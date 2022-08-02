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ЕСЛИ ЗАВТРА СПРОСЯТ ДЕТИ…

Автор: cmanager от Сегодня, 09:39

ЕСЛИ ЗАВТРА СПРОСЯТ ДЕТИ…Если завтра спросят дети…

О телевидении середины 60-х

 

«Темп», «Весна», «Беларусь», «Заря», «Рекорд», «Енисей» – когда-то так именовались главные, по версии почтальона Печкина, украшения в доме – телевизионные приёмники. Во второй половине шестидесятых телевизоры стояли практически в каждой квартире. Вечерами город затихал – люди смотрели художественный фильм, которого ждали порой целую неделю: получив газету с программой, все уважающие себя телезрители в обязательном порядке отмечали ручкой те, которые пропустить было нельзя. В первую очередь, фильмы. Ну и мультики, конечно.

 

Вся наша жизнь во многом невольно подстраивалась под телевизор. Помню, как в июне семьдесят первого торопил отца, чтобы поскорее приехать домой – там нас ждала «Операция «Ы». А в августе, гостя в Москве, разумеется, смотрел «Бриллиантовую руку», слегка, правда, в известном месте («Помоги мне, помоги мне…») подрезанную редактором-моралистом.

А начиналось всё в 1954-м, когда досаафовские радиолюбители оборудовали в гостинице «Башкирия» телестудию. Вскоре снимок телеантенны, установленной на крыше гостиницы, попал на обложку центрального журнала «Радио». Ожили голубые экраны счастливых обладателей первых телевизоров Уфы (их у нас уже продавали). Хотя «недолго музыка играла»: в газетах стали появляться сообщения, что телестудия не слишком разнообразит свои программы. Народ требовал зрелищ, не сильно задумываясь, кто за это платит. А ведь никто и не платил – студия-то любительская.

На профессиональном же уровне всё было пока ни шатко ни валко: строительство Уфимского телецентра растянулось на годы. Особенно тоскливо смотрелся кран, застывший над недостроенным зданием телецентра, рядом с растущей буквально на глазах телевышкой. В ноябре 1957-го 180-метровая красавица была сдана, позже на неё поднимут ещё и двенадцатиметровую антенну. Но только в канун Нового 1959 года «жители Уфы получили чудесный подарок: начал работать государственный телевизионный центр. Вчера [т.е. 31 декабря 1958 г. – А.Ч.] состоялась опытная передача студии. Ещё какой-нибудь месяц – и зрители смогут регулярно включать свои телевизоры. По телевидению выступил секретарь областного комитета КПСС Х.С. Сайранов…». В программу опытной передачи вошли мультипликационные фильмы и художественная кинокартина «Наши соседи».

В январе и феврале прошло ещё несколько передач – председатель исполкома Уфимского горсовета Потап Емельянович Попков «рассказал, чем Уфа встречает XXI съезд партии, а делегат съезда – поэт Мустай Карим – о работе съезда. Перед телезрителями «выступил герой партизанских освободительных боёв в Чехословакии тов. Мурзин». В начале марта начались регулярные передачи. Если, конечно, регулярным можно называть такое: «Три раза в неделю – в среду, субботу, воскресенье с 7 часов вечера в течение двух с половиной часов. Основная программа – показ кинофильмов, концертов в Москве и Ленинграде».

Телевидение понемногу становилось «из всех искусств, для нас важнейшим»… Не было тогда мыльных опер, не снимали и просто многосерийных фильмов. Много чего в то время ещё не было – ни «Клуба кинопутешественников», ни «Будильника», ни «Музыкального киоска», ни «Кабачка 13 стульев», ни «Очевидного-невероятного», ни «Кинопанорамы». И, страшно сказать, про чисто московскую передачу «Спокойной ночи, малыши!» в Уфе слышали только краем уха. Впрочем, у нас была своя вечерняя сказка: её читала Тамара Мардимасова. А вместо программы «Время» (она появится 1 января 1968 г.) в эфир по вечерам выходила её предшественница – «Эстафета новостей», которую сегодня мало кто помнит. Не думаю, что вы сразу вспомните и тем более сможете воспроизвести мелодию очень популярной в середине 60-х весёлой телевизионной песенки в исполнении Олега Анофриева «Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, мы ждём вас, друзья…». Это по силам только истинным телегурманам, остальные же будут недоумевать и удивляться. Правда, до той самой поры, пока им не подскажут, что так начинался КВН 60-х. И только «Голубые огоньки» помнят все.

Телецентр стал «первой ласточкой», вместе с которой во вполне захолустный район нашего города пришёл, наконец, XX век. Как всё-таки прав был архитектор Александр Мышкин, определивший место для здания телецентра строго по оси улицы Фрунзе (Валиди). Телевышка затмила вездесущий силуэт появившейся ещё в 1901 году водонапорной башни и стала не только символом этой части Уфы, но и некой начальной точкой в системе координат нового микрорайона. В 1967-м на высоком берегу установили памятник Салавату, в 1968-м на улице Гафури выросли первые девятиэтажки, а ещё через два года появились первые дома микрорайона «Телецентр».

Телевизор (разумеется, вместе со своими обязательными приложениями – комнатной антенной, трансформатором и плотной салфеткой – «защитной, а то экран выгорает») резко изменил нашу жизнь, уверенно заняв место радиоприёмника в малогабаритных комнатах «хрущёвок». И быстро превратился во властителя дум. Ну а первые дикторы – Анна Скворцова и Расима Каримова стали самыми известными людьми города. Уфимцы запросто здоровались с ними на улицах. Расима Сагитовна вспоминала, что она одно время не могла ходить в театр, так как люди смотрели на неё, шептались, даже пальцем показывали: «Смотрите – Расима Каримова!».

…Когда сегодня кое-кто продолжает ворчать по поводу того, что советское телевидение 20 июля 1969-го не транслировало репортаж о высадке американцев на Луну, мне хочется спросить: интересно, кто бы смотрел его в 5-56 утра по московскому времени. Хоть дело и было в воскресенье, но телеэкран оживал только в 9-00. Впрочем, если бы на Луне высаживались наши, репортаж, конечно, состоялся бы, но и время для этого выбрали бы другое, например, вечер после трудного дня. Ночью телевизор молчал и по другой причине – передачи просто не велись, на телеэкране не было даже легендарных настроечных сеток – только рябь и шум. Ведь видеомагнитофоны ещё только начали выходить из стен конструкторских лабораторий, а желающих пялить глаза в ящик среди ночи накануне рабочего дня вряд ли было много. И, главное, это не совпадало с моральным обликом советского человека.

А как же без видеокамеры велись новостные репортажи? Сейчас, думаю, телевизионщики пришли бы в ужас от перспективы снимать новости на киноплёнку, которую необходимо было в тот же день проявить, чтобы попасть в вечерние новости. Диктор вещал, а в соседней комнате иконоскоп (было такое мудреное устройство) давал видеокартинку. Если репортаж шёл со звуком, то дело серьёзно усложнялось.

Словом, быстрота – залог успеха, хотя именно из-за технических проблем телевидение шестидесятых выглядело, скорее, неспешным, даже неповоротливым. Вот и заставку студии Башкирского телевидения с «проявляющимся» памятником Салавату Юлаеву нам показывали едва ли не минуту. Что уж говорить о подключении к московской телестудии: можно было ждать очень долго. А иногда и вовсе не дождаться: «Помехи на радиорелейной линии». Лишь с 1967-го первую программу центрального телевидения стали принимать уверенно.

Московские дикторы восхищали своими костюмами. А ещё правильным русским языком, что неудивительно: за их речью следили. Издавались даже словари ударений. (Вы не поверите, но в Словаре ударений для работников радио и телевидения под редакцией Дитмара Розенталя в слове «творог» только одно ударение. Догадываетесь, в каком слоге?)

Интересно, кто впервые назвал синевато-серое изображение на экране телевизоров голубым. «Голубой экран», «Голубой огонёк» – весьма часто употребляемые в те времена выражения. Но в шестьдесят седьмом в облака уперлась Останкинская телебашня и кое-кто начал смотреть телепередачи в цвете. Почему кое-кто? Просто мало кто мог себе позволить чудо техники: помню, в 1968-м в уфимском Центральном универмаге продавался огромный телеприёмник цветного изображения «Рекорд-102». Со скромным экраном в 40 см (по диагонали), но далеко не скромной ценой в 550 рубликов.

Невероятно популярными в шестидесятые были у нас мотогонки. Неудивительно, что телевидение частенько вело прямой репортаж со стадиона «Труд». Для репортажей использовалась передвижная телевизионная станция на автобусах ЗИС-155. Эта же станция вела трансляции с первомайских и ноябрьских демонстраций, пользовавшихся не меньшей популярностью: люди надеялись увидеть на экране своих родственников или знакомых.

…Году в 1964-м родители привели меня к деду (у него был «Рекорд-12») на просмотр какого-то фильма. А меня разморило, и я заснул, так что пришлось отцу рано утром зайти за мной, чтобы отвести в школу. Сейчас за телевизором засыпает, пожалуй, треть страны. Зато далеко не все помнят имена телеведущих.

 

Подрис.

  1. (Без подписи).
  2. Первая секция телевышки. 1957 г.
  3. Студентки БГУ на фоне строящегося телецентра. Видна 5-я соборная мечеть. Конец 1957 г.
  4. Украшение стола моего деда – телевизор «Рекорд-12». 1962 г.
  5. Поют воспитанники детсада №144. 1966 г. Тогда сфотографировать что-то на экране телевизора было непросто, сейчас вряд ли вообще кому придёт такое в голову.
  6. Из «Словаря ударений для работников радио и телевидения». М., Советская энциклопедия, 1970.
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Категория: Четверг

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