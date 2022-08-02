Чтобы сладить в бою

Подходит к концу боевое слаживание батальона имени Шаймуратова. В ближайшее время бойцы отправятся в зону проведения специальной военной операции на Украине. Накануне дня рождения генерала, в честь которого назван батальон, нам удалось узнать, кто эти ребята в закрытых спецовках и балаклавах и чем они живут сейчас.

– Из последних рекомендаций – не называть себя по имени-фамилии, только позывными. Поэтому обращайтесь ко мне «Монах», – сказал мой собеседник и сказал несколько слов о себе.

Работал тренером в одном из объединений. Его всегда волновало – почему уже столько лет не исправляется эта ситуация, созданная искусственно. И с начала истории в 2014 году, когда ситуация накалялась день ото дня, у «Монаха» возникало желание присоединиться к добровольцам Донецка.

Когда в феврале объявили о спецоперации, юридически он не мог пройти – возраст не подходил, но в июне, как только подписали указ о добровольцах до 50 лет, в первый же день отпуска мой собеседник пошел в военкомат.

– Реакция членов семьи была ожидаема. Все близкие и знакомые пытались отговорить, но я понимал, что мой гражданский долг не позволяет мне отсиживаться дома. И вот я здесь, среди четырехсот добровольцев, – говорит он.

Возможно, когда придет время и его, сын тоже пойдет по стопам отца, но это должно быть осознанным решением – стать офицером. Не родительские угрозы «Не поступить в вуз – пойдешь в армию», а наоборот, служба должна стать почетным делом.

В батальоне утро начинается в 6.00 с подъема. В 7.30 построение на военно-тактические учения. Теории как таковой нет, в основном практика, так как сроки обучения кратчайшие. Ребята учатся стрелять из разных видов оружия: пулемета, гранатомета, автомата, подствольников. Как правильно заминировать территорию и управлять военной техникой. Оттачивают навыки атаковать, так же немаловажно и умение отступать. Все это продолжается до полудня и в 13.00 возвращаются на обед.

– Все это время стояла жаркая погода, днем очень душн, а температура воздуха поднимается под 40 градусов, – говорит «Монах».

По этой причине после обеда дается некоторое время для отдыха. После ужина начинаются вечерние учения, которые нередко переходят в ночные: враг рассвета дожидаться не будет и бойцы должны уметь вести бой не только днем, но и при лунном свете.

Срочную службу «Монах» прошел в 1994-1996 годах в спортивной роте. Затем была служба в полиции, в ходе которой он дважды по полгода воевал в Чечне. Конечно же, те навыки хоть и подзабылись, но физическая подготовка и сила духа играют ему на руку. А вот звание майора полиции никакой роли не играет – в боевых учениях он обычный рядовой.

– Когда ты молод, в 18-20 лет, люди сходятся легче, а взрослым – у одного вредные привычки, а у другого свои жизненные принципы. Поэтому и необходимо боевое слаживание. Здесь мы не просто адаптируемся к новым условиям жизни, но и привыкаем друг к другу, притираемся, чтобы подставить в нужное время плечо, – рассказывает он.

Но те, кто пришел ради денег, не имея идеи, как правило, не выдерживают нагрузки и отсеиваются. Также кто-то уходит по состоянию здоровья – в бытовых условиях он не замечал, а при нагрузке может проявить себя та или иная болезнь. Если в военкомате как таковых особых требований к физической подготовке не было (стандартная медкомиссия, как при отборе в срочную службу), то боевое слаживание стало своего рода ситом и проверкой на прочность. Даже для мастера спорта, коим является «Монах», нагрузки были ощутимые. А кто же рядом с ним?

– Если поделить всех условно на две возрастные группы: 20-30 и 30-49, то последних преимущественно больше. Я думаю, это связано с тем, что в постсоветские годы не хватало патриотического воспитания. Те, кто до 90-х успел осознать, что такое Родина и кому удалось услышать истории дедушек, воевавших против фашизма, понимают идею защиты Отечества. Зачастую молодые не хотят, не готовы рисковать, – считает «Монах».

Но сейчас, в связи с создавшейся ситуацией, поднимается новая волна патриотизма. Практическивсе спортивные клубы взяли за правило проводить уроки мужества, приглашают ветеранов Великой Отечественной, Афганистана, Чечни, Сирии, чтобы спортсмены видели, что это реальные люди.

Будем надеяться, что будущее поколение не растеряет эти ценности, сохранит благодарную память о павших и защищавших Отечество.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото предоставлено героем публикации.

Корзинка

В Башкортостане сформировано два добровольческих батальона по инициативе общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ». Первым подразделением стал Башкирский батальон имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В связи с большим числом желающих встать на защиту Родины республика сформировала второй добровольческий батальон. Он носит имя Александра Доставалова – Героя России, участника различных боевых и миротворческих операций.