено или приостановлено органами местного самоуправления в порядке самоконтроля.

Так что строительство жилого комплекса может быть отложено на неопределенный срок. И, как считает специалист одного из ведущих агентств недвижимости Уфы Рафаэль Шарипов, в случае возобновления строительства потенциальные покупатели все равно столкнутся со значительными рисками: судебные разбирательства, а значит, и сроки возможного строительства домов могут затянуться.

Нельзя сбрасывать со счетов и мнение местных жителей, мнение уфимцев. Скорее хочется надеяться, что наш город - это нечто живое, цельное, со своим лицом и характером, способное защитить это лицо, а не просто конгломерат жилья, торговых центров и других функций, созданный для удобства отдельных граждан, имеющих средства на покупку квартиры в ЖК рядом с лесным массивом.

Екатерина КЛИМОВИЧ.