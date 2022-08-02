Кипят асфальт и краска

Уфимские дорожники все чаще смотрят в календарь: сроки ремонтов поджимают. Пока в одних точках мастера с нуля укладывают асфальт, в других - наносят современную вафельную разметку. И то и другое для мегаполиса – жизненно важно.

- Асфальт уже почистили коммунальные службы. Значит, мы сразу можем начать разметку. Разумеется, после остановки движения. В этом нам помогут сотрудники ГИБДД, - рассказывает ведущий инженер МБУ СУРСИС Руслан Ибрагимов.

Вместе с ним мы подъезжаем к перекрестку улиц Пушкина и Цюрупы. На часах – 22. 30. Такое время выбрано специально: днем автопоток в разы интенсивней. Для нанесения разметки нужно перекрыть его хотя бы частично. Понимая неудобства для водителей, спецы собираются действовать быстро, но качественно.

«Вафельную клеточку» можно назвать современной «фишкой»: ее применяют в Москве и Питере. Рельефная картинка позволяет более эффективно регулировать движение, сохранять необходимый просвет между встречными потоками машин. К тому же она более долговечна, так как выполнена из высокотехнологичного состава.

Все это мы узнаем, глядя, как специалисты МБУ СУРСИС размечают границы будущего треугольника. В ход идут дорожные линейки, параметры известны заранее. Рядом останавливается тяжелый грузовик с прицепленным мини-заводом на колесах, который включает в себя небольшой котел, наносящую платформу и рециклер.

- Когда разметка будет готова, заведем станок на нее для нанесения состава. Как видите, он – с компьютерным управлением. Мы прямо в процессе подрегулируем движение механизма , - уточняет оператор установки.

Пока машина разогревается, доводя температуру краски до нужных 180 градусов. Чертежники тем временем рисуют «ромбики». Любопытно, что впервые в Уфе такая разметка появилась примерно восемь лет назад. Тогда опыт был признан успешным. Массовое внедрение его началось недавно. Технически он более сложен, чем обычная покраска. Но и эффект – совсем другой.

- Сегодня она присутствует на перекрестках, где движение самое напряженное. Эта мера должна уменьшить аварийность в самых горячих точках.

И вот чертеж готов. Спецмашина зависает над расчерченным участком, нажата кнопка – и «кисти» наносят состав строго по ромбикам. Кипящая краска шипит и пузырится, впитываясь в мельчайшие асфальтовые трещинки. Толщина ее нанесения составляет полсантиметра.

- На все про все уходит около трех часов. Сохнет рисунок быстро, во многом потому, что стоит сухая и теплая погода. В дожди и межсезонье такие работы невозможны, - резюмируют мастера.

Однако «вафельная клетка» - только один из методов, который практикуется в Уфе. Осваивая новые технологии, не забывают дорожники также про обыкновенную покраску и термопластик.

Классический способ применяется там, где качество асфальта не очень хорошее. У такого подхода есть свой плюс: стершуюся краску можно быстро обновить. А жидкую пластмассу хорошо применять на новых трассах.

Три полосы – на выезд!

Одна из них – Затонское шоссе, ныне переживающее капремонт. Говоря точней, его строят заново, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас передовая укладки асфальта – на границе с Михайловкой, в паре километров от ТЭЦ.

- Термопластиковую разметку используем на всем протяжении, с каждой из сторон и в центральной части. Приступим к этому со дня на день, а пока завершаем укладку асфальта. Работы выполнены на 80 процентов, - говорит заместитель директора ООО «Региональное управление строительства автомобильных технологических магистралей» Виктор Беляков.

Разговор с ним происходит ведем под грохот 30-тонных катков, в совсем рядом проносятся машины. Чуть дальше, в полусотне метров, самосвал опрокидывает кузов, выгружая горячий асфальт в жерло укладчика. В планах только на этот день - «закатать» полторы тысячи тонн. А общая протяженность дороги превышает восемь километров.

- Стартовая точка – мост через Белую, финиш - на перекрестке с проездом Мебельщиков, что в Михайловке. Дойти до него планируем в августе, опережая срок сдачи. Качеству работ уделяем особое внимание. За ним следит уфимская дорожная лаборатория, - продолжает Виктор Беляков.

Ее специалисты проверяют состав асфальтобетона, его плотность. толщину слоя. Здесь она составит около десяти сантиметров. Три полосы обновляемой дороги направлены в сторону выезда из города. Хотя специалисты уточняют: на поворотах она расширена до четырехполосной.

Поднявшись в кабину асфальтоукладчика, ощущаем себя, как на мостике океанского корабля: десятки кнопок, рычагов, цифровой экран. Понять, что к чему, помогает мастер Ильнар Файзуллин.

- Все важные параметры укладки я ввожу изначально, в том числе толщину слоя и уплотнение. Материалы используем местные. Тот же битум, например, марки PG 70-34. Он выпускается в Уфе и Салавате и идеально подходит для нашего климата, - резюмирует мастер.

Иван БЕГМА.