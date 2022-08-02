«Всегда один». Почти по Чехову

В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима идет работа над премьерой спектакля «Всегда один» по пьесе Алексея Пояркова «Татарин маленький». Сюжет таков - пожилой владелец поместья Николай Николаевич, которого ныне все зовут Коляй Коляич, живет в уединении. От одиночества и частичной потери памяти он погряз в запустении и унынии. И вдруг в дверь к нему стучатся двое – один представляется соседом, вторая – супругой. Но вот незадача – Коляй Коляевич никого не помнит! И начинаются странные, неожиданные события, которые многое меняют в жизни главного героя.

Спектакль приурочен к юбилею заслуженного артиста РБ Андрея Шрайнера. Поставить его взялась актриса театра, супруга актера Эльвира Шрайнер. Она рассказала о новом творческом проекте.

- Эльвира, почему выбор пал на эту пьесу?

- Она попала мне в руки достаточно давно и сразу «зацепила». Я обращалась к Андрею, чтобы он поставил пьесу, но он первоначально этот спектакль, что называется, не увидел на сцене. В 2018 году я основала свой Независимый театр «Студия-5», (Он полупрофессиональный, актеры - люди разных профессий, которые таким образом сначала учатся актерскому мастерству, а потом играют на сцене.) Поставила в студии несколько спектаклей, и один из них - по пьесе Пояркова.

- Андрей Шрайнер увидел эту постановку?

- Да, и высоко оценил работу. Так зародилась идея поставить спектакль и на сцене Молодежного, Андрей Владимирович играет в нем главного героя Коляй Коляича, а также совместно со мной является постановщиком. Мы ставим его в творческом тандеме, Сразу отвечу, почему. Так как я режиссер кино, мы делаем спектакль – синтез, в нем будут элементы фильма.

- Пьеса очень напоминает чеховские произведения…

- Люблю творчество Антона Павловича и, когда прочитала пьесу, почувствовала характерную атмосферу. Когда посчастливилось пообщаться с Алексеем Поярковым, я свою догадку ему высказала, и оказалось, что он тоже поклонник Чехова и пьеса «Маленький татарин» - своеобразный комплимент творчеству гения. Пьесу любят и ставят многие театры. Надеюсь, успех будет и у нас.

- Кто в главной женской роли?

- Буду исполнять я. Еще в спектакле заняты артисты Ильяс Хасаншин и Загир Яруллин. Костюмы и декорации готовит художник Юлия Гилязева, балетмейстер - Эдгар Валиев.

- Спектакль – бенефис Андрея Владимировича?

- Да, он специально создается, чтобы таким образом отметить его круглую красивую дату. Он много лет на сцене, и любая его роль не остается незамеченной ни критиками, ни зрителями. Он настоящий мастер перевоплощения, любой его образ - всегда замечательная, яркая актерская работа. И, безусловно, он прекрасно заявил о себе как театральный режиссер, Его спектакли тоже любимы зрителями. Больше десяти лет идет с большим успехом, с неизменно полным зрительным залом его спектакль «Гарнир по-французски». Думаю, и спектакль «Всегда один» войдет в репертуар театра и у него будет долгая жизнь на сцене.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.