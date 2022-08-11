О стройках - начистоту

В предстоящее воскресенье, 14 августа, в нашей стране отмечают профессиональный праздник самой созидательной профессии - строителей. Накануне о проблемах и перспективах строительного комплекса столицы республики наш разговор с генеральным директором Инвестиционно-строительного комитета Уфы, председателем городского Совета Маратом Васимовым.

- Марат Васфиевич, разговор в преддверии Дня строителя хотелось бы начать с вопроса о будущем городской застройки. Сегодня в границах Уфимского полуострова наблюдается дефицит строительных площадок, а те, что есть, требуют расселения и сноса домов, с чем часто бывают проблемы. Очевидно, что мы должны выходить на новые территории. В каком направлении будет расти наш город?

- Согласно принятому Генеральному плану, в перспективе мегаполис станет в основном развиваться в сторону Забелья. Многоквартирным жильем будут застраиваться Дёма, Затон и прилегающие к ним территории, имеющие большое число удобных площадок. В качестве примера можно привести перспективный микрорайон Затон Восточный, где мы планируем сдать около полутора миллионов квадратных метров жилья.

В предстоящее воскресенье, 14 августа, в нашей стране отмечают профессиональный праздник самой созидательной профессии - строителей. Накануне о проблемах и перспективах строительного комплекса столицы республики наш разговор с генеральным директором Инвестиционно-строительного комитета Уфы, председателем городского Совета Маратом Васимовым.

- Марат Васфиевич, разговор в преддверии Дня строителя хотелось бы начать с вопроса о будущем городской застройки. Сегодня в границах Уфимского полуострова наблюдается дефицит строительных площадок, а те, что есть, требуют расселения и сноса домов, с чем часто бывают проблемы. Очевидно, что мы должны выходить на новые территории. В каком направлении будет расти наш город?

- Согласно принятому Генеральному плану, в перспективе мегаполис станет в основном развиваться в сторону Забелья. Многоквартирным жильем будут застраиваться Дёма, Затон и прилегающие к ним территории, имеющие большое число удобных площадок. В качестве примера можно привести перспективный микрорайон Затон Восточный, где мы планируем сдать около полутора миллионов квадратных метров жилья.

Данный проект станет для нашего города эталонным, ведь к освоению территории применяется комплексный подход в соответствии с современными стандартами проживания. Речь идет о строительстве школ, поликлиник, детских садов, которые будут вводиться в строй параллельно с появлением новых жилых кварталов. Это позволит избежать проблем, которые имели место в прошлом. К примеру, при застройке Сипайлово создание социальной инфраструктуры серьезно отставало от темпов жилого строительства и вопрос достатка мест в школах и детских садах приходится решать до сих пор.

- Для воплощения амбициозных планов требуются не менее амбициозные исполнители. Насколько остро в строительной отрасли сейчас стоит вопрос подготовки и привлечения квалифицированных кадров?

- В области строительных технологий идет стремительный прогресс, постоянно повышающий планку требований к профессиональным качествам строителей. И, к сожалению, проблема с кадрами сегодня в отрасли есть. Это связано как с состоянием системы образования, где акцент с технических специальностей сместился в область гуманитарных, так и с общим престижем рабочих и инженерных профессий, популярность которых сейчас ниже, чем в годы СССР, когда Уфа также переживала бум жилого строительства.

Мы обсуждаем кадровую проблему на заседаниях Ассоциации застройщиков республики, поднимали ее и при встрече с министром образования региона. Необходимо некое комплексное решение, и я уверен, наши совместные усилия обязательно дадут результат.

- Еще одна проблема –длительность согласования проектной документации. От разработки проекта до получения разрешения на строительство может пройти несколько лет. Есть ли возможность сократить сроки без ущерба для качества жилья?

- Строительство многоэтажного дома – сложный технический процесс, и прежде чем приступить к столь ответственному делу, необходимо пройти установленные законом обязательные процедуры согласования проектной и разрешительной документации. С другой стороны, излишняя бюрократизация и искусственное затягивание данного процесса крайне негативно влияют как на конкретного застройщика, так и на отрасль в целом. С учетом сложившейся сейчас ситуации, правительством страны принят ряд постановлений для облегчения процедуры получения и согласования разрешительной документации.

В целом, в последние годы последовательно упрощается процедура получения разрешительных документов. Но это ни в коем случае не говорит о снижении требований к качеству возводимого жилья. Речь идет именно об уменьшении бюрократии и сокращении числа административных барьеров. Есть стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года, реализация которой позволит грамотно управлять градостроительным потенциалом, повысить уровень цифровизации отрасли, ускорить механизмы взаимодействия всех участников на базе единой цифровой среды.

И в том числе благодаря этому – достигать поставленную президентом страны задачу: ежегодно вводить жилья по квадратному метру на человека. Учитывая данные последней переписи населения, в Башкортостане мы стремимся к цифре в 4 миллиона квадратных метров в год. В прошлом году в регионе мы уже достигли исторического максимума, сдав чуть менее 3 миллионов квадратов. Улучшая при этом общественные пространства для комфорта и удобства жителей.

- Несмотря на принимаемые меры, в республике все еще остается несколько тысяч обманутых дольщиков, причем большинство из них традиционно приходится на Уфу. Что вы можете сказать по данной проблеме?

- За фактически шестьдесят с лишним лет работы Инвестиционно-строительный комитет Уфы построил около 9 миллионов квадратных метров жилья. Сейчас мы сдаем по 50-60 тысяч квадратных метров в год. И за все время работы у нас не было ни одного обманутого дольщика или не вовремя сданного объекта.

То есть работать, не создавая проблем для людей, решивших вложиться в строительство своих будущих квартир, вполне возможно. Это вопрос честности и профессионализма.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в единый план по достижению национальных целей развития страны. И в последние годы, вы знаете об этом, годами копившиеся проблемы недостроенных объектов последовательно решаются за счет федеральных и региональных средств.

- Поскольку честность и профессионализм есть далеко не у всех, был принят 214-й федеральный закон, устанавливающий новые правила привлечения средств на долевое строительство. Эти правила должны в принципе исключить риск появления проблемных объектов. Как вы оцениваете данный закон с точки зрения руководителя предприятия, входящего в число ведущих застройщиков Уфы?

- Федеральный закон № 214 устанавливает для застройщиков, решивших привлечь средства граждан, весьма строгие правила. Прежде, чем начать строительство с привлечением денег дольщиков, нужно открыть в специально уполномоченном банке эскроу-счет под проектное финансирование. А это, в свою очередь, требует готовности объекта на не менее чем 15 процентов от сметной стоимости. И, если жилой дом стоит, к примеру, 600-700 миллионов рублей, застройщик на начальном этапе должен иметь у себя в кошельке около 100 миллионов. Деньги с эскроу-счетов можно получить только после сдачи объекта в эксплуатацию, поэтому отдачу от вложенных средств придется ждать два-три года. Это, безусловно, усложняет работу, но в то же время отсеивает случайные и непрофессиональные фирмы-застройщики, позволяя навести порядок в сфере долевого строительства.

- В заключение нашего разговора хотелось бы услышать ваши пожелания своим коллегам, которые вскоре отметят свой профессиональный праздник.

- Искренне желаю здоровья, счастья в семье и успехов во всех делах и начинаниях, удовольствия от реализации профессиональных идей и планов. И пусть у застройщиков всегда будут средства для начала новых проектов.

Алексей ФАТЫХОВ, Ирина ШИПУНОВА.

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Сегодня АО «СЗ ИСК г.Уфы» строит уфимский хоспис. На сегодняшний день завершено возведение зданий и смонтирована газовая котельная, а также часть сетей отопления, электро- и водоснабжения. Рабочие заняты на внутренних отделочных работах и на благоустройстве территории.