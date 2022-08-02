Экономь, изучая льготы

Август – самая жаркая пора для родителей школьников. По предварительным данным, в этом году за парты сядут ??? детей. Сколько стоит собрать в школу ребенка и на чем можно сэкономить? Чтобы узнать об этом, мы отправились по магазинам с многодетной мамой Ольгой Борисовой.

– Все сокрушаются, что в Деме нет торговых центров, крупных магазинов. Я не вижу в том большой проблемы. Все, что нужно для школы, можно купить, не выезжая никуда. Причем гораздо дешевле, чем в ТЦ, – говорит она.

Я в первую же очередь подумала, что мы идем в «Планету» – книжно-канцелярский магазин, где есть все, от ластика до ранца, и удивилась, когда пошли в другую сторону.

Семья среднестатистическая: обычные уфимцы, в деньгах не купаются, но и голодными не сидят. Ольга почти 15 лет как домохозяйка, а до этого работала техническим специалистом в одном из управлений жилищного хозяйств города. Муж – слесарь в автомастерской. Общий доход вместе с детскими пособиями около 60 тысяч. Двадцать из них уходит на оплату ипотеки, почти десять – за квартплату зимой.

В Дему семья переехала в 2010 году, после того как сыграли свадьбу и купили здесь квартиру. Через год родился сын Миша. Когда он пошел в первый класс, появились на свет двойняшки Ангелина и Антон. Этой осенью старший пойдет в восьмой, а младшие – в первый.

– В прошлом году было хорошее подспорье – президент выделял по десять тысяч на ребенка. В этом году все собираем за свой счет. Десять, конечно, немного, но хватило бы, чтобы частично собрать детей в школу, – сетует женщина.

Ольга давно научилась экономить и искать дешевые (и, при чем, не менее качественные) альтернативы всему. К тому же есть различные меры поддержки для многодетных малоимущих семей, к которым относятся Борисовы: если знать все льготы и возможности, можно существенно сэкономить, благодаря поддержке государства.

Так, в этом году обновила гардероб сына на десять тысяч, 4300 из которых сможет компенсировать. Заявление в школу уже написала, через несколько месяцев деньги поступят на счет.

Женщина привыкла покупать в интернет-магазинах и на маркетплейсах, где можно найти качественную и красивую одежду в разы дешевле, чем в бутиках. Так на «Вайлдберрис» две сорочки, брюки, жакет Михаилу обошлись в 5000. В магазине школьной формы на проспекте Октября за аналогичный наряд по самым минимальным подсчетам заплатили бы восемь. Пару кроссовок для сменки и туфли купила также в известном интернет-магазине за 4500, что равно стоимости только кроссовок в сертифицированной розничной сети. За спортивным костюмом поедут на вьетнамский рынок – женщина знает надежного продавца, который продает хоть и дешевую, но качественную одежду.

Сложность получения компенсации за покупку школьной формы заключается в том, что чеки принимаются только из определенных магазинов и здесь онлайн-шоппинг не прокатит. Но те, кто привык считать каждый рубль, давно знают все хитрости: в мамских группах в социальных сетях можно за 200-300 рублей купить чеки у тех, кто купил одежду из рекомендуемого списка магазинов, но не может претендовать на компенсацию по доходам или семейному статусу (получить могут только многодетные семьи). Кстати, младшим она тоже нашла чеки и написала заявление на компенсацию.

– Чтоб в конце лета не остаться у разбитого корыта, приобретать вещи начали еще в начале – пара блузок, сорочек и сменная обувь уже нашли свои места в шкафу. На следующей неделе поедем за школьной формой младшим. Что мне нравится в нашем лицее? То, что нет единой униформы, только цвет должен быть чернильно-синим, – говорит Ольга.

Также поделилась секретом, как можно сэкономить на аксессуарах, – купила полметра хлопковой ткани за 175 рублей. Чего хватит и на бант дочери, и на галстуки мальчишкам. В рекомендуемом магазине пришлось бы отдать полторы тысячи!

Сейчас она присматривается к выкройкам сарафанов и юбок – возможно, на следующий год сбережет еще пару тысяч.

– Канцтовары и прочую мелочь покупать дешевле в магазинах типа «Все от 40», «Фикспрайс». Не сорок, конечно, но вот если сравнить идентичные фломастеры «Brauberg» в том же книжном и в «Фиксе» – 215 против 120!

Накупив кучу цветной бумаги, картона, пластилина различных фактур, красок, на кассе Ольга заплатила неполную тысячу. Я же на днях за подобный комплект в интернет-магазине перевела 1500, утешая себя тем, что в «ОфисМаге» обошлось бы в две тысячи…

– Также в школе написали заявление на получение набора школьно-письменных принадлежностей для первоклашек. Состав набора не знаю, но, думаю, на первые дни хватит, – говорит она.

Кстати, сейчас стали популярны рабочие тетради – в школе младшего сына на днях собирали по две тысячи рублей на закупку. Сама не проверяла, но родкомитет утверждает, что закупает по самым низким ценам в «Лабиринте».

Так сколько же стоит подготовить ребенка к 1-му сентября? Конечно, у каждого свой резон: можно прогуляться по бутикам, не считая затрат. Но для большинства семей подготовка ребенка к школе – отдельная графа в списке расходов, которую Олга умудряется снижать. А как экономите вы, уважаемые читатели? Напишите нам.

Айлина АРСЛАНОВА.