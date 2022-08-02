Именно такое символичное название получила выставка, открывшаяся в Доме-музее В. И. Ленина. Ее автор – ветеран речного флота Минансаф Исрафилов, проявивший себя и как талантливый художник.

Самая известная его работа – макет крейсера «Аврора», занимающий одно из центральных мест в экспозиции. А история такова: в 1984 году Министерство культуры республики поручило Минансафу Идрисовичу построить точную копию легендарного корабля к 70-летию Октябрьской революции. На протяжении двух с половиной лет мужчина посвящал будущему экспонату все свободное время и в итоге успешно справился с поставленной задачей.

- Поскольку 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России, мы решили показать, на что способны наши соотечественники, живущие и работающие на благо страны, - отметила директор Дома-музея Ленина Гульназ Хусаинова. – Кроме того, выставка «Река жизни» приурочена к 165-летию Бельского речного пароходства.

- Любовь к творчеству привил отец, - рассказал автор. – Когда мне было четыре года, он принес домой патефон с пластинками и нарисовал на диске лежащего коня. А потом смастерил игрушечные санки, что очень меня поразило.

С этого и началось увлечение рисованием и моделированием. С ними Минансаф не расставался ни во время учебы в школе, ни в речном училище. Регулярно участвовал в выставках и даже брал первые места. Что важно –Исрафилову не понадобилось получать профильное образование. Не было у него и наставников и специализированной литературы.

Однако при взгляде на рисунки карандашом складывается стойкое впечатление, что перед нами – настоящие фотографии, обработанные современными фильтрами. С них на посетителей глядят люди, в разное время пересекавшиеся с автором – кого-то он встретил на работе, кого-то – во время лечения в больнице или санатории, кого-то – в бытность народным заседателем в суде.

Морская тематика нашла отображение в картинах, и в макетах – помимо известной «Авроры» Минансаф Идрисович выполнил модель парохода «Ост», в 1900 году доставившего будущего вождя мирового пролетариата в Уфу. Судно стояло в Затоне. Его высушили, чтобы обустроить внутри музей Ленина. Исрафилов лично «снимал» размеры парохода, чтобы добиться максимального соответствия. Однако параллельно еще один автор предложил свою, весьма к приближенную к оригиналу версию. В итоге оба экземпляра вошли в экспозицию музея.

- Законы гидродинамики я выучил очень давно, а вот аэродинамики – совсем не знаю, - признался художник. – Тем не менее хочу выполнить макет самолета «Ан-2». Однажды такая машина села на задворках нашего поселка. И я целых три дня бегал после уроков по сугробам к нему. Он оказал на меня неизгладимое впечатление.

Отметим, что работа выставки «Река жизни» продлится до 15 декабря.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.