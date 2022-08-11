Скучаю по профессии…

Азалия Гафарова родом из Дюртюлинского района. Буквально два дня назад она увидела свою фамилию в списке поступивших на бюджетное отделение худграфа в педуниверситете имени Акмуллы.

– По-другому быть не могло: мама – завуч, папа всю жил преподавал физику. Бабушка была директором школы, а ее мама работала воспитательницей в детском саду. Так что, у нас, можно сказать, педагогическая династия, и я намерена ее продолжить, – объясняет Азалия.

Она изначально претендовала на первенство в списке абитуриентов худграфа, так как по результатам ЕГЭ имела высокие баллы. Конкурс был немаленький – на момент сдачи документов на одно бюджетное место претендовали 7 человек. Параллельно с республиканским педвузом сдала документы в Казань и Санкт-Петербург, но там проходные баллы и конкурс были еще выше. Первого августа решила, что остается на родине: сдала оригиналы документов и стала ждать приказа о зачислении.

– Проснулась в семь утра и обновляла страницу сайта чуть ли не каждые 10 минут. Несмотря на то, что фамилия не опускалась ниже десятой в списке (по специальности набирали 13 человек), волновалась: а вдруг желающих станет больше, – вспоминает новоиспеченная студентка.

– Каждый год абитуриенты становятся все более требовательными, а потому высшие учебные заведения должны равняться на молодежь и предлагать то качество образования, которое будет соответствовать современным стандартам, – говорит первый проректор университета Алмаз Мустаев.

Университет ежегодно увеличивает количество бюджетных мест. Так, в этом году 1836 студентов получат возможность обучаться бесплатно и получать стипендию. Это на 146 больше, чем в прошлом. На программы бакалавриата выделено 1276 мест, специалитета – 22, и 538 для магистратуры, где плюс 71 бюджетное.

– Желающих поступить на худграф всегда было много. Но в последние годы наблюдается «женская»: лет 15 назад 2/3 потока составляли мужчины, то сейчас на группу всего 2-3 юноши. А ведь порой приходится и с глиной работать, строгать, пилить, – говорит заведующий мастерской по деревообработке БГПУ Алик Азнабаев.

Современные студенты отличаются и по подготовке – многие, приходя в мастерскую, не умеют даже держать пилу, столярный резак, стамеску. В этом, кстати, немаловажную роль играет то, что раньше в университете была специальность по подготовке учителей рисования, черчения и труда. Сейчас этим предметам уделяется мало внимания (что уж говорить – не ЕГЭ же сдавать по ним!) и специалистов заменяют те, кто хотя бы умеет держать карандаш или кисть. А выпускники худграфа не спешат в школу – выбирают частную практику, дизайн, архитектуру и прочее.

Надо сказать, рвение работать в школе отсутствует не только на худграфе. Согласно статистике, из всех выпускников педвузов лишь 20% выбирают педагогическую деятельность. Университеты достойные, абитуриентов много, почему же тогда в школах не хватает учителей? Об этом мы спросили выпускников, в разные годы окончивших университет.

– Отец – директор школы, мама преподавала химию. Сестры и я окончили педагогический, сам по образованию – историк. Десять лет отработал в школе. Может, и дальше остался бы – мне нравилось работать с детьми, они с удовольствием ходили на занятия, да и в коллективе уважали. Но все это перечеркивал один минус – небольшая зарплата. Товарищи, работающие охранниками в супермаркете, получали в два-три раза больше меня, и я решился оставить образование. Но по профессии скучаю, – говорит заместитель начальника Службы по благоустройству Октябрьского района Асхат Ганиев.

Алсу Асфандиярова окончила БГПУ с красным диплом два года назад. Обучалась по социальной психологии, но без желания работать педагогом. Поступила в пед только потому, что в момент окончания школы еще не определилась с профессией и пошла туда, куда проходила по баллам ЕГЭ. Хотя диплом и не пригодился при трудоустройстве (работает ведущим специалистом в кредитном отделе банка «Уралсиб»), но те четыре года не считает потраченными зря. Тогда она, как говорится, искала себя во многих сферах: в бьюти-индустрии, в творчестве, в модельном бизнесе. Параллельно с обучением в вузе проходила различные курсы, стажировалась по различным направлениям, изучала языки и… финансы.

Когда получила в руки заветный диплом, задумалась, а не податься ли в психологи? Решила попробовать и обратилась в отдел образования Советского района, где с радостью предложили несколько вакансий: в школе, в подростково-молодежных клубах, детских садах. Правда, оплата была гораздо ниже той, что она привыкла получать даже подработками в студенчестве.

– Учеба давалась легко, без трудностей совмещала ее с различными хобби, которые приносили регулярный доход. К тому же психология – очень интересная наука. Возможно, я стала бы хорошим специалистом, но начинать карьеру с 16 тысячами – несерьезно. Пока молодые, хочется красиво одеваться, путешествовать, отдыхать. Не скажу, что финансы и экономика мне ближе, чем психология, просто выбрала то, что оплачивается лучше, – говорит девушка.

А у меня недавно учительница сына в школьном чате попрощалась и написала, что увольняется. На сегодняшний день педагога еще не нашли, хотя согласно сайту педуниверситета, в этом году диплом по данной специальности получили 84 выпускника.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ