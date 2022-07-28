Доброе сердце Золушки

Еще одна волшебная сказка появится в репертуаре Башкирского государственного театра кукол. Волшебная потому, что это не подвластная времени «Золушка» Шарля Перро, и потому, что постановка - новшество для нашего театра. В спектакле главные герои - не просто куклы, а марионетки. Автор и вдохновитель проекта актриса Надежда Беззубова приоткрыла нам нюансы рождения нового спектакля.

- Как возникла идея поставить такую необычную «Золушку»?

- Это произошло еще семь лет назад. Я была в Европе туристом, гостила у родственников и заодно ходила в театры, и мне посчастливилось побывать в знаменитом марионеточном в Зальцбурге. Он старинный, и представления там идут не только для детей, но и для взрослых (даже ставят настоящие оперы!). Я смотрела «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру и была очарована постановкой. Вообще раньше довольно предвзято относилась к театру марионеток, но здесь были такие точные движения, так тонко передавались эмоции. Словом, впечатлило. Захотелось, чтобы и у нас появилось что-то похожее. И вот уже год мы живем с этой идеей.

- Самое трудное начать…

- Да, верно. Наш проект довольно сложный и трудоемкий. Прежде всего, для него нужна новая конструкция для сцены: марионеточная система кукол – весьма замысловатая, к ней надо приспособиться и актерам, и всей постановочной группе. У нас будет 21 марионетка и семь тростевых кукол. Первые изготовлены из тяжелого пластика (на вид как фарфоровые), выглядят и реалистично, и очень красиво. У всех тонко проработаны лица, словно они живые… На днях мы получили первых кукол. Изготавливают их для нас санкт-петербургские мастера.

- Будут ли в постановке сюрпризы: например, Золушка пишет крестной смс?

- Нет, что вы! Мы не отходим от классики и сюжета классической сказки. Это будет красивая постановка в диснеевском духе, музыкальная, волшебная: с каретой, которая после полуночи превращается в тыкву, с мышами, которые вдруг становятся резвой тройкой лошадей и, конечно, хрустальными туфельками (их Церемонемейстер продемонстрирует зрителям на авансцене, покажет, как они сверкают и переливаются), и будет великолепное бальное платье Золушки. Оно – небесно-голубое, цвета ее любимых незабудок, украшенное цветами. Инсценировку пишет наш режиссер Виктория Щербакова, язык у персонажей живой, интересный. Кстати, спектакль создается в рамках нашего культурно-кукольного проекта «KUKU-Project». Напомню его концепцию - показать не просто сказку, но и чему-то новому научить юных зрителей. И кроме самой постановки у нас есть практическая и познавательная части. Мы закончили в рамках проекта серию спектаклей для самых маленьких, и сейчас на очереди дети постарше.

- Чему научит «Золушка»?

- Спектакль будет с антрактом, и в перерыве Церемонемейстер будет учить маленьких зрителей этикету, как вести себя в светском обществе и на балу и, конечно, обучит несложным танцевальным движениям: ведь каждому нужно уметь красиво вальсировать.

- Да, трудно представить главную героиню не поющей и не танцующей…

- Музыки в постановке будет много. Ее пишет замечательный композитор Владислав Савватеев. Мы не в первый раз сотрудничаем с ним и всегда успешно. Недавние спектакли «Теремок» и «Живи» очень понравились зрителям. Наши новые герои будут петь, танцевать, перевоплощаться, плести интригу и творить добро под чудесные волшебные мелодии. Музыка будет живая, ее исполнит малый состав симфонического оркестра.

- Какое же главное чудо в этой сказке?

- Доброе сердце Золушки! Когда ты вопреки всем невзгодам помогаешь другим, доброта возвращается сторицей. Нет в мире ничего сильнее любви и верного сердца..

Беседовала Лилия ЗИМИНА.