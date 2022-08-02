Ржавая «Ласточка»

Только за несколько месяцев на улицах столицы выявлены сотни брошенных автомобилей. Ржавеющий во дворах и на обочинах, хлам давно стал серьезной проблемой. Для борьбы с ней создана специальная комиссия, с которой мы отправились в рейд.

Кое-как протиснувшись между дырявым остовом и тротуаром, редакционная «Нива» притормозила в одном из дворов по улице Коммунаров. Будь на нашем месте скорая или пожарный «Урал» - без наезда на бордюрный камень не обошлось бы. Судя по спущенным колесам, «ВАЗ-2101» стоит здесь давно.

- Заявка на этот адрес поступила от местных жителей. Видите, сколько бы мусора скопилось под днищем машины? Зимой она мешала бы проезду снегоуборщика. Сегодня мы ее вывезем на штрафстоянку, - говорит специалист Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Эрик Кайбышев.

Внимание привлекает уведомление, оставленное на лобовом стекле. Бумага уже поблекла от жары. Оказывается, сотрудники комиссии были здесь ранее. Но забирать и увозить это старье сразу – нельзя. Нерадивому хозяину до последнего предоставляется шанс решить проблему самостоятельно.

- Первым делом мы получаем заявку от жителей. Информация поступает либо напрямую в Управление коммунального хозяйства, либо в администрацию города, через интернет-ресурсы. Бывает, что данные приходят из ГИБДД. Затем комиссия на месте осматривает машину. Случается так, что соседи просто из вредности «стучат» друг на друга. Но если машина действительно разобрана и давно не ездит, мы стараемся найти хозяина. И оставляем уведомление, - поделился Кайбышев.

В случае с этими «Жигулями» никто не позвонил в течение почти трех недель. Тогда специалисты сфотографировали авто и выложили информационный пост на сайте администрации Уфы и в соцсети. Однако и эти меры не принесли результата. Прибыв сюда снова, комиссия разместила на лобовом стекле последнее предупреждение. И только после этого было решено увозить на «кладбище автохлама». Так в простонародье называют ведомственные стоянки, куда свозят бесхозные машины.

Такая формулировка имеет юридическую силу. Признать автомобиль не имеющим хозяина и брошенным можно не всегда. Отсутствие колес, стекла или других элементов конструкции, невыход хозяина на связь – только при этом в силу вступают радикальные меры. На наших глазах к застоявшейся на месте развалине подъезжает эвакуатор. Подписав бумаги, коммунальщики быстро затаскивают ржавый корпус в грузовичок. Скорее всего, последнее пристанище легковая обретет на стоянке по улице Адмирала Макарова.

- Еще две площадки для хранения находятся на улицах Самаркандской и Армянской. Начиная с 2019 года, мы доставили туда 340 машин. Из них около сотни забрали собственники, которые все же объявились. Разумеется, оплатив перед этим все затраты, связанные с транспортировкой и хранением, - рассказал главный инженер МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Салават Галлямов.

Оказалось, что доставка авто весом до 2,5 тонн обходится в 1500 рублей. А сутки пребывания на штрафстоянке – в 50. По словам Галлямова, в основном речь идет о старых отечественных машинах. Иномарки попадаются реже. Но бывают и необычные экземпляры.

Например, кузов от «Мерседес-280», который мы обнаружили на улице Кремлевской. Зеленый ветеран немецкого автопрома стоял на парковке прямо посреди двора. Причем не на своих колесах. Историю его появления рассказал местный житель Иван Федоров.

- Еще в прошлом году соседский сын его пригнал. Купил по дешевке, собирался отремонтировать и довести до ума. Вроде бы первая машина у парня. Но потом семья переехала в другой район. И то ли не до машины им стало, то ли что-то другое. В общем, стоит здесь уже полгода, - поделился горожанин.

По его словам, раньше у машины были фирменные литые диски. Однако ее заприметили воры, теперь «немец» остался без обувки.

- Заявление поступило недавно. Думаю, что эвакуировать пока рано, разместим на машине уведомление. А на сайте администрации и в соцсетях – фотографию. Наверняка хозяева выйдут на связь, - говорят инспекторы.

Пока едем дальше, они озвучивают статистику за последние годы. Если в пандемийном 2019 году эвакуировано 73 авто, то за первые полгода 2022 – уже 63. Однако в большинстве случаев до вывоза на стоянку дело не доходит. В общей сложности у горе-автолюбителя может быть до сорока дней на то, чтобы решить вопрос самостоятельно. Как правило, «достучаться» все же удается. Либо изначально комиссия признает, что машина в исправном состоянии.

Так оказывается в третьем случае. Высотка на улице Мира построена совсем недавно, большинство ее жителей – молодые уфимцы. Откуда здесь взяться автохламу? Именно так заявитель назвал видавшую виды старенькую «семерку». Тем удивительней оказалось, что машина – на ходу. О чем инспекторам рассказали сидящие на лавочке пенсионеры.

- Хозяина знаем лично, свою «ласточку» он не бросал. Просто лег в больницу. А некоторые соседи завидуют, что парковочное место занято. Вот и позвонили вам, - объяснили они.

Внешне «жигули» не выглядели как брошенные: колеса не спущены, стекло и все остальное – на месте. Да и запарковался ее хозяин правильно, хотя и почти на выезде из двора.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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Начиная с 2019 года, административной комиссией рассмотрено 4124 заявления о брошенных автомобилях. Из них 1572 хозяева отремонтировали или вывезли. В 323 случаях пришлось прибегнуть к эвакуации. В последствии 116 были возвращено владельцам со штрафстоянок.

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Подать заявление о брошенном авто можно несколькими способами. Во-первых, через ресурсы администрации города в интернете и соцсетях. Во-вторых, информацию можно сбросить через WhatsApp, по номеру +7(986)-964-13-22. Работает и электронная почта oksb308@yandex.ru