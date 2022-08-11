Бюрократии меньше, а пользы – больше

Теперь оформить индивидуальный налоговый номер (ИНН) стало гораздо проще: без бумажной волокиты, уплаты пошлин и долгого ожидания. Ускорить процесс позволили электронные технологии.

В числе первых новые методы применили в Башкортостане специалисты МФЦ. О сути реформы рассказала директор сети многофункциональных центров по РБ Наталья Куприянова.

- Переход на электронный документооборот позволил сократить сроки предоставления услуги и исключить уплату государственной пошлины в размере 300 рублей за изготовление ИНН в случае утери или порчи. Важно отметить, что готовый документ распечатывают и заверяют подписью и печатью сотрудники МФЦ, - рассказала она.

При этом ее коллеги на практике показали, как идет работа. За считанные минуты специалист перевела бумаги в компьютерный формат и загрузила в специальную систему. Почти сразу все данные получили, в одном из офисов УФНС. Конечно, регистрационные действия потребуют времени, но ускорение процесса – налицо.

- Пока новый формат предоставления услуги действует только в Башкортостане, но в ближайшее время будет реализован в других регионах страны, - уверены сотрудники МФЦ.

Оформить ИНН в офисах МФЦ можно было и раньше. Прежняя процедура стала привычной: снять копии, затем отравить их для постановки на учет. В территориальной налоговой инспекции ИНН формировали и заверяли подписью. Только после этого свидетельство отправлялось обратно в МФЦ. На это уходили дни. Помимо оформления ИНН электронными стали и другие услуги, связанные с налоговой службой.

Об этом рассказал заместитель руководителя УФНС РФ по республике Святослав Чиликин.

- Только за прошлый год мы выдали 132 тысячи свидетельств о постановке на налоговый учет. При чем в 55000 случаев это произошло через МФЦ. Статистика последних шести месяцев тоже впечатляет, обработано уже 26000 заявлений. Объем очень большой, и переход на новый формат значительно облегчит дело. Всего в МФЦ можно получить 25 услуг налоговой службы,- подчеркнул Чиликин.

На часах – середина дня, посетителей становится все больше. Офис МФЦ на Новомостовой - один из самых крупных в Уфе. Он расположен в административном центре столицы. По словам сотрудников, среди их клиентов есть как крупные бизнесмены, так и управленцы всех уровней.

Тем интереснее, что о нововведении думают деловые люди, для которых время – ресурс не менее важный, чем деньги. Своим мнением на эту тему поделился частный предприниматель Евгений Сидоров. Он как раз заехал в МФЦ решить вопрос с документами.

- Разумеется, очень адекватная инициатива. Но ее исполнение также должно быть на высоте. В том числе в плане информационной безопасности. В наше время защита данных играет очень важную роль, - считает он.

И добавил, что в современном бизнесе решения порой принимаются очень быстро. А бюрократические преграды и бумажная волокита часто становятся серьезными препятствиями. Но, судя по всему, ситуация меняется. В том числе – благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», в рамках которого МФЦ и перешли на электронный формат. Результат нам удалось увидеть воочию: пока шла встреча, из налоговой уже пришел готовый документ. На все – про все потребовалось не более часа.

Иван БЕГМА.

Корзинка:

На сегодняшний день в республике 76 офисов МФЦ «Мои Документы», из них в Уфе – 12. Также в Уфе есть один бизнес-офис. Теперь оформление ИНН, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» возможно по ускоренной схеме.