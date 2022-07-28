Испытания для героев

- Ну что, коллеги, готовы к прохождению полосы препятствий? Сейчас посмотрим, кто на что горазд! – крикнул, оглядев свою команду, капитан.

Команда ответила дружно, уверенно – да! В рабочие дни это сотрудники пресс-службы одного из министерств. Но в парк «Патриот» поселка Алкино-2 они приехали не как рабочий коллектив, а как команда – для участия в спартакиаде. Мероприятие называлось «Гонка медиагероев». Правда, вместо беговой дорожки участников ждала 1700 метровая полоса препятствий. Турники, траншеи, рвы с водой – все это не испугало сотрудников крупнейших башкирских СМИ и пресс-служб.

Журналисты, фотографы, корректоры, верстальщики…. На время все они забыли о своих профессиях. Для одних наших коллег спартакиада стала веселым развлечением. Для других – способом эмоциональной и психологической разгрузки. Все были уверены: полоса препятствий сплотит коллективы!

Выглядела она более чем серьезно: канатные трассы, стены, заборы, заграждения из шин и бочек. Прыжки с высоты, переноска грузов и бег требовали от участников хорошей физической формы.

Тем удивительнее, что среди участников были и девушки. Одной из первых на площадке оказалась 24-летняя Анна Постылова.

- В моей команде в основном мужчины. Думаю, в трудный момент они меня поддержат. Почему я решила принять участие? Чтоб не отрываться от коллектива. Мы давно работаем вместе! – отметила участница.

Погода стояла солнечная, в футболках темного цвета было немного жарко. Но выбор расцветки был практичен: ползать, плавать и карабкаться даже девушки предпочли в немаркой одежде.

Мужчины к соревнованию на выносливость и ловкость отнеслись с воодушевлением. Кое-кто даже вспомнил, как это было в армии. Единственными, кто немного беспокоился, были сотрудники скорой помощи. Автомобиль с красным крестом находился неподалеку.

- Надеюсь, что серьезных травм не будет. Все-же люди готовились к нагрузкам и жаркой погоде. Так или иначе, у нас все готово для оказания первой помощи, - рассказал один из фельдшеров.

По словам руководителя Агентства по печати и СМИ Башкортостана Максима Ульчева, столь масштабных состязаний между журналистами еще не проводилось никогда.

- Спортивный праздник объединил телевизионщиков, сотрудников радио, наших коллег из печатных СМИ, блогеров. Нас ждут водные преграды, высокие стены, тоннели, траншеи и многое другое. Все эти испытания мы пройдем, поддерживая друг друга, ‒ отметил он.

Даже в «спортивный выходной» башкирские журналисты проявили активную гражданскую позицию.

Об этом сказал министр спорта республики Руслан Хабибов.

- Как правило, здесь, в учебно-методическом центре подготовки граждан к военной службе «Авангард», тренируются школьники. Но сегодня взрослые своим примером показали, что физкультура, спорт и здоровый образ жизни – это престижно, - уточнил он.

Но вот прозвучала команда «На старт»! Первая из бросившихся на штурм полосы команд показала хорошую скорость. Так, мужчины довольно быстро преодолели «рукоходы», где нужно было хвататься за перекладины. А вот на преодолении горизонтального подъема – замедлились. Чего не скажешь о женщинах. Легкие и ловкие, они стремительно преодолели «горку».

- Мужики, в воду прыгаем быстро, но аккуратно! – скомандовал капитан. И тут же бросился вниз, в заполненный водой резервуар.

Это было сложно лишь психологически. А преодоление мостика потребовало настоящей слаженности: более ловкие участники поддерживали коллег, не давая упасть.

- К этому я готовилась заранее. Особо времени не было, но желание победить решило все. Единственное, что переноска тяжестей слабому полу не по силам. С коллегами-мужчинами сразу договорилась, что этот момент они берут на себя, – рассказала чуть позже одна из участниц, Елена Завейная.

Преодолевая финишную черту, команды снова собирались, обменивались эмоциями. Многие делились, что главное - победа внутренняя, над самим собой.

- У меня жена, двое маленьких детей. Живу по принципу «работа – дом - работа», иначе не получается. Сегодня побаловал себя физической активностью, чему очень рад. Оказалось, что еще гожусь на что-то! – рассказал мужчина по имени Роман.

В общей сложности забег длился около часа. Тяжелее всего пришлось «первопроходцам». Глядя на них, коллеги подмечали опасные и сложные моменты трассы. А болельщики в фан-секторе одинаково поддерживали всех «медиагероев».

- Я бы сам хотел участвовать. Да здоровье не позволяет. Но сегодня за меня коллеги по пресс-службе принимают участие. А я их привез сюда, и развезу после по домам, - рассказал водитель Николай Резванов.

К сожалению, без ушибов и растяжений не обошлось. Чаще всего люди падали на участке с препятствиями из шин и бочек. Тем не менее до финиша добрались все. Обращений в скорую мы не заметили. Скорее, наоборот: после полосы препятствий коллеги воспряли духом, приободрились. Кое-кто даже вспомнил, как проходил армейскую службу.

- Вы думаете, сегодня жара? На юге Казахстана, где я служил, гораздо жарче. На грузовике возил топливо, боеприпасы, одежду для солдат. Помню, как однажды в степи машина встала из-за жары: двигатель «закипел». А груз доставить нужно любой ценой. Для настоящих солдат препятствий нет! Повезло, что напарник был казахом. Сходили с ним в ближайший аул, договорились с местными аксакалами. И они нам дали двух верблюдов с повозками. Я остался чинить машину, а сослуживец довез груз без происшествий, - рассказал бывший солдат Анвар Сулейманов.

В общей сложности участие в «Гонке медиагероев» приняло 18 команд. Кое-кто из коллег и во время соревнований не расставался с фотоаппаратом и корреспондентским блокнотом. Ведь ярких и радостных моментов было действительно очень много! Всегда находясь в гуще событий, журналисты редко при этом являются их участниками. Но патриотическая спартакиада оказалась достойным исключением.