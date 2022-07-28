Запишите на следующий год!

При упоминании летних лагерей меньше вспоминают свои встречи с новыми друзьями, деревянные домики у речки, добрых вожатых, интересные и веселые вечеринки, романтику ночных посиделок... Но, отправив сына на спортивные сборы, узнала, что бывают и другие лагеря.

…Проехав около десятка километров после Бирского тракта по трассе, мы свернули направо и вышли на проселочную дорогу, петлявшую между деревьями. Указатели здесь излишне: путь один и ведет он в «Уфимский Сокол», спрятавшийся в густых лесах Благовещенского района.

– А родителям вход запрещен, звоните, пусть выйдут, встретят! – строго останавливает меня у ворот дежурный охранник, но, узнав, что я приехала к директору, по рации вызывает руководство: сотовая связь не ловит.

– Минуточку, сейчас приеду, – отвечают на том конце, и я начинаю подозревать, что директор не на месте и придется ждать. Но, к счастью, я оказалась не права – территория лагеря настолько большая, что обойти пешком нужен не один час.

– Спортивный лагерь функционирует с 2013 года, а построен был в 1962 году как ведомственная база отдыха детей сотрудников «Башнефти», – говорит директор «Уфимского Сокола» Татьяна Захаренкова.

Проезжаем мимо небольшого озера – искусственного. Раньше здесь купались, и, чтобы вода «не цвета» были пробурены трубы к реке Изяк, что в паре километров от лагеря.

– А для детей у нас теперь есть бассейн с современной системой фильтрации, подогревом воды и очисткой. Чему не нарадуются не только пловцы, но и другие спортсмены, – рассказывает директор.

Для бассейна, питья и хозяйственных нужд используют артезианскую воду из четырех источников, глубиной больше 80 м.

Проехав мимо футбольного поля, оставляем авто у административного корпуса и направляемся по пешеходной дорожке. Справа остаются душевые. Их почти 50, так как после тренировок, до и после бассейна обязателен душ.

Из колонок звучит бодрая музыка, но в округе немноголюдно: у кого-то начался обед, другие уже поели и отдыхают, а третьи только завершают тренировки. У бассейна встречаем девочек, отставших от группы.

– Вода теплая, в такую жару даже не хочется выходить и теряется чувство времени. Вот и задержались, – откровенно признаются директору девушки.

Татьяну знают все дети и тренеры, ведь живет здесь и каждый день со всеми общается. Руководит лагерем с момента создания. Зимой живет в Уфе, но каждое лето обосновывается здесь, чтобы держать все под контролем.

От бассейна открывается вид на две баскетбольные, две волейбольные (для традиционного и пляжного) площадки, гандбольное поле и для мини-футбола, воркаут-зоны, комплекс для единоборств и художественной гимнастики.

– Сейчас нет пловцов, а потому бассейн относительно свободен, поскольку расписание составляется по приоритетным видам спорта. Но стараемся, чтобы каждая команда поплавала хотя бы два раза в день, – говорит директор.

В этот заезд приехали более четырехсот детишек. А допустимая вместимость более пятисот. Живут в домиках, называемых дачами, по 3-16 человек. Всего 13 корпусов, расположенных на трех «улицах», столовая, клуб с кинозалом, площадка для дискотеки, спортивные залы с борцовскими матами и татами. Воспитателей и педагогов здесь нет, ребята приезжают со своими тренерами.

– В отличие от оздоровительно-развлекательных лагерей, у нас спортивное направление и дети не отдыхают, а, наоборот, усиленно тренируются: помимо бассейна, у каждой команды по три занятия в день. Развлечения тоже в основном активные: квесты, состязания, сдача нормативов ГТО, – говорит Захаренкова.

Территория лагеря занимает 22,5 гектара, протяженность по периметру почти четыре километра, из которых два с половиной с протоптанными на пробежках дорожками. Здесь есть и лесная зона, где приятно прогуляться в полуденную жару: если в Уфе липа уже отцвела две недели назад, в лагере еще стоит сладкий медовый аромат.

– Ежегодно нашей команде выделяется 15 мест, а желающих – гораздо больше. Ездил с ребятами во многие лагеря нашей республики, но считаю, что именно здесь созданы все условия для плодотворной подготовки, – говорит директор спортивной школы по тхэквондо Алексей Казбулатов.

Приехали командой три тренера и почти 30 человек, среди которых есть как уже заявившие о себе спортсмены, так и начинающие. Все живут дружно, старшие, наоборот, помогают и поддерживают младших, показывая мастер-классы по хъенгам или спаррингам.

– Занимаемся в разных клубах, но с ребятами знакомы давно, встречаемся на тренировках и соревнованиях. Правда там общение официальное, а здесь уже все по-другому – вместе играем, гуляем, – говорит Ильнар Мингулов. – Приехал впервые, но очень понравилось, и уже сказал тренеру, чтобы записал меня на следующий год.