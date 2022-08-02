На гребень новой волны

Когда вернется пандемия, будет ли вводиться масочный режим и чем грозят микст-инфекции – об этом на пресс-конференции рассказала руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Анна Казак.

Когда начнется эпидсезон?

В Башкирии уже фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И хотя ситуация пока стабильная, но, по словам главного санитарного врача, настораживающая.

- В целом Россия идет в общемировых тенденциях, и тот подъем, который сегодня наблюдается в европейских странах, придет к нам через 3-4 недели. В республике в июле уже выявлены случаи заболевания со штаммом «дельта», который имеет наиболее тяжелое течение ковида и различные осложнения, - отметила Анна Казак.

Новую волну коронавируса в республике ожидают в сентябре. И времени у граждан для вакцинации осталось не так много.

- В этом году сезон будет ранний и ровно от того, как подготовим наше население, работодателей, как они организуют свои производственные процессы, зависит, как переживем волну - будет ли полный масочный режим, серьезные ограничительные мероприятия, - рассказала Анна Анриевна.

Также стоит отметить, что в республике ежегодный эпидподъем по заболеваемости вирусными инфекциями будет осложнен. Все дело в том, что прогнозируются микст-инфекции – люди будут болеть и ОРВИ, и гриппом, и коронавирусом.

- Сейчас очень актуальное время, чтобы сориентировать жителей республики: нужно подготовить себя к эпидсезону, а именно - своевременно пройти вакцинацию. По статистике, ковид у тех, кто поставил прививку, проходит легче, осложнений возникает меньше. Вследствие чего нагрузка на здравоохранение окажется не такой сильной и не придется прибегать к крайним мерам, когда перепрофилируют плановые койки на ковидные, - подчеркнула Анна Казак.

Когда сделать прививку?

Коллективный иммунитет в республике снизился до 15% (в целом по России – 10%), потому что люди стали менее ответственно относиться к вакцинации.

- В Башкирии был достигнут прекрасный коллективный иммунитет, но, когда ковидная напряженность стихает, жители перестают бояться, слушать врачей и желание вакцинироваться и ревакцинироваться падает. У нас есть три недели, чтобы поднять его, - подчеркнула Анна Казак.

При этом пациенты не могут выбирать желаемую вакцину самостоятельно – ее рекомендует врач.

- Это прерогатива медиков. К примеру, «Спутник Лайт» рекомендуют для тех, у кого срочная командировка и нет возможности поставить два компонента. Вакцины работают одинаково. Я прививаю себя и своих совершеннолетних детей двойной вакциной «Спутник» каждые полгода. А, к примеру, «Спутник Лайт» оставлю для вахтовика, который не может срочно вернуться и сделать вторую прививку, - отметила она.

Про антипрививочников

- Рекомендации медиков, Роспотребнадзора не нужно воспринимать в штыки, как ограничение своих прав и свобод. Я напомню, что и по Конституции РФ, и по другим законам, ответственность за свое здоровье и за тех, кто рядом, несет гражданин, - говорит Анна Казак.

В трудовых коллективах в периоды эпидемиологического подъема гриппа всегда требовалось ношение масок. И никогда на это не было острой реакции ни со стороны работодателей, ни со стороны населения. Во время пандемии коронавирусной инфекции масочный режим стал обязательной нормой – в транспорте, на рабочем месте и в других местах массового пребывания людей.

Здесь стоит вспомнить волну «омикрона» в феврале. Этот штамм оказался более контагиозным и распространялся очень быстро. Тогда болели целыми семьями, а порой на больничный уходила большая часть коллектива. Именно строгий масочный режим и другие ограничительные меры оказали сдерживающее действие.

«Есть статьи в Конституции, в уголовном и административном кодексах, в которых указывается, в каких случаях человек является угрозой для других граждан. Поэтому напоминаю, что государством на законодательном уровне организованы моменты охраны здоровья как индивидуума, так и коллектива», – сказала Анна Казак.

На сегодняшний день постановление о вакцинации 80% коллектива не отменено. При проведении проверок специалисты Роспотребнадзора будут обращать внимание на антиковидные мероприятия, в том числе на вакцинацию:

- Юридическим лицам надо определиться – либо проводить вакцинацию организованно, заключив договор с медицинской организацией, либо сотрудники делают прививку самостоятельно и показывают сертификат. Но работодатель должен быть уверен, что справка – подлинная. Все антиковидные мероприятия известны и подробно расписаны на нашем сайте, - пояснила Анна Анриевна.

Линейка будет офлайн?

Что касается введения антиковидных ограничений, вроде запретов на посещения родителями утренников в детсадах или отмены массовых мероприятий, то они возможны только в одном случае. А именно, если начнется массовое перепрофилирование коек в больницах.

- Не просто так у нас в республике построили три крупнейших инфекционных госпиталя. Изначально они были антиковидными, но на самом деле это «инфекционные койки». У нас с Министерством здравоохранения есть четкое понимание, сколько из них должны быть для коронавирусных больных, а сколько для других заболеваний. И как только мы видим заполняемость, видим напряженность в здравоохранении, ровно от этого будет зависеть введение ограничений, - отметила Анна Казак.

В конце августа, прежде чем дети пойдут в школу, санитарные врачи проанализируют сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Если заболеваемость, в том числе детей, покажет спокойные цифры, то тогда будет разрешено проводить торжественные линейки. В любом случает останутся фильтры на входе – измерение температуры, будем проверять вакцинацию у педагогов.

А пока учителя и родители надеются, что учебный год пройдет без удаленки и продления каникул. И для этого просто нужно своевременно сделать прививку.

Также главный санитарный врач еще раз напомнила: родители не имеют права вести ребенка в школу или детский сад с недомоганием, кашлем, температурой. К сожалению, подобные факты выявлялись неоднократно.

Меры профилактики

Первое – внимательно относится к своему здоровью. Если появилось недомогание, насморк, температура, кашель, нужно обратиться к врачу, не заниматься самолечением, не собирать советы от соседей или родственников. Врач определяет диагноз и назначает лечение. Второе – вакцинироваться. Сейчас – подходящее время сделать это, до новой волны ковида должен успеть сформироваться иммунитет.

Третье – при эпидемиологическом подъеме носить маски в общественных местах и соблюдать гигиену рук, обеззараживать гаджеты и обрабатывать поверхности на рабочих местах.

Также глава республиканского Роспотребнадзора остановилась на проблеме противников вакцинации, особенно среди молодых людей. Их доводы, что я мол, здоров и не отношусь к группе риска, в корне неверные. К сожалению, врачи наблюдали сложное течение болезни у пациентов и в возрастной группе до 35 лет. И не стоит забывать, что человек, отказываясь от вакцинации, безответственно поступает не только по отношению к себе, но и к своему окружению.

Опасна ли оспа?

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса приходят сообщения о выявленных случаях других опасных инфекций.

Так, вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В нашей республике подобных случаев не выявлено.

Эта инфекция значительно менее заразная. Поэтому ее гораздо легче обнаружить и контролировать. Важно, чтобы врачи имели настороженность, а люди должны знать симптомы оспы обезьян и сразу же обращаться к медикам.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Кстати: По всем вопросам можно обратиться по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан: 8 800 700 90 30, Консультационного центра по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»: 8 (347) 287-85-18.