Красный паша и волшебник Изумрудного города

О планах на грядущий 103-й сезон Башкирского театра драмы сообщил его директор Иршат Файзуллин:

- Театр откроется 6 сентября премьерой предыдущего сезона – популярной мелодрамой Зифы Кадыровой «Весна без тебя». Далее, в ноябре, мы планируем заново представить зрителям спектакль по пьесе Нажиба Асанбаева «Красный Паша» - к 130-летию известного советского башкирского дипломата, первого полномочного представителя СССР в арабских странах Карима Хакимова. Также хотим поставить музыкальную комедию «Зятек» по нестареющей пьесе Хабибуллы Ибрагимова.

Кроме этого, у нас пройдут как минимум два юбилейных вечера: 12 октября исполнится 75 лет народному артисту СССР, почетном гражданину Уфы Фидану Гафарову, поэтому 14 октября уфимцы смогут насладиться музыкально мелодрамой «Цена счастья», где он исполняет главную роль. А 13 октября – 80-летие народно артистки БАССР, кавалера ордена Дружбы Нурии Ирсаевой. В ее честь мы тоже поставим роскошный юбилейный вечер.

О том, чего ожидать в этом сезоне поклонникам Русского драматического театра, рассказала заведующая его литературной частью Елена Попова:

На сентябрь у нас запланированы гастроли двух театров: Марийского национального театра имени Майорова-Шкетана и Русского драматического театра из Удмуртии (Ижевск). Гости из Марий Эл 14 сентября покажут спектакль «Серебряная Пампалче», а на следующий день - «Путевку в жизнь». Коллектив из Ижевска представит постановку «Алексей Каренин»: драматург Василий Сигарев предлагает нам взглянуть на события известного романа глазами младшего Каренина. Далее уфимцев ожидают «ночные кошмары и сладкие сны», которыми режиссер Артем Устинов наполнил свой спектакль «Вий. За чертой», и комедия-детектив «Ножницы» по пьесе Пауля Портнера.

Кстати, в этом году и сам Русский драматический театр надеется посвятить немало времени поездкам на гастроли и фестивали.

Также в сентябре замечательный юбилей отмечает Аня из «Вишневого сада», Марианна, Магдалена, Нора - словом, известная уфимскому зрителю множеством ролей народная артистка РБ Ирина Агашкова. И мы обязательно отметим этот праздник вместе со зрителями.

Откроемся мы 7 октября уже полюбившейся уфимцам постановкой «Бешеные деньги».

В октябре будет премьера сказки «Волшебник Изумрудного города» в постановке режиссера Максима Астафьева. Такие спектакли, предназначенные для семейного просмотра, всегда пользуются популярностью, но те, что есть у нас в репертуаре, идут уже несколько лет, и родители просят чего-то новенького. К тому же, если ребенок не придет к нам на сказку, он не будет ходить и на взрослые спектакли, так что мы должны растить своего зрителя.

На камерной сцене мы поставим спектакль белорусского драматурга Константина Стешика «Камень глупости». Это история о молодом человеке, ищущем свой путь в общении с родителями, друзьями, девушками, а в итоге – «история о том, насколько человеку нужен человек, тот, с кем не страшно оставаться собой». В общем, спектакль экспериментальный и как раз для Камерной сцены, которая у нас предназначена и уже повидала немало экспериментов. Его будет ставить молодой режиссер Игорь Лебедев, который уже ставил у нас «Прощание в июне».

Касательно других спектаклей пока что идут переговоры с режиссерами. Чтобы что-то получилось, должно быть обоюдное делание поставить ту или иную пьесу. Комедия это или трагедия, современная или классическая - не столь важно. Нам нужна хорошая драматургия.

Екатерина КЛИМОВИЧ.