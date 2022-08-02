В школу не пойду — мама научит

В Башкирии в настоящее время развивается альтернативный формат обучения — семейное образование. Два года назад таких ребят в Уфе было больше трехсот, сейчас их число существенно выросло.

Судя по всему, «уйти» из школы довольно просто. Нужно лишь уведомить местный РОНО о своем выборе и прикрепиться к школе по прописке для прохождения аттестации.

Закон позволяет учиться в таком формате и в какой-нибудь столичной школе — и сдавать контрольные работы их учителям, дистанционно.

Но эксперты все же советуют проходить тестирование в настоящей, реальной школе, с учителями, чтобы, если ситуация изменится, была возможность вернутся в уже знакомые стены и к преподавателю.

Радужные перспективы

Несмотря на неоспоримые плюсы, у семейного образования есть подводные камни. Для правильной организации образовательного процесса вне школы необходима четкая, строгая система, режим дня.

Не всем родителям, к сожалению, это доступно в силу разных причин — например, мама и папа работают посменно.

Так что без специалистов, которые дадут ритм и систему, не обойтись. Конечно, есть родители, которые знают школьную программу и понимают, как достичь продвинутого уровня, но таких немного.

Нужно понимать, что если ребенка «вынимают» из системы школьного образования, то подобную систему нужно создать дома, чтобы они не оказались предоставленными сами себе.

Семейное образование показано тем, кто активно занимается спортом или музыкой — часто ездит на сборы, соревнования, выступления, что не позволяет приходить на уроки шесть дней в неделю.

«Тогда приходить и сдавать проверочные работы проще, чем прийти раз в месяц в школу и понять, что отстал от всего класса», - считает педагог и директор семейного образовательного центра «Растем вместе» Инна Федорова.

Эксперты напоминают, что школьное образование необходимо для того, чтобы в возрасте 17-18 лет у ребенка был выбор, куда он может пойти дальше.

Чтобы не оказалось так, что после школы в багаже лишь один спорт или балет и ничего другого нет.

Груз ответственности

«При семейном образовании важен контроль и обязательна постановка целей. В классической школе дети в большинстве своем учатся из-за оценок: получить «4» и «5» и не получить «2». При семейном образовании оценок нет, поэтому у ребенка нужно сформулировать цель, что учиться нужно ради познания, чтобы стать умнее и образованнее. Это сложный процесс», - говорит Инна Федорова.

Есть и другая сторона: когда все больше родителей дома не предоставляют нужный уровень знаний. Забирают из школы, чтобы уберечь от «пагубного влияния», а дома дают полную свободу и «все будет, как тебе хочется». Не хочет ребёнок математику - ну и ладно, зато он играет в телефон лучше всех.

«И наблюдается целое опасное движение тех, кто выступает за изгнание школы из жизни ребенка. И это тоже печальная тенденция», - говорит Инна.

Семейное образование — это не утром отвез, днем забрал, вечером проверил. И в обычной школе иногда сел рядом делать, заново объяснил.

«Несомненно, семейное образование сложнее, если относиться к нему серьёзно. На днях попалось на глаза объявление.

«Нам срочно нужна помощь в подготовке к пересдаче ОГЭ.

Старшая дочь, как я понимаю, по причине психологических трудностей с обучением, «завалила» математику, русский и информатику. В свои 17 она совершенно утратила мотивацию в учебе, забыла, как это здорово - учиться и преуспевать. в этом.

Теперь ей предстоит (я надеюсь) пересдача в сентябре.

Ищу репетитора, педагога-психолога, желательно в одном лице. Я вижу это как месячный интенсив, который поможет ей набрать проходной балл по упомянутым предметам, а заодно прокачает способность учиться в принципе. Можно очно, можно дистанционно. Важен компетентный контроль со стороны педагога, психологическая помощь, отработка основных навыков обучения». И таких родителей все больше.

Розалия ВАЛЕЕВА.

Кстати: Одна из тех, кто перевел детей на семейное образование — депутат Горсовета Уфы Ирина Сухарева.

«Когда мы принимали решение о переходе на другой формат образования, мы четко понимали, что теперь обучение, освоение предметов — ответственность моей семьи: уже не поделить ее с учителем («не понятно объяснил»), или на болезнь («меня не было, когда проходили») - говорит она. - Перешли, потому что захотели более качественное образование для жизни своих детей, и это дало возможность посещать секции тогда, когда нам удобнее.