И только движение вверх…

В Башкортостане побывал с двухдневным визитом легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион Иван Едешко.

В День физкультурника он был приглашен на своеобразный спортивный фестиваль «Гонки героев», прошедший на территории «Алкино-2». Высокий (в прямом и переносном смысле) гость отметил необыкновенную атмосферу мероприятия, назвав его «потрясающим праздником».

- В одном месте собралось столько любителей физической культуры! Мне нравится их победный дух, - продолжил олимпионик.

- Хочу сказать, что когда мы вместе – это и есть патриотизм. Если вспомнить о нашей сборной, нам тогда в Мюнхене в 1972 году именно командный дух и сплоченность помогли стать чемпионами и прославить Родину.

Но особенное внимание Иван Иванович, конечно же, обратил на представителей своего любимого вида спорта – баскетболистов, 109 команд которых собрались на 6 кортах.

Олимпийская чемпионка Светлана Антипова привезла в регион 3500 мячей, которые будут переданы во все муниципалитеты республики, чтобы ими могли играть десятки тысяч школьников в рамках первенства ООО КЭС-Баскет, именно его и возглавляет сейчас Светлана.

Один из этих 600-граммовых «апельсинов» был сброшен с самолета, чтобы дать начало супер-массовому состязанию. «Пас» почти такой же, как едешкинский в Мюнхене.

Поскольку целью его приезда в Башкортостан была дальнейшая популяризация лучшей игры с мячом, Едешко посетил активных баскетболистов Благовещенска и Стерлитамака.

А в следующий, воскресный день, он пришел в комплекс «Астра», где занимались уфимские ветераны. Светлый, просторный, но в то же время уютный спортзал с паркетным покрытием предназначен для баскетбольных, гандбольных, мини-футбольных баталий. А рядом расположилась ледовая площадка, где регулярно сражается «Ночная лига». Возвел «Астру» на собственные средства Венер Гимазетдинов, несмотря на то, что его чуть ли не силком заставляли построить на месте бывшего ЖБЗ жилую многоэтажку.

Удивительно, но, зайдя в зал, первым делом Иван Иванович поприветствовал сотрудника «Издательского дома «Уфа», литературного редактора журнала «Уфа» Валитова Амира Гусмановича, поздравив его с 80-летием, вручил ему баскетбольный мяч с напутствием на нем: «Только движение вверх». И витиевато расписался.

А площадка в этот ранний час была заполнена седыми мужчинами 60-80 лет, что даже несколько привело почетного гостя в некое замешательство. Однако он мгновенно взял себя в руки, став своего рода модератором встречи.

Спокойно, рассудительно отвечал на задаваемые коллегами по спортивному движению вопросы, не чураясь при этом баскетбольных присказок и юмора. Ему напомнили, как он в 20 лет начинал свою профессиональную деятельность в минском РТИ вместе с игроками сборной СССР Медведевым, Крисевичем, Шукшиным. Как вскоре и сам стал частью этой великой команды.

Было о чем сказать и ветеранам-баскетболистам столицы республики, которые первыми в Советском Союзе в 1982 году провели необычный спортивный праздник – Уфимский день оранжевого мяча. С чего и началось в стране ветеранское спортивное движение. И этой осенью может пройти уже сороковой УДОМ.

И что примечательно, про знаменитый поистине исторический пас не было задано ни одного вопроса, несмотря на то, что этому факту минуло ровно полвека. И столько же лет легендарному игроку приходилось отвечать на него. Конечно же, маэстро устал повторять одно и то же. Молодцы уфимские ветераны, показали себя хорошими психологами. Вспомнили великих тренеров, приведших советских баскетболистов к званию олимпийских чемпионов в 1972-м и 1988 году - Владимира Кондрашина и Александра Гомельского и, разумеется, лучшего баскетболиста Европы XX века Сергея Белова, набравшего в том историческом мюнхенском матче из 51 командного очка 20. И Сергей, очень сложный в отношениях с окружающими человек, однажды, шутя, упрекнул Ивана: «Ты столько лет рассказываешь о том, как дал передачу за 3 секунды до конца матча, а ведь все 40 минут тащил его». Но очень тепло отозвался о нем в автобиографической книге «Движение вверх», отметив, что не встречал столь доброго и уравновешенного игрока.

А в «Астре» бойцы вспоминали минувшие дни и одноименный фильм, ставший самой кассовой кинокартиной 2017 года. Признав, что это не калька того исторического матча, а художественное произведение.

Особо остановились на том, что американцы, впервые проиграв на Олимпиаде за 36 лет, так и не стали получать серебряных медалей, которые до сих пор находятся в Швейцарии в сейфе ФИБА. И все согласились: проигрывать в спорте тоже надо с достоинством.

Затем Иван Едешко провел долгую сессию дачи автографов и снялся в общей фотографии на память.

Завершился же этот насыщенный рабочий день олимпийца (иначе не назовешь) встречей с главой республики Радием Хабировым. И вот что о ней написал руководитель Башкортостана в своем телеграм-канале: «Он вошел в историю мирового спорта, когда за три секунды до конца матча со сборной США в финале Олимпиады в Мюнхене в 1972 году отдал золотой пас. Наши тогда победили 51:50, а эта история легла в основу фильма «Движение вверх». У меня у самого растут мальчики, и для меня важно, чтобы они видели таких людей», - отметил он.

«О чем говорили? Не только о прошлых победах, но и том, что следующий год в республике объявим Годом тренера. Поскольку именно они делают из нас, пацанов и девчонок, настоящих граждан Российской Федерации. Сильных, крепких людей, у которых есть принципы – не бить в спину, не подличать, уважать старших, а самое главное - любить свою Родину», - подчеркнул Радий Фаритович.

Айдар Сулейманов

Корзинка:

После завершения игровой карьеры Едешко работал тренером. Был наставником сборной СССР (1 место на ЧМ-82) и первенстве Европы 1987 года (2 место). Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза и России.

На снимках: ветеран башкирского баскетбола Амир Валитов с мячом, врученным ему Иваном Едешко. Фото на память.