Как прищучить виновных?

Озеро Щучье - небольшой водоем между известным озером Теплым и магистралью улицы Сельской Богородской, до этого лета о нем знали только жители Инорса, да и то не все. Корреспонденты «УВ» решили своими глазами увидеть то, о чем в последние дни разгорались жаркие споры в социальных сетях.

...Вдоль южного берега озера Теплого проходит широкая длинная асфальтовая тропинка, где теплым вечером прогуливается немало жителей, она приводит нас в большой развлекательный комплекс «Райский берег». Однако, как только проходишь мимо банкетного зала и каруселей, в нос ударяет довольно сильный запах… я бы сказала, гниющей органики. Озеро обнаруживается там, где и указано на карте – дорога от комплекса до Сельской Богородской построена вдоль него, и сразу ясно, что запах исходит именно отсюда. Вода местами красноватого цвета, поверхность затянута неприятного вида пленкой и ряской, и даже удивительно, что из водоема по-прежнему доносится утиное кряканье. Словом, загрязнение, о котором еще в июле инорсовские активисты писали обращение в Министерство природопользования и экологии РБ, налицо.

- Здесь не купались, но рыбачили - и летом, и зимой, водились караси и другая небольшая рыба, а когда-то - и щуки водились, - рассказал «УВ» местный житель Алексей Бычков.

Один из встреченных нами жителей, рассказал что и правда поймал здесь щуку где-то в 1996-м. А уже в 1991-го, как вспоминают старожилы, озеро переименовали просто «болото», но оно еще кишело щукой и карасями.

- Мы писали обращения в Министерство, сняли сюжет. А из Минэкологии прислали нам результаты анализов, но виновных пока, говорят, не нашли. А ведь ручей из озера впадает в Уфимку, стало быть и в городской водозабор, - выражает свое беспокойство активист Никита Кочкин.

- В связи с жалобами о загрязнении озера канализационными стоками 22 июля проведено комиссионное обследование водного объекта и прилегающей к нему территории, - комментирует ситуацию Эльвира Ризванова, заместитель начальника Уфимского территориального управления Минэкологии РБ. - Обследование проводилось под председательством первого заместителя министра природопользования и экологии РБ Ильдара Гарифуллина, с участием представителей администрации города и Калининского района Уфы.

Наши специалисты также осмотрели участок ливневого коллектора, находящегося в районе мясокомбината - выше по рельефу местности, откуда поступали загрязненные стоки, отобрали пробы воды из трубы коллектора и в безымянном ручье, впадающем в озеро Щучье. Однако оперативно установить источники сброса при обследовании местности не представилось возможным. В настоящее время поиски продолжаются, анализируются пробы воды.

- Установлено, что вода в озере темно-красного цвета, имеет неприятный зловонный запах, характерный для канализационных стоков. С западной стороны озера обнаружена водопропускная труба, через которую осуществляется сброс воды в ручей и далее по рельефу. Ситуация не улучшилась, источник загрязнения устанавливается. В случае его обнаружения мы примем необходимые меры административного реагирования в отношении загрязнителя, - заверил уфимцев Ильдар Гарифуллин. - Источник загрязнения будет установлен, а виновный привлечен к административной ответственности.

Екатерина КЛИМОВИЧ.