Чудо для Арины

Малышке всего девять месяцев, а ее жизнь уже разделилась на до и после приезда в Уфу. Здесь она обрела временный кров и задышала полной грудью.

В объектив камеры крохотуля смотрит широко открытым любознательным взглядом, из объятия заботливой мамы, рядом – главный врач республиканского кардиоцентра Ирина Николаева и детский кардиохирург Нарат Янбеков. Такую фотографию, сделанную в палате после операции по коррекции и пластике дефекта врожденного порока сердца девочки, разместил на своей странице в «ВК» глава Башкортостана Радий Хабиров. С тех пор прошло более полутора месяцев.

– Арина еще маленькая, у нее пока не выработался режим, не могу знать заранее, когда она будет спать, а в какое время бодрствовать, – ответила мама Юлия из пункта временного проживания, в санатории-профилактории «Связист», где уже несколько месяцев живет семья.

В Уфу Кучма (супруги и двое детей: 6-летний Тема, а также 7-месячная малышка Арина) приехали из небольшого города Рубежное Луганской Народной Республики. На родине жили в трехкомнатной квартире, имели средний достаток, супруги работали в строительном супермаркете: Юлия в должности администратора, Виталий сначала консультантом по сантехнике, а когда жена ушла в декретный отпуск, заменил ее.

– С Аришей я была на сохранении с 28-й недели, врачей беспокоило, почему ребенок не набирает вес. УЗИ никаких отклонений не показывало, кроме нарушения кровотока. Но при этом каждую неделю я ложилась в больницу, чтобы плод не страдал от недостатка кислорода, закапывали поддерживающие препараты, – рассказывает Юлия.

На КТ проведенной на седьмом месяце беременности, выяснилось: плод весит всего 1 кг 200 г, что говорило о задержке в развитии на 3-4 недели, но при этом внутренние органы в норме. Поэтому врачи допускали, что ребенок маленький, поскольку роженица миниатюрная, но когда Юлию на 35-й неделе снова положили в отделение патологии беременных, обследование показало брадикардию. Сердце билось не 120, а 100-110 ударов в минуту. Было принято решение созвать консилиум и провести на 36-й неделе операцию кесарево сечение. Для ускорения созревания легких назначили уколы.

– Доченька родилась малюсенькая, весом 2 270 г и ростом 45 см, самостоятельно задышала, но при прослушивании отчетливо были слышны шумы в сердечке. Поэтому сразу после выписки из роддома мы обратились в частную клинику, где Арине сделали УЗИ и выявили порок сердца – дефект межпредсердной перегородки до 5-6 мм.

Диагноз страшный, но это еще не приговор! Необходимо дополнительное обследование! Через две недели девочке сделали повторный снимок, тоже в местной больнице. Ехать в Харьков из-за карантина коронавируса не представлялось возможным. Получали консультации онлайн, а когда Арине исполнилось 4 месяца, началась спецоперация.

– Первое время надеялись, что война быстро закончится, как в 2014 году, когда были обстрелы на окраине города, и мы вернемся к обычной жизни, но этого не случилось, – рассказывает собеседница. С 24 февраля около недели прятались в подвале у свекрови, но там было еще страшнее, поэтому вернулись в свою квартиру, где хоть стены бетонные, крепкие, можно убежать в тамбур и ночевать в коридоре. Однако 9 марта вечером отключили все коммуникации, свет, воду!

– Некоторое время мы протянули за счет того, что Арина была на грудном вскармливании и не нуждалась в прикорме, а сами подъедали то, что оставалось в кладовке. Вскоре еда и вода стали заканчиваться! Необходимо было что-то предпринять, куда-то уехать, но мы не могли даже созвониться с родственниками и попросить помощи, потому что не было связи.

Каким-то образом 12 марта на связь с Юлией вышла мама супруга, после чего им удалось передать детям немного продуктов: яйца, картошку, которыми они перекусывали.

Последним днем, когда семья находилась в своей квартире, было 13 марта.

– Точно помню, что это было воскресенье, когда рядом с домом пролетел снаряд, от которого мгновенно выбило все окна. Было такое ощущение, что рухнуло полдома. Мы испугались, что можем остаться под обломками и покинули дом.

Выбежали на улицу. Был март, холодно. Пробираясь под обстрелами по жилым кварталам, до комендантского часа, до 5:00 сумели добраться к тетке – в ее доме имелось бомбоубежище, оставшееся еще со времен Второй мировой войны.

Дорога в Уфу

– Город мы покинули 19 марта, чтобы добраться до Уфы, проделали длинный путь. Нам помогло МЧС ЛНР, до села Варваровка шли пешком, там мы жили месяц с надеждой, что вернемся домой. Но время шло, и приходило понимание, что возвращаться в Рубежное не получится.

– Ехали, можно сказать, в никуда. После пересечения границы одну неделю в пункте временного размещения на станции Лихая в Ростовской области ждали, когда придет поезд из Мариуполя. И только 28 апреля прибыли в Уфу, где нас встретили приветливые волонтеры. Накормили. Поесть и принять душ – было главным после долгой дороги. Арина перенесла переезд хорошо. После пережитых в подвале ужасов нам казалось, что страшнее ничего быть не может! – со слезами делится собеседница.

В Уфе у переселенцев взяли анализы на ПЦР. У Арины мазок оказался положительным, и их с мамой на неделю положили в инфекционный госпиталь в Зубово. Острых симптомов у девочки не было, но повышенная температура держалась.

– Я ни на секунду не переставала думать о диагнозе Арины, и, когда приехала в Уфу, первым делом попросила помощь с лечением дочери, и здесь нас услышали. Сразу после выписки из инфекционной больницы мы поехали в кардиоцентр, где нас уже ждали. Там детский кардиолог объяснил, что луганские врачи неверно определили размеры перегородки, и порок составляет 10 мм. Необходима операция, ее назначили через месяц, поскольку ребенку нужно добрать вес. В 7 месяцев она была 5 кг, – делится Юля.

…Операцию провел детский кардиохирург Нарат Янбеков. Она длилась более двух часов.

– Это были самые страшные часы. Операция прошла хорошо, но когда после суток реанимации Аришу привезли в палату, дочь меня не узнала. У нее был жуткий кашель. Она смотрела на меня испуганно, будто не могла вздохнуть, но с каждым последующим днем состояние ребенка улучшалось, – рассказывает мама.

После выписки в течение месяца Арине не разрешалось лежать на боку и животе. Сегодня, спустя два месяца, ребенок сидит, встает на ножки и стремится изучить все, до чего может дотянуться. Несмотря на то, что у них с братом уже есть игрушки, как многие другие малыши, любит шуршать пакетами, перебирать посуду, претендует на пульт от телевизора и мамин телефон.

Условия в санатории-профилактории семью Кучма вполне устраивают. Трехразовое питание, есть прачечная, холодильник, электрочайники, но простора детей, конечно не хватает. Поэтому семья стремится улучшить свои бытовые условия, а глава семьи устроился на работу в компанию «Мастер Окон» и уже получил первую зарплату.

Нарат Янбеков, сосудистый хирург Республиканского кардиологического центра:

– Такие сложные высокотехнологичные операции мы проводим ежедневно. Они проходят под искусственным кровообращением, с остановкой сердечной деятельности. После операции Арина около пяти часов еще находилась под наркозом, под искусственной вентиляцией легких. Придя в сознание, перевелась на самостоятельное дыхание. Послеоперационный период протекал без осложнений. Сердце сокращалось ритмично, легкие дышали без затруднений. Учитывая данные показатели, девочку перевели в отделение, где она провела 8-10 дней. Сейчас она «дома». Повторного вмешательства не требуется. Прогноз для жизни благоприятный. Недобор веса скорее был связан с сердечной недостаточностью, а учитывая, что порок устранен, обменные процессы и кровообращение тоже должны улучшиться!

Мария НИКОЛАЕВА.