Куда выбросить батарейку?

«Миллион переработанных смартфонов - это 350 килограммов серебра и 35 - золота».

Дорожка от моего дома до ближайшего магазина - место тихое, уютное, поэтому нередко бывает «украшена» отходами перекусов и возлияний. Но когда рядом со всем этим появился старый развороченный компьютер с торчащей вверх электронно-лучевой трубкой, я встревожилась. Тем более что интернет тут же просветил: компьютеры и телевизоры с ЭЛТ содержат барий, свинец, ртуть, стронций (он еще и радиоактивен). При попадании на свалку или – в нашем случае – «в природу», где на них воздействуют солнечные лучи, осадки и другие погодные явления, эти соединения начинают высвобождаться – все они способны распространяться по воздуху - и вредить окружающей среде и человеку.

При этом я знаю немало людей, которые сломавшуюся электронику и бытовую технику просто выбрасывают на помойку. С другой стороны, многие ли знают, куда нужно ее сдавать? О проблеме утилизации подобных устройств мы побеседовали с доцентом кафедры безопасности производства и промышленной экологии УГАТУ Эльвирой Нафиковой.

- Электроника электронике рознь: каждый ее вид - компьютер, телевизор, смартфон, планшет - требует своих технологий переработки и обезвреживания. Ну разве что бытовой техникой занимаются на заводе по утилизации, хоть и не всегда. А вот старые мониторы и телевизоры, то есть устройства с электронно-лучевыми трубками - самые трудно утилизируемые. Их практически невозможно разобрать и использовать вторично. Обычно их просто отделяют от пластика, обезвреживают – то есть измельчают и заливают реагентами - и отправляют на захоронение. Видоизмененные, мелкие, диодные ЭЛТ есть и в современных экранах, они тоже представляют сложность при переработке.

- А как насчет современных компьютеров и телевизоров с жидкокристаллическими мониторами?

- Разбитый монитор или телевизор также могут выделять ртуть. (А ведь разбитый экран - одна из самых распространенных причин поломки телевизора.) Особую опасность представляют ЖК-дисплеи с люминесцентными лампами с холодным катодом. При диагонали в 42 дюйма ее содержание составляет 63 мг. (Для сравнения: в энергосберегающей ртутной лампочке - около 5-7 мг.) При этом нередко телевизоры и мониторы поступают на участок по переработке с уже разбитыми лампами. К счастью, сегодня им приходят на смену ЖК-дисплеи с подсветками из светодиодов. Кроме этого, электронные устройства содержат свинец, мышьяк, бериллий, кадмий…

- Тогда давайте сразу скажем, как правильно избавляться от подобной техники.

- В городе есть предприятия, которые ее принимают. К тому же, крупные магазины, где все это продается, устраивают акции по сбору электроники и бытовой техники. Например, с 16 по 22 августа в гипермаркете «Лента» пройдет «Неделя сбора батареек». Кроме них и аккумуляторов можно будет сдать мобильные телефоны.

Также имеются постоянные пункты приема электронной и бытовой техники, куда можно ее сдать, если вы хотите, чтобы окружающая нас с вами среда, то есть Уфа и ее окрестности, продолжали быть пригодными для проживания. Например, старый телефон, клавиатуру, компьютер (ЖК и ЭЛТ) и так далее - все, кроме холодильников и стиральных машинок, можно безвозмездно сдать в фирму «Компмастер» (ее новый адрес - Набережная, 49).

Самый «щадящий» способ избавления от компьютера, ноутбука, смартфона, которые просто устарели для вас, отдать, продать, подарить. Ну а профессионалы, разбирающиеся в «железе» - в том, как все это устроено, сегодня берут годные детали, собирают и продают. То же относится и ко всей бытовой технике, так что лучшее, что вы можете сделать, если у вас сломалась, скажем, стиральная машина, быстрее выставить ее на продажу. Таких кустарных производств сегодня немало.

- Ну а если дело дошло до вторпереработки – как это происходит? И где это делают?

- Повторюсь: для каждого вида технологии свои. Но сначала любую бытовую технику разбирают на три фракции: пластики, металл и прочее.

Больше всего интересуют вторпереработчиков металлы, что неудивительно: компьютеры и платы содержат олово, золото, свинец, редкоземельные металлы, радиаторы в ноутбуке - из алюминия и меди… Если мы берем аккумуляторы - вычищаются свинцовые пластинки: они стоят довольно дорого. (У автомобильных аккумуляторов вообще до 90% составляющих используются вторично.)

Все компоненты устройств, представляющие опасность (например, содержащие ту же ртуть), утилизируются в соответствии с правилами обращения с такими отходами.

Свинцовые пластины можно отделить и вручную. Небольшие металлические детали измельчаются, и полезные части извлекаются магнитами. То, что нельзя взять магнитом, извлекается при помощи центрифуг. Прочие составляющие электроники –сложные фиксирующие растворы, композитные материалы плат. Их не перерабатывают - они идут на захоронение.

По тому же принципу - извлекаются черные и цветные металлы, пластик, стекло - происходит переработка прочей бытовой техники. У холодильников обезвреживается хладагент (в домашних приборах это по-прежнему фреон). Полученное вторсырье – металлы и гранулы пластика - может быть разной степени чистоты (зависит от оборудования), но не такой, чтобы их можно было использовать при создании нового компьютера. Чаще всего они находят себе применение в автомобильной промышленности, строительстве.

С другой стороны, может оказаться, что очищать и использовать вторсырье - более экологичный путь, чем снабжение электронной промышленности новыми материалами. Ведь технологии производства чего-либо из металлов - одни из самых вредных, к тому же очень водоемкие, а затем требуется очищать воду.

- Кладезем самых разных металлов оказываются и смартфоны, которые многие люди меняют в соответствии с модой…

- Да. Есть данные, что миллион переработанных смартфонов вернет в оборот примерно 16 тонн меди, 350 килограммов серебра, 35 кило золота и 15 килограммов палладия. А в целом современные телефоны содержат от 30 до 60 металлов, в том числе редкоземельные (иттрий, скандий). И многие из них, попадая на свалку, далеко не безобидны: мышьяк, ртуть, свинец, цинк, кадмий, из неметаллов – хлор, бром… Да тот же самый литий, который теперь применяется в аккумуляторах повсеместно, - самый, вероятно, коварный элемент. Хотя бы потому, что чрезвычайно востребован и никто не намерен отказываться от него. А ведь на производство одной тонны лития уходит 2,2 млн литров воды и до полутора лет.

При этом в мире на переработку отправляются всего около 5% смартфонов. Хорошо, что сейчас появляется тренд на утилизацию техники и гаджетов. Например, когда я покупала стиральную машину, в магазине сказали: принесите какой-нибудь старый прибор (хоть смартфон) и мы вам сделаем скидку!

- Где же находятся заводы по вторпереработке, куда везут нашу технику?

- Они есть в Москве, в Екатеринбурге. Естественно, возникает вопрос - почему не построить подобный завод у нас? Однако пока что большинство российских предприятий, занимающихся вторпереработкой, испытывают недостаток сырья. Даже известный завод «Мегаполисресурс» в Челябинске, который утилизирует батарейки, аккумуляторы, электронику и не только. Ведь, как мы все видим, пока что все-таки собирается лишь небольшая часть и техники, и батареек.

Кроме того, в Челябинске и Екатеринбурге есть металлургические заводы, куда можно продать добытое вторсырье. Наши же предприятия работают в основном с готовыми металлами.

- В России создана новая концепция РОП - расширенной ответственности производителя за товар, которая подразумевает: тот, кто производит, должен лучше всех знать, как это потом утилизировать…

- Собственно, она действует уже четыре года - согласно ей предприятия должны либо заниматься утилизацией (в частности, упаковки, батареек, электроники, автошин), либо уплачивать экосбор. Новый законопроект от Минприроды РФ (пока не прошедший чтения в Госдуме) предполагает отменить самостоятельную реализацию РОП, установить 100-процентный норматив утилизации и ввести безальтернативную уплату экосбора, который будут собирать с производителей упаковки. Бизнесмены возражают, что на Западе нормативы поднимались постепенно и что все это лишит компании стимулов к развитию индустрии по раздельному сбору и переработке отходов.

А вот на Западе, где РОП и всю систему развивали постепенно, она сегодня работает.

- Как это выглядит?

- Например, фирма Hewlett Packard забирает у клиентов отслужившие свое компьютеры и предоставляет скидочные купоны на покупку новых, и так поступают многие производители. В Норвегии, Германии и других странах работает система фандоматов: цена бутылки закладывается в стоимость купленной минералки, затем вы помещаете использованную бутылку в фандомат - и либо получаете деньги, либо можете частично оплатить новую покупку. (Их сейчас пытаются внедрить и у нас.) Производство нередко выглядит так: рядом с заводом-изготовителем обязательно имеется и предприятие по утилизации. В той же Норвегии, благодаря уровню развития инфраструктуры и конкуренции за переработку отходов, многие предприятия полностью освобождены от уплаты экосбора, а некоторое сырье перерабатывается до 50 раз.

Так что все возможно! Мало того - сегодня перед производителями и перед нами, учеными, государство ставит такие задачи: изобретать необходимые стране вещи и устройства - и сразу продумывать технологии их утилизации. Такие задачи стоят, например, перед будущими резидентами создаваемого индустриального парка «Технополис» (Москва), где собираются изобретать новый российский автомобиль и смартфон. Сразу с условием: не забывать про вторпереработку.

- Стоит отдельно сказать и про использование пластиковых составляющих бытовой техники. Тем более что полимерами сегодня занимаются активно, в том числе в Уфе: компании «Мусор, Гудбай!», «Давай, сдавай!», «Экобюро «Нагаево» занимаются сбором различных видов пластмасс и вторсырья. А «Башэкспопром» (бывшая «Смарт-Сити») их перерабатывает: изготавливает из вторичного пластика скамейки, урны и заборы. Но в компьютерах, ноутбуках и прочей электронике чаще всего используется АБС-пластик - прочный, устойчивый к влаге, теплу и т. д., но трудноразложимый. А также поливинилхлорид, который тоже почти невозможно правильно утилизировать. И если девайс попадет на свалку, а там возникнет пожар, то в атмосферу попадут чрезвычайно токсичные и канцерогенные вещества - диоксины и фураны…

- Хочу сказать, что мы тоже активно занимаемся данной тематикой. Недавно в одной из аудиторий нашего 4-го корпуса появились инжектор и велошредер, и теперь мы можем, например, измельчать крышечки и получать из них новые изделия! Скажем, красивые, разноцветные облицовочные плитки, также планируем изготавливать украшения, брелоки. Еще в нашем университете действует экосообщество «Зеленый проект УГАТУ»: студенты собирают бумагу, упаковки «тетрапак» и батарейки и уже полностью охватили раздельным сбором один корпус вуза (а это 4 этажа, и контейнеры стоят на каждом).

Что же касается АБС-пластика, переработке он все-таки поддается, мало того - нередко используется вторично снова в тех же самых изделиях (компьютерах и ноутбуках). И, как заверили нас в компании «Башэкспопром», в будущем году – как только установят оборудование - они собираются брать на переработку все виды пластмасс, в том числе и сверхпрочный АБС.

Главное же во всем этом то, что в Уфе есть люди, решительно настроенные на то, чтобы перерабатывать отходы и минимизировать вред, наносимый окружающей среде образом и темпом жизни большого города.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

Корзинка:

Только отходов I и II классов опасности у нас 444 вида: это и шины, и компоненты электроники, и элементы питания, и многое другое. Там и электроника, и ртутные лампы, и шины, и батарейки, аккумуляторы… (Бытовая техника, за исключением отдельных частей, относится к III и IV классам.) И для каждого вида нужно создавать свою систему сбора и переработки, кроме того, для этого предприятию нужна лицензия. И что-то (аккумуляторы, к примеру) можно переработать, а что-то (некоторые виды батареек) - только обезвредить.