Сад на балконе

Держа в руках горшки с роскошными цветами, женщины с замиранием сердца ждали: кого наградят следующей? Многие месяцы они участвовали в городском конкурсе «Лучший балкон, лучшая цветочная клумба». И вот наступил финал.

Каждая из участниц – настоящий мастер флористики. Об этом знают и в УЖХ столицы, ведь именно его специалисты и организовали конкурс. Цель проста: вдохновить на благоустройство дворов и кварталов как можно больше неравнодушных людей.

Кто-то скажет, что это – работа коммунальных служб. И будет прав, ведь именно они всецело помогали конкурсантам в оформлении клумб и цветочных балконов. Идея украсить родной город отозвалась в сердцах десятков уфимок!

Над созданием клумб и выращиванием балконных оранжерей они трудились вместе с конца весны. Управление жилищного хозяйства помогало материалами «конкурсантам». Отбор был довольно строгим, прошли его не все.

Одной из участниц жюри стала общественная активистка Нина Павлюченко. Она рассказала не только о самых ярких композициях, но и об участии жителей в благоустройстве городских улиц.

- Гуляя по центру Уфы, вы замечаете на клумбах красные и желтые барбарисы? Мы с единомышленницами предложили эту идею на одном из «Управдомов». Судя по всему, она нашла отклик! Вообще, задумок о том, как сделать столичные клумбы еще более яркими, очень много.

- Какие из них были показаны на конкурсе?

- В этот раз оригинально выглядели рельефные композиции, украшенные шишками хвойных деревьев. Объемные «горки» обкладывались декоративными камнями. Наши активистки даже нашли агронома, который помогал в оформлении.

- Все же сердце клумбы – это цветы…

- В этом году очень популярны петунии, хризантемы, георгины. Вьющиеся растения смотрятся очень эффектно. Причем композиции во дворах домов наших участниц порой даже ярче и пышнее, чем на «красной линии», где появились гортензии.

Вторая часть конкурса касалась цветочного украшения балконов. Как оказалось, создать мини-оранжерею в городской квартире – не так-то просто. Распустившиеся в полную силу цветы занимают все пространство лоджии. Однако есть аргумент, с которым не поспоришь: это красиво и эстетично. Да и свежий ароматный воздух в комнатах гарантирован!

Победительницей в этой номинации стала жительница дома № 165 по улице Комсомольской Галина Степановна Черникова . О себе 91-летняя пенсионерка рассказала коротко. Всю жизнь проработала врачом-онкологом, спасала даже тяжело больных людей. А в последние годы любимым увлечением стали цветы. Ездить в сад - долго и неудобно, здоровье уже не то. Так и появился цветник под окном, в прямом смысле слова.

- И удобрения, и емкость для полива я держу тут же, рядом. Сейчас мы живем вместе с котом. Он у меня очень разумный, цветы не грызет и не роняет, - рассказывает женщина.

Заместитель директора УЖХ города Раис Юмадилов, вручая награду, отметил:

- Принять участие в этом конкурсе может любой желающий. Условия размещены на сайте администрации города. В этот раз было зарегистрировано 85 заявок. Благодаря участникам благоустроенных дворов и кварталов, жители которых сами создают красоту и умеют ее ценить,– резюмировал он.

Корзинка:

Второе место в номинации «Лучший балкон» занял Марат Шарипов (ул. Набережная, 9). Третьей стала композиция Ирины Байтимировой (ул. Калинина, 31).

А среди оформителей клумб первые места заняли Галина Терентьева (проспект Октября, 84/4), Наталья Петрунина (Гагарина, 45/1) и Ольга Глушкова (проспект Октября, 11/3).

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.