Визитка организма

«Альфия Фатиховна - отличный врач, деликатный человек. Безмерно признательна ей за помощь, компетентность и душевность, проявленную ко мне, когда земля уходила из-под ног от диагноза». «Альфия Фатиховна, спасибо большое вам, вы - профессионал. Помогаете нам поверить в себя, в свои силы. В День защиты детей хочу выразить вам свою благодарность!» Эти отзывы – одни из многих, которые высказывают благодарные пациенты врачу-гематологу Республиканского медико-генетического центра и к тому же активного члена профсоюза работников здравоохранения РБ Альфие Байбулатовой. А наша с ней встреча носила вполне прикладной характер: как самим определить по анализу крови, есть ли отклонения в здоровье, и о том, как важно следить за медицинскими показаниями женщинам, готовящимся стать мамами. Обо всем доктор рассказала подробно и доходчиво.

- Что же такое гематология?

- Целая вселенная, с детективным уклоном, похлеще вселенной Марвел, у которой, как и у всякой вымышленной, есть свои герои: анемии, тромбоцитопении, нарушения свертывающей системы крови, рак крови. Каждое заболевание требует отдельного описания, за каждым из них стоит жизнь человека. Говоря языком Википедии, гематология - раздел медицины, изучающий кровь, органы кроветворения, этиологию, диагностику, лечение, прогнозирование и предотвращение заболеваний, которые влияют на производство клеток крови, ее белков, факторов свертывания крови и так далее.

- Когда нужно обратиться к гематологу?

- Чаще всего пациенты обращаются, когда находят у себя изменения в общем анализе крови: видят либо снижение, либо повышение эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов.

- То есть для посещения специалиста следует сдать общий анализ, чаще всего кратко называемый ОАК?

- Верно, необходим анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, тромбоцитов. Для первого посещения этого достаточно, далее, на приеме врач объяснит вам, какие дополнительно анализы необходимо сдать и подберет терапию, если она необходима.

- Альфия Фатиховна, не могли бы вы преподать небольшой медицинский ликбез: что в анализе крови должно насторожить?

- Обратите внимание в первую очередь на лейкоциты, тромбоциты и гемоглобин. Если есть отклонения - снижение либо превышение по всем трем пунктам, то это на 100% что-то серьезное. А визит к гематологу необходим для того, чтобы не пропустить заболевание крови. Также необходимо обратить внимание на эритроциты, тромбоциты, гемоглобин. Не стоит брать на себя ответственность и с помощью Интернета интерпретировать какие-то погрешности, лучше своевременно обратиться к гематологу.

- Как часто стоит сдавать ОАК?

- Не реже одного раза в шесть месяцев. Но если у вас появились жалобы на спонтанное появление синяков, долгие кровотечения, необъяснимую слабость, снижение привычной работоспособности, появилась температура, которая не проходит, несмотря на назначенное терапевтом лечение, следует незамедлительно проверить ОАК.

- Какие заболевания могут сопровождать эти симптомы и какие изменения в анализе крови мы планируем найти?

- Вышеперечисленные симптомы не характерны для какой-то определенной болезни, это, пожалуй, собирательный образ, он подойдет и для анемии и для рака крови, который может развиться молниеносно.

- С какими заболеваниями чаще всего обращаются пациенты?

- С анемиями. Но важно понимать, что они бывают разные: это и возникающие в следствие дефицита железа, витамина В12, фолиевой кислоты, так и развивающиеся вследствие утраты организмом способности вырабатывать клетки крови.

Мое личное и стойкое убеждение заключается в том, что при выявлении изменений по данным ОАК не следует заниматься самолечениям, свято веря, что хелатное железо поможет решить проблему, и не полагаться на авось, ожидая, что все восстановится без вашего участия, а обратиться к специалисту, который верно поставит диагноз и подберет терапию.

- Помню, было такое народное средство: оставить гвоздь на ночь в зеленом яблоке, а с утра съесть его…

- Ничего против яблок не имею, но здесь нужно выяснить причину анемии и пить специальные препараты.

- Кстати, недавно в Интернете увидела видеоролик, где фармацевт советует покупать препараты «Хелат» - что магний, что кальций, что феррум. Их стоимость доходит до тысячи, однако они полезнее, что ли?

- Это рекламный ход. Насколько я знаю, у многих сайтов, к примеру, « IHerb» нет лицензии. Лучше всего использовать препараты, которые продаются в аптеках.

- У многих женщин есть уверенность, что для того, чтобы омолодить организм, нужно родить. Верно ли это?

- Категорически не согласна. Лоно женщины - почва для ребенка, и она должна быть подготовлена, плодородна. Необходимо подготовить эту почву, а не исходить от обратного. Если она истощена, не здорова, то каким будет плод?

- Куда же следует обратиться пациенту, с изменениями по данным ОАК?

- Гематологическая служба республики динамично развивается, мои коллеги ведут приемы в РКБ им Г.Г. Куватова, ГКБ № 13, клинике БГМУ,Республиканском медико-генетическом центре, поликлиниках № 43, 46, 50. Запись, как правило, осуществляется терапевтом по месту жительства либо через регистратуру.

А вообще, я хочу сказать, что гематология - динамичная, энергичная область медицины, которая стремительно движется вперед, находит новые методы терапии, продляет длительность и качество жизни. Казалось бы, еще 30 лет назад большинство наших пациентов было обречено на мучения и даже смерть, а сегодня могут держать терапию под контролем, для этого всего-навсего стоит регулярно принимать таблетки и вовремя сдавать анализ крови. Чаще всего это бесплатно для пациентов, и сдать анализы можно в Уфе, на базе РМГЦ. Развиваются все сферы гематологии, это и лейкозы, и анемии, и тромбоцитопении, и коагулопатии, и изменения свертывающей системы крови у беременных. Каждая из сфер требует отдельного и подробного рассказа.

- У вас сейчас на приеме была девушка, которая готовится стать матерью. Какие-то проблемы?

- У беременных всегда анализ крови отличается. К сожалению, на сегодняшний день мы часто сталкиваемся с такой проблемой, как неправильное назначение препаратов, разжижающих кровь. У будущих мам обязательно коагулограмма будет изменена в сторону сгущения. То есть наблюдается повышение Д-димера, РФМК. И здесь нужно соблюсти тонкую грань. Решение о назначении препаратов, разжижающих кровь, должен принять гематолог. Вообще, кровь женщины, в лоне которой развивается новая жизнь, это тонкая материя, и с ней должен работать специалист. Беременные сдают анализ раз в триместр. Если же по показаниям есть предпосылки к образованию тромбоза или кровотечения, то - не реже одного раза в месяц. Вообще это определяется индивидуально на приёме специалиста. Осложнения могут произойти, начиная с простой анемии и заканчивая тромбозами, кровотечениями, онкологией и прочими явлениями. Безусловно, когда рождается ребёнок, вектор внимания смещается на него. Однако желательно через месяц после родов сдать анализы, чтобы узнать - нет ли отклонений.

- И в заключение, не могли бы вы что-то посоветовать нашим читателям?

- Не бойтесь сдавать анализы и обращаться к врачам. Ведь анализы отображают состояние организма: ОАК, стандартную (подчеркиваю стандартную) коагулограмму и биохимический анализ крови. Заболевания системы крови чаще всего поддаются лечению, их следует начинать лечить, как можно раньше. Приходите на приемы, мы поговорим о вашей болезни и найдем пути решения.

Ирина ШИПУНОВА.