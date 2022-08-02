Увидели мир и тишину

Солнце, речка, новые друзья – первые ассоциации, когда говоришь о детском лагере. Для детей из Донецкой и Луганской областей, приехавших отдыхать в башкирские лагеря, добавляется и слово «тишина». Особенно тем, кто с рождения привык просыпаться под грохот бомбежек и жить на взводе. Отдохнув три недели в «Зеленых дубках» под Кумертау, очередной отряд с детьми из Луганской республики отправился в прошлый вторник домой. Мы поехали провожать их.

Вспоминая родной дом

…«Для помощи в отправке домой детей из ЛНР нужны четверо мужчин-волонтеров. Встречаемся во вторник в 5.30 утра около гостиницы «Амакс», – такого содержания сообщения периодически всплывают в статусе знакомого Анвара. Зная его активную деятельность, начала расспрашивать подробности. «Так ты приходи и сама увидишь», – ответил он на сообщение.

– Ко мне обратились из администрации города с вопросом, не смогу ли я собрать ребят для помощи в перевозке багажа. Смотри, какие баулы у них. Ростом, да и весом почти с самого ребенка… – говорит модератор и активист Анвар Байков, передавая очередную сумку в автобус.

Сам он так "волонтерит" в таких проводах уже в седьмой раз. Сначала встречал детей на железнодорожном вокзале, помогал добраться до гостиницы, а сейчас провожает. За это время повидал всяких, но отмечает, что этот отряд самый дружный и веселый, хотя при первой встрече так не казалось.

За три недели дети очень сильно изменялись. В глазах появился огонь, исчезли скованность, стеснительность, тревожность. Они только адаптировались к мирной спокойной жизни и вот снова возвращаются в свои разрушенные города…

– Я из Первомайска, это недалеко от Стаханова. Сейчас он разгромлен, говорят, восстановлению не подлежит. Уехала почти месяц назад, даже не знаю, что там меня ждет, – рассказывает учительница начальных классов Галина Бандура.

Она в Башкирии впервые, родом из России – родилась и выросла на Волге. Когда 30 лет назад уезжала на Украину, даже представить не могла, что станет свидетелем таких событий.

– Жальче всего их, – говорит она, указывая на беззаботную ребятню. – Благодарны вашей республике, вашему руководству за то, что дали возможность нашим детям увидеть мир, тишину. Многие из них, кроме разгромленных родных городов, ничего и не видели…

…Десятилетние Алиса и Иванна из Красного Луча вместе с самого детства: ходили в детский сад, сидели за одной партой. Правда, в последний год в школу не ходят (учатся дистанционно). Обе перешли в пятый класс. Когда одна из них сообщила, что едет в лагерь, вторая тоже засобиралась.

– Мама, бабушка были против – боялись отпускать так далеко. Только папа смог их уговорить – он меня сильно любит и ни в чем не отказывает, – говорит Алиса Дабреля.

Ее отец служит старшиной, и, чтобы дочь не скучала, когда надолго уезжает на службу, подарил ей собак.

– Больше всего скучала по пекинесу Кнопе и хомячкам. А вот по твоему Графу ничуть не скучала, – говорит Алиса, поддразнивая подругу. – Он мне погрыз стол и ботинки.

Девочкам было интересно увидеть многоэтажки, в их родном городе в основном малоэтажки или частные дома с подсобными хозяйствами.

– У вас в городах вообще нет животных! У нас собаки, коты гуляют везде. Козочки, курочки, утки и все такое… Вот у вас есть какое-нибудь животное и в каком доме вы живете? – неожиданно спросила меня Иваннка.

Пришлось открыть телефон и показать фотографию сиамского котенка. Она улыбнулась и начала перечислять своих питомцев: три кота, две овчарки Эльза и Оскар, лабрадор и много-много курочек. Но больше всего девочка скучала по серой кошке Мышке.

Тем временем слышу восклицания подруги:

– Ох и не забуду же я эти лестницы: шагала по ним и чуть не упала! А надо было просто встать… – приговаривает Алиса, ступая на эскалатор.

«На берегу большой реки

Пчела ужалила медведя прямо в нос…» – перекрикивают кричалками старшеклассники проходящие поезда и стук их колес.

– Эх, Уфа, Уфа, прощайте, мои друзья… Во как, даже стихами заговорил!

Иван Дубинин тоже из Красного Луча. Активного, отзывчивого молодого человека с веселым, позитивным характером полюбили все. Перешел в девятый класс, а в лагерь он приехал с десятилетней сестренкой. Дома осталась только мама, папа, как и у большинства детей, служит на военном объекте. Родители были только рады хоть ненадолго отправить их из неспокойного города, а потому приложили все усилия, чтобы оплатить дорогу и найти денег на карманные расходы.

– Если честно, денег не так уж много. Но я благодарен родителям, что они смогли нас отправить сюда, – когда первые ребята приехали и рассказали о Башкирии, я тоже захотел съездить, – говорит 14-летний Ваня.

Общительный мальчик сразу же нашел общий язык с местными ребятами, обменялись номерами телефонов для дальнейшего общения и даже выучил несколько слов по-башкирски.

– У меня и в родном городе много друзей. Вот приеду и скажу им: «Хаумыхыд, дустар!», вот они удивятся! – говорит он.

У него даже появилась мысль: а не поступить ли учиться в Уфе, ведь тут тихо и спокойно. О будущей профессии пока не задумывался, но с легкостью решает логические задачи, а кубик Рубика собирает за 30 секунд.

Дорогая улыбка

– Из Красного Луча 38 детей, остальные из Петровска, Первомайска и Кировска. Учителям вместе с ними предложили съездить отдохнуть, и я согласилась, со мной и моя дочь Маша, – делится учительница начальных классов школы № 20 Алена Писарева.

В Башкирии, да и в России впервые. Кумертау, где они отдыхали, чуть меньше их родного города, но чище, аккуратнее и цивилизованнее.

– Несмотря на военное положение и практически полное отсутствие зелени, мы привыкли к пению птиц. Когда проснулись впервые в лагере, было даже непривычно – ведь вокруг столько деревьев, а птиц нет… – говорит женщина. Ее муж работает на шахте, вообще женщины привыкли тянуть все хозяйство на себе, ведь главы семейств редко бывают дома. Одни уходят защищать родные земли, другие трудятся на шахтах, а третьи на заработках в южных городах России.

Пока Алена вспоминает дом в разговоре, вклиниваются и десятилетние Маша и Стас: рассказывают мне как видели «хвосты» «Точки-У» и грохот от падения взрывных устройств. И на мой вопрос: «Что такое «Точка-У», с видом знатоков отвечают: «Это такие шарики, которые летают на небе, и, падая, взрываются»…

– В лагере, когда наши рассказывают о родном городе, о ситуации, местная ребятня удивлялась: неужели такое происходит сейчас на земле! – говорит с грустью в голосе Алена.

– А еще здесь хорошо, прохладно.У нас душно и жарко, мы даже ночью просыпаемся и уходим купаться на речку, – говорит Маша, когда я спрашиваю, что ей понравилось в Башкирии.

Из-за смены климата в первые дни у детей была небольшая адаптация в виде насморка. Некоторые скучали и даже плакали. Просили воспитательницу позвонить родителям, но вскоре так привыкли, что даже забывали звонить маме.

– Сначала местные не признавали наших, держались отстраненно, смотрели с опаской. Но под конец все стали одной семьей, – говорит учительница.

Всего в этом заезде было 98 детей. Планировалось 100, но у двоих оказался положительный результат ПЦР их пришлось отправить на карантин. По причине новой вспышки пандемии ребята из этого заезда не смогли поехать и на экскурсии.

– У каждого из них какая-то история, психологическая травма. Приехали молчаливые, с грустными глазами, а сейчас их не узнать, – говорит сопровождающий отряда с российской стороны медсестра Лилия Гарипова.

Она ездила встречать их в Ростов, сейчас провожает туда же. Вернется после того, как посадит в автобус и передаст старшим.

– Приехал отряд, сели обедать в столовой. И вдруг в тишине раздается звон битого стекла – одна из девчонок уронила стакан. Смотрю: половина детей спрятались под столами, закрыв руками головы. Решили, что в снаряд залетел в окно. Я, человек с опытом и столько всего повидавший, долго не мог прийти в себя после увиденного. Это дети с поломанными судьбами. Если нам дана возможность хоть как-то привнести в их жизнь лучик света и добра, считаю, этим надо воспользоваться, – говорит генеральный директор турфирмы «Крекс» Сергей Колесников.

Большинство людей привыкли сочувствовать чужой беде и подставлять плечо в трудную минуту. Особенно отзывчивы, когда дело касается детей. По словам волонтера Анвара Байкова, каждый раз, на призыв о помощи отзываются как минимум 10-15 человек.

– Не надо ни благодарностей, ни похвалы, достаточно их искренней улыбки – что дорогого стоит. Возможно, среди руин разрушенных городов они так же улыбнутся, вспоминая летний отдых в Башкирии, – говорит он.

Алина ГАРИПОВА.

Aallinki507@mail.ru

Фото автора.